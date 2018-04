Acusan abusos de 'franeleros' - Periódico Noroeste

INCONFORMIDAD

Acusan abusos de 'franeleros'

Derechohabientes que acuden a consulta al Hospital Regional del ISSSTE han sido atacados verbalmente por 'franeleros' que acaparan la zona para estacionarse, señalan

Karen Bravo

Derechohabientes que acuden a consulta en el Hospital Regional del ISSSTE "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" denunciaron abusos por parte de los "franeleros" que acaparan las zonas de estacionamiento.

En la zona de estacionamiento que se encuentra sobre la calzada Heroico Colegio Militar, justo en la acera de la Novena Zona Militar, operan dos "franeleros" quienes pueden ser identificados por portar sombreros grandes de palma para cubrir el sol y chalecos preventivos en color anaranjado.

Ambos se dedican a colocar cartones sobre los parabrisas de los vehículos que ahí se estacionan, para recibir una propina a cambio.

Sobre la calzada Heroico Colegio Militar esquina con calle 29 de Septiembre, se encuentra una lonchería donde otro "franelero" coloca señalamientos viales para evitar que automovilistas se estacionen en la zona a menos que los mueva, argumentando propiedad privada, sin embargo trabajadores de la lonchería se deslindaron de dicha actividad.

José, un adulto mayor que acude regularmente al ISSSTE ha tenido reiterados altercados con los "franeleros" incluso lo han amenazado de golpes, narró.

"Fue una discusión nada más, no llegó a pleito pues porque yo no puedo pero poco faltó", comentó el derechohabiente.

No es la primera ocasión que es agredido verbalmente por "franeleros". Asegura que en ocasiones anteriores al no darles propina no recibe buenas respuestas por parte de ellos.

"No han sido golpes pero sí han sido groserías porque se disgustan porque les digo 'hey no me jales los parabrisas, no le pongas por favor el cartón'", dijo el derechohabiente.

José es un adulto mayor que solamente cuenta con un pulmón, lo que le dificulta caminar más de la cuenta en una zona empinada como las inmediaciones del ISSSTE por lo que genera una molestia mayor tener que buscar estacionamiento en otra zona donde no operen los "franeleros", explicó.