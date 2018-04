Acusación de los 'moches' fue un asunto meramente político: Jorge Villalobos, candidato plurinomial del PAN - Periódico Noroeste

JORGE VILLALOBOS

Acusación de los 'moches' fue un asunto meramente político: Jorge Villalobos, candidato plurinomial del PAN

Villalobos es una de las cartas del Partido Acción Nacional para integrar el Congreso local en la siguiente Legislatura, incluso, la posibilidad de que integre el Congreso es amplia

Marcos Vizcarra

- ¿Usted participó en esos 'moches'?

N'ombre, te digo que no hay manera de participar en algo que no existió, es decir, si la práctica se hubiese realizado, si se hubiera acreditado, otra autoridad lo podría haber dicho, no solamente la partidaria, la oficial, cualquier otro tipo de órgano investigador.

En 2013, Jorge Villalobos fue acusado de formar parte de un grupo de legisladores federales que desde la Cámara de Diputados solicitaban comisiones de hasta 25 por ciento del presupuesto otorgado a los ayuntamientos en el Ramo 23 para la construcción de infraestructura.

