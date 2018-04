Acusan tratos crueles de director de Inecipe - Periódico Noroeste

ANTE LA CEDH

Acusan tratos crueles de director de Inecipe

Señalan a Guillermo Federico Schacht Chávez de trato inhumano, gritos, agresiones y humillaciones

Claudia Beltrán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió quejas contra el director técnico del Instituto Estatal de Ciencias Penales, Guillermo Federico Schacht Chávez, a quien acusan de trato inhumano.

En las quejas exponen gritos, agresiones, humillaciones, trato cruel de parte del directivo, con los cadetes quienes en el interior del instituto no pueden hablar, denuncian.

Exponen que la función del director técnico es cuidar que el instituto esté en las condiciones idóneas para que los cursos se puedan impartir óptimamente.

Quienes presentaron queja en la CEDH, son personas que ya concluyeron su curso, y otra que renunció, y lo hacen para que los cadetes que estarán, tengan un trato digno del directivo.

Una queja la presentó Alia Alejandra, quien renunció al instituto por malos tratos de Schacht Chávez y se desempeñaba como jefa de alimentación.

En mayo de 2017 ingresó a prestar sus servicios y en julio empezó a tener problemas con el director técnico quien pedía comidas especiales, lo cual está prohibido, se lee en la queja.

En una ocasión, menciona, recibe una llamada telefónica del director quien de manera prepotente le pide le autorice llevar a su casa comida, de igual forma le respondió que no se podía, entonces le cuelga.

A principios de enero del presente año la cafetería estaba cerrada por falta de personal y los administrativos y académicos desayunaban huevo con papa en el comedor de cadetes.

Shacht Chávez pidió al chef huevos rancheros, el chef le pregunta a ella si se los hace y para no entrar en conflictos, le dice que sí.

Hechos los huevos especiales, el chef se los lleva a la mesa y el director técnico se los avienta, diciéndole que si no sabe cuáles son los huevos rancheros.

Ante los gritos, la jefa de alimentación se asoma y ante ella el director va reclamándole por qué no le hacen caso de hacerle desayunos suculentos, apetitosos y nutritivos.

El director técnico le dice que si acaso necesitaba que su primo el Gobernador le hablara para que le hicieran caso.

La causa que detonó renunciar a su cargo fue al percatarse de dos agresiones físicas del director contra un compañero a quien jaloneó del cuello de su camisa, comentó en la queja.

"Acudo a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con la finalidad de que se investigue los hechos ya mencionados en relación a la actuación del director técnico".

Otra queja la presentó Daniela Guadalupe contra el director técnico por acoso y maltrato durante los meses que duró su curso de capacitación. Acusó arrestos injustificados hasta por 36 horas.

Expuso el caso de una hija de 14 años a quien le salió una bolita en uno de los senos.

Planteó el caso al director a quien le pidió permiso para cambiar un cheque para mandarle dinero y alguien la llevara al médico. La respuesta del servidor público es que su caso no le importaba.

"Rogándole me dejara ir a enviar dinero a mi casa sin importar que me arrestara o me castigara, finalmente no me dejó salir y no pude estar en el estudio que se le iba a realizar a mi hija, dejándome de castigo en la 'pluma' todo el fin de semana", dijo.

Señaló arrestos por demás inhumanos, como ponerlos a hacer trabajos físicos a pesar de incapacidades médicas.

"Y me quejo del maltrato, de los gritos que todos los días y todo el día hace y estamos aquí para que se vea la actitud del comandante... la forma en cómo actúa, no es propiamente para enseñar disciplina, sino un trato cruel", añadió Daniela Guadalupe.

A su vez, Estefany Abigaíl mencionó que su curso concluyó el 21 de marzo pasado y previo a salir, hicieron unas prácticas en la patrulla, subir y bajar con la unidad en movimiento.

Una compañera cae, la patrulla le pasa por encima, se le hace un esguince en el tobillo y una fractura en la rodilla, por sus conocimientos en enfermería, se le pide auxilio.

Se atienda a su compañera, pero el director técnico llega y les dice no es para tanto, situación que causó molestia.

Al día siguiente están en clases, entra el director, pregunta por qué están serios, se les dice por la actitud de no dar importancia a la salud de la compañera.

Exponía su punto y el director grita, diciéndole que cómo era posible que una cadete supiera más que él. Ella le dice que sí sabe de lo que habla, porque tiene conocimientos en enfermería.

De nueva cuenta le grita, diciéndole que para hablar debía pedir permiso y siempre en "firmes".

Después de esos hechos, por cualquier pretexto, dijo, la arrestaba hasta por 36 horas todo el fin de semana, y acusó que en una ocasión la puso a lavar su carro y a otras compañeras, a que cuidaran a su hija.

En honores a la bandera, formadas, el director técnico llega y les dice que el uniforme está sucio y empieza a golpearlas con la mano extendida en los hombros y espalda, señalan.

"Nos daba de golpes con la mano extendida en los hombros o en la espalda con cualquier pretexto lo hacía".

SIN LOCALIZAR

A través del área de prensa, se buscó al director técnico Guillermo Federico Schacht Chávez para conocer su opinión con respecto a estas denuncias. Se informó estaba en Mazatlán, en la Semana de la Moto.

Después vía whatsapp se habló con Renato Ocampo Alcántar, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solicitándole entrevista por el caso de su director técnico.

Ocampo Alcántar mencionó que con gusto atendía la entrevista, pero tenía un compromiso.

No se pudo contactar a ninguno, pese a solicitud de entrevista.