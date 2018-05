7 de los restaurantes más antiguos del mundo - Noroeste

DE KYOTO A LA CIUDAD DE MÉXICO

7 de los restaurantes más antiguos del mundo

De Madrid al viejo Kyoto, del St. Peter Stiftskeller a la Hostería de Santo Domingo, los restaurantes son parte de la historia de cada cultura y país

Sinembargo.MX

17/05/2018 | 11:51 AM

El restaurante más antiguo del mundo, según datos de Guinness World Records, data de 1725 y está ubicado en España. Varias cejas se levantan con incredulidad: “En Asia hay lugares más viejos”, “¿Por qué no cuentan el famoso café parisino?”. Y Guinness responde: Para calificar para este récord, el restaurante en cuestión debe haber estado en operación desde su apertura”.

Quizá las guerras, los incendios o las peleas familiares, hicieron a varios perder este título pese a haber abierto antes sus puertas.Como sea, las listas son tan subjetivas como quien las hace y quien las lee. Al momento de calificar lo mejor, el más fuerte, el más grande o el más antiguo, nunca faltará quien diga que ese no es, es otro. Por ello y más guiados por las sugerencias de los cibernautas quejosos que aseguraban conocer uno más antiguo, aquí están 7 de los restaurantes más viejos el mundo.

El Sobrino de Botín, en Madrid, España



Ubicado en la calle de Cuchilleros, en Madrid, España, Botín abrió sus puertas en 1725. Curiosamente, no fue creado completamente por españoles, sino por una pareja compuesta por el cocinero francés Jean Botín y su asturiana esposa, con la intención de servir a alguno de los nobles de la Corte.

Como nunca tuvieron hijos, el restaurante pasó a ser “Sobrino de Botín” y para el Siglo 20, lo tomaron Amparo Martín y Emilio González, actualmente la tercera generación de esa familia es la que está a cargo.

Su especialidad, además de jactarse de tener el Récord Guinness del “Restaurante más antiguo del mundo”, son los pimientos asados con bacalao, anchoas con pimientos, jamón ibérico, sopa de ajo con huevo, cochinillo asado y almejas.

¿Dónde? Cuchilleros 17, en Madrid.

Hostería de Santo Domingo, en Ciudad de México



Un lugar que dice ser “la catedral del chile en nogada” y cuyo lema es “cocinamos con el corazón” tiene que permanecer en el gusto del público. Abrió el 4 de agosto de 1860 en una parte del terreno que fue el Convento de Santo Domingo de Guzmán, desde donde ha visto cambiar cientos de veces al Centro Histórico de la capital mexicana.

Además de su famoso chile de temporada, en la Hostería se sirven platillos muy mexicanos, empezando por la botana de chicharrón y guacamole, luego un puchero de pollo, para dar paso a un lomo de cerdo al pastor acompañado de una ensalada verde. Para finalizar, qué mejor que calabaza en tacha o camote con piña.

¿Dónde? por Belisario Domínguez 72, Centro Histórico, en la Ciudad de México.

Ristorante Boeucc, en Milán, Italia

“Comer en el centro de Milán, en el histórico restaurante Boeucc, significa apreciar una cocina sana, auténtica y atemporal. Pero no sólo eso, el restaurante ofrece a sus comensales deliciosas comidas con olor a mar y los delicados sabores de la tradición milanesa, italiana e internacional también”, es como se presenta este lugar.

Su antigüedad fue descubierta en los años 80, cuando un periodista le dio al entonces dueño un documento que confirmaba la existencia del restaurante desde 1696, cuando estaba en una calle menos céntrica.

¿Dónde? por Piazza Belgioioso 2, Milán, Italia.

Honke Owariya, Kyoto-shi, Japón

Empezó como una confitería en Nagoya, la cual mudaron a Kyoto, donde comenzaron a vender el fideo de trigo llamado “soba” a la Corte Imperial. Su sitio web menciona que llevan más de 500 años haciendo soba artesanal y actualmente cuentan con un menú dulce y otro para la cena.

¿Dónde? 624, Teiammaenocho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Japón.

Zum Franziskaner, en Austria

Este lugar dice ser el restaurante más antiguo de Europa, pues fue mencionado por primera vez en el año 803. Y sea o no sea así, el comedor austriaco se define por la excelencia en su cocina y servicio, con los mejores vinos e ingredientes.

“Y a pesar de que nos llamamos a nosotros mismos el restaurante más antiguo de Europa, todavía estamos adelantados a nuestro tiempo. En nuestro restaurante en Salzburgo, se pueden esperar revelaciones culinarias y alta cocina contemporánea en comedores llenos de historia”, escriben en su sitio oficial.

¿Dónde? St. Peter Bezirk 1/4 – Innenhof Stift St. Peter Salzburgo

El Taquito, en Ciudad de México

Este restaurante taurino ubicado en el centro de la Ciudad dice llevar 100 años dando servicio y seguido al pie de la letra las recetas de “la abuela Conchita”, cuya especialidad son: la sopa de médula, el caldo tlalpeño, la sopa de nopalitos con huevo, el mole poblano, el cabrito al horno, las criadillas de toro en salsa verde o al mojo de ajo y las arracheras en su jugo o a la tampiqueña. Además, mencionan que personajes como Marilyn Monroe, Fidel Castro y John F. Kennedy los visitaron.

¿Dónde? Carmen 69, Col. Centro, en la Ciudad de México.

Café de Tacuba, Ciudad de México

Dionisio Mollinedo es el padre de este restaurante que guarda años y años de tradición, de leyendas y vivencias. Ahí se puede disfrutar desde un café con pan hasta unos tacos de lengua de res a la vinagreta o un filete de huachinango.

“Hoy, mis paredes hablan en las lenguas de cada extranjero que me ha visitado desde lejanos rincones del planeta; no obstante los he hecho sentir como en casa. Pero sobre todo, mis paredes hablan un idioma que todos comprenden y forma parte de cualquier cultura en el mundo: la cocina”, se describe al lugar abierto en 1912.

¿Dónde? Tacuba 28, Centro Histórico, en la Ciudad de México.