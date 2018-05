¿A quién van los votos de Zavala? - Noroeste

ELECCIONES 2018

¿A quién van los votos de Zavala?

No es claro, y no son muchos los de las ex candidata, pero encuestas sugieren que pasarán a Ricardo Anaya, de la coalición que encabeza Acción Nacional

Noroeste / Redacción

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ La renuncia de Margarita Zavala a sus intenciones de ser Presidenta de México podría beneficiar a Ricardo Anaya, el candidato de los partidos PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano, de acuerdo con los números de las encuestas de intención de voto y con los analistas. Pero tampoco se trata de un volumen de votos significativo como para poder alcanzar al puntero, Andrés Manuel López Obrador, o para poner el riesgo su ventaja, que actualmente ronda entre los 17 y 18 puntos porcentuales. En todo caso, de haber una migración efectiva de votos hacia el panista, a él le alcanzará para distanciarse el tercer lugar, José Antonio Meade. El candidato del oficialismo le ha peleado fuertemente el segundo lugar durante todo el proceso electoral. Sin embargo, hay dos factores que pueden reorientar esos votos: uno es que la esposa del ex Presidente aparecerá en las boletas, impresas desde la semana pasada, lo que podría generar una confusión que se traduce en la anulación de los votos que le caigan. El otro factor es que ella decline por alguien, en este caso Meade, lo que no redituaría directamente a Anaya. Algunos creen, sin embargo, que el voto panista de Margarita jamás caerá en el PRI. Su tránsito natural sería hacia el PAN, es decir, hacia Anaya. De acuerdo con un Diagrama de Sankey [que pone un énfasis visual de las transferencias importantes o flujos dentro de un sistema], realizado por Daniel Márquez, politólogo y experto en métodos cuantitativos y análisis de encuestas, aplicado a la encuesta del diario Reforma, publicada el pasado 30 de abril, la declinación de Zavala aportaría pocos puntos a los candidatos que restan: Anaya sumaría un punto y AMLO medio punto. El histórico de encuestas realizado por Bloomberg ha hermanado el comportamiento de Zavala, Anaya y Meade durante toda la elección. Esto es: cuando uno sube, es a costa de los otros dos. De manera más clara, Zavala y Anaya tienen un comportamiento siamés. Un ejercicio demoscópico de Mitofsky muestra una súbita caída de Margarita Zavala a lo largo de la contienda. En octubre de 2017, cuando renunció al PAN, tenía una intención de voto de 8.9 por ciento, mientras que el panista Ricardo Anaya 19.5 por ciento. Pero para diciembre bajó a 5.4 por ciento, mientras que Anaya subió a 20 por ciento. En enero de este año, Zavala apenas alcanzó el 4.8 por ciento de las preferencias electorales, bajó 0.6 por ciento. Anaya Cortés subió cuatro décimas, a 20.4 por ciento. En febrero Margarita volvió a caer a 4.7 por ciento y en marzo regresó a los 4.8 por ciento. En la última encuesta de Mitofsky, la de mayo, Margarita Zavala bajó hasta los 2.9 por ciento, sólo tres décimas arriba del quinto lugar de la contienda, Jaime Rodríguez Calderón, quien obtuvo un 2.7 por ciento. -- La invita PRI a unirse a Meade MÉXICO (Sinembargo.MX)._ René Juárez Cisneros, dirigente nacional del PRI, invitó a Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, a unirse a la campaña de José Antonio Meade. “Me parece que Margarita es una mujer valiosa, una mexicana ejemplar, que ojalá pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade”, indicó. “La invitación está abierta”. En entrevista con medios se le cuestionó que si el PRI ya le había hecho una invitación formal: “Nosotros, no. Es una decisión que ella tomó [la de renunciar], pero los brazos de nosotros no solamente están abiertos: la recibimos con los brazos abiertos para que apoye a Pepe Meade’’, dijo. El coordinador de comunicación de Zavala, Jorge Camacho, dijo que Margarita no va a respaldar a ningún otro candidato. -- Anaya se desvive en elogios Noroeste / Redacción MÉXICO._ Tras la información de que Margarita Zavala renunciaba a su candidatura presidencial, Ricardo Anaya coqueteó con ella y con su equipo, a quienes manifestó “todo su reconocimiento”. “Margarita Zavala, mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento”, escribió en su cuenta de Twitter. Lo anterior, pese a que asumió el control total del PAN y “secuestró” la candidatura, por lo que Zavala renunció en octubre pasado, a 33 años de militancia. Damian Zepeda, presidente nacional del PAN, dijo que buscarán a Margarita y a sus liderazgos de equipo para que se sumen al proyecto de Anaya para frenar y vencer al López obrador. --