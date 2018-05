A un candidato no lo habrían juzgado tan cruelmente, opina Paola Gárate - Noroeste

NOTICIERO NOROESTE

A un candidato no lo habrían juzgado tan cruelmente, opina Paola Gárate

La candidata priista dijo haber sido víctima de un juicio por la campaña 'pídeme el pack'

Janneth Aldecoa

La candidata del PRI a la diputación local por el distrito 17, en Culiacán, dijo haber recibido crueles comentarios a partir de la estrategia emprendida durante el inicio de su campaña, la ya famosa “pídeme el pack”.

En entrevista esta mañana con Noticiero Noroeste, señaló que abandera la causa de las mujeres y temas relacionados con la equidad de género, pues ella misma ha sido víctima de malos tratos por el hecho de ser mujer.

“En carne propia he vivido las necesidades y desequilibrios. Ahorita también con este juicio. Te aseguro que si hubiera sido un candidato quien propone una situación así (ofrecer el pack), no se hubiera dado esto, se hubiera tomado de una manera cómica, con humor; de otra manera, no así”, señaló.

1