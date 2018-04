Acusa PAIS amenazas contra colaboradores de Angostura - Periódico Noroeste

Acusa PAIS amenazas contra colaboradores de Angostura

Serapio Vargas Ramírez dijo que uno de los colaboradores recibió una amenaza por oponerse a proyecto acuícola en La Reforma

José Abraham Sanz

19/04/2018 | 11:55 AM

CULIACÁN._ El Partido Independiente de Sinaloa acusó amenazas contra colaboradores en La Reforma, municipio de Angostura, porque se han opuesto a la contrucción de un proyecto que consideran podría poner en peligro a la comunidad.

Serapio Vargas Ramírez dijo que uno de los colaboradores recibió una amenaza por mensaje de texto al celular, porque públicamente han denunciado que un proyecto acuícola, que está programado para construirse cerca del panteón municipal local, obstruiría la salida natural pluvial con que cuenta la comunidad.

“Ayer integrantes del Partido Independiente de Sinaloa fueron amenzados de muerte en La Reforma, porque se está construyendo una granja (de camarones) a 50 metros del panteón municipal de La Reforma, y de construirse esa granja, en cualquier lluvia abundante provocaría una inundación masiva en el poblado”, dijo Vargas Ramírez.

“Porque está construida sobre el caudal de desahogo normal de las aguas que están entorno a esta comunidad, insisto, de construirse esta granja, que hasta donde tenemos entendido no tiene el dictamen de prevención de Protección Civil, podríamos estar viviendo en las próximas lluvias una tragedia en La Reforma”.

El dirigente hizo una invitación a autoridades pesqueras y Profepa para que revisen esta granja acuícola antes de que se dé una “tragedia mayor”.

“Está a 50 metros del panteón, imagínense el grado de contaminación que pudiera tener el producto que ahí se cultivara, no estamos en contra de la acuacultura, no, pero sí creemos que hay que preservar más la vida de los humanos que la de los camarones, y a veces por cuestiones económicas, pues no nos importa la vida de los humanos”, expresó.

“Es una denuncia a tiempo, ayer el ciudadano presentó una denuncia por amenazas ante el Ministerio Público de Angostura, él tiene un mensaje de texto donde se le dice que si sigue con esa grilla que se atenga a las consecuencias, y es muy lamentable que estén ocurriendo estas cosas en Sinaloa, que no es otro producto que de la impunidad”.

Vargas Ramírez hizo un llamado al fiscal Juan José Ríos Estavillo para que le dé prioridad a la investigación, y se defina de dónde vienen esas amenazas.