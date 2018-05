Aceleran motores, de película, la boda real - Noroeste

REALEZA

Aceleran motores, de película, la boda real

El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle uniran sus vidas este 19 de mayo

Noroeste / Redacción

La boda real del príncipe Harry y Meghan Markle se realizará este sábado 19 de mayo a las 12:00 horas en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, y es tan esperada que hasta se transmitirá en cines de Estados Unidos.

El 27 de noviembre del año pasado se anuncio oficialmente la unión entre el Príncipe de Inglaterra y la actriz. Desde entonces, las redes sociales oficiales del Palacio de Kensington han confirmado algunos detalles del acontecimiento, mientras las redes del mundo hacen y deshacen rumores.

Lo cierto es que la boda del segundo hijo de la fallecida Lady Di, Diana de Gales, y el Príncipe Carlos de Inglaterra, está levantando igual o más expectativas que la de su hermano mayor, el Príncipe Guillermo, quien en 2011 contrajo matrimonio con Kate Middleton, una joven plebeya, pero llena de carisma, que desde su noviazgo se ganó, literalmente, el corazón de todo el mundo.

Así, ahora le toca el turno a Harry, de 33 años, de dejar la soltería y mostrarse no sólo como divertido acompañante, pues desde el noviazgo de su hermano se integró a las actividades de la nueva pareja, destacando siempre la buena relación entre ellos.

La aparición en el escenario monárquico la actriz norteamericana Meghan Markle, 36 años, quien ya era conocida internacionalmente, especialmente por el que sería su último trabajo actoral, interpretando a una abogada en la serie de televisión “Suits”. Meghan será la primera estadounidense en unirse a la familia Windsor en más de un siglo.

Su primera aparición pública de Harry y Meghan como pareja fue el 26 de septiembre de 2017 en Canadá, en los Juegos Invictus, competencia paralímpica fundada por el Príncipe. Antes de eso los rumores ya estaban desatados, mas no confirmados. El 27 de noviembre pasado anunciaron su compromiso y todo está listo para su boda este 19 de mayo.

LOS DETALLES DEL ENLACE

Acercamiento al pueblo

Antes de que comience el banquete y la fiesta junto a sus invitados, el Príncipe Harry y Meghan Markle, pretenden hacer un recorrido por las calles de Londres para tener un acercamiento con el pueblo, y con los fanáticos de la realeza.

Los padrinos

El príncipe Guillermo, hermano de Harry, será el padrino de bodas. Markle ha decidido no tener una madrina para la ceremonia en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.

Los pajes

Los hijos de los duques de Cambridge formarán parte del cortejo nupcial. El príncipe Jorge, de 4 años, será un pajecito, y la princesa Carlota, de 3, una dama de honor.

El palacio dijo que en total habrá seis damas de honor de entre 2 y 7 años, y cuatro pajecitos de 4 a 7. El tercer hijo de la pareja, el príncipe Luis, nació el mes pasado y no asistirá.

Regalos para los novios

La pareja pidió a sus invitados que el dinero que pretendían gastarse en sus regalos lo destinen a obras sociales, y para facilitarles el trabajo han enviado una lista de siete ONG’s con las que pueden colaborar, como detalla la cuenta oficial del Palacio Kensingtong.

De película

Los lentes y las miradas de los medios británicos y del mundo estarán centrados en la boda de real que se celebrará este fin de semana.

Y para realmente convertirla en una boda de película, se transmitirá en casi 200 salas de cine de Estado Unidos, el evento en directo estará a cargo de la compañía Fathom Events.

Las invitaciones

Para el enlace se repartieron aproximadamente 600 invitaciones, pero no es la cantidad de invitados lo que ha sorprendido a los medios británicos, fue el hecho de que el nombre de la ex actriz se manejara como Ms. Markle y no como Miss Markle, puesto que, según las costumbres en inglés se utiliza la formalidad “Miss” para las novias si se trata de su primer matrimonio, en caso de ser el segundo, o tercero, etc, se debe poner Ms.

Cabe recordar que Meghan Markle estuvo casada dos años (de 2011 a 2013) con el productor de cine Trevor Engleson.

PADRE AUSENTE

Thomas Markle finalmente no asistirá a la boda de su hija, aunque ya se había anunciado oficialmente lo contrario. Al parecer problemas con unas falsas fotografías estilo paparazzi provocan vergüenza al padre de la futura princesa y él tomó la decisión de no asistir.

Aunque también se dice que en estos días será sometido a un cateterismo cardiaco, razón por lo que no podrá viajar a Inglaterra.

"Este es un momento profundamente personal para la señorita Markle en los días previos a su boda”, solicitó en un comunicado el Palacio Real.

INVITADOS FAMOSOS

Entre los invitados más mediáticos se prevé que estén las Spice Girls, con Victoria Beckham a la cabeza acompañada de David Beckham, Chris Martin (líder de Coldplay), Chelsy Davy y Cressida Bonas (ambas ex novias de Harry), Cara Delevingne, Olivia Palermo, Margot Robbie, Serena Williams, Misha Noono (la diseñadora y amiga común que los presentó), Elthon John, Ed Sheeran y Priyanka Chopra.

PRESENTES EN TODAS PARTES

- La boda real es el tema del momento sobre todo en Gran Bretaña donde el parque temático Legoland presentó un modelo en miniatura del Castillo de Windsor, usando 60 mil piezas de Lego, en las vísperas de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle.

- Igualmente, sus figuras del Museo de Cera de Madame Tussauds fueron trasladadas a Windsor, en un área totalmente abierta al público.

- Un cómic, “The Royals: Prince Harry y Meghan Markle”, habla de la historia de amor de la pareja y presenta tres versiones: el cómic tradicional de 26 páginas, la novela gráfica de tapa dura de 40 páginas y una edición de bodas con una portada especial del artista Joey Mason.

NO SE LO PIERDA

En México, tanto TV Azteca como Televisa transmitirán en vivo la boda real desde las 3:00 de la madrugada (hora del Pacífico).

También será transmitida por internet en sitios como cbsnews.com/live y hola.tv.