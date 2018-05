Adrián Uribe sí está delicado: Eugenio Derbez - Noroeste

FARÁNDULA

Adrián Uribe sí está delicado: Eugenio Derbez

El actor y productor visitó a su amigo en un hospital privado de la Ciudad de México; Uribe lleva tres operaciones en 15 días

Noroeste / Redacción

08/05/2018 | 10:54 AM

“Está muy delicado. No quiero ahondar mucho, porque no me corresponde, le corresponde su familia”, dijo Eugenio Derbez sobre el estado de salud su amigo, el comediante Adrián Uribe, quien se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México.

El actor y productor visitó a Uribe el pasado 6 mayo y detalló que no pudo hablar con él debido a que aún tiene las visitas restringidas en el área de cuidados intensivos: “Sí está delicado y esperemos que esté mejor; no pude hablar mucho con él porque está en terapia intensiva y fue a través de su familia que supe todo”, dijo en una entrevista que dio a conocer el portal Univisión.com.

