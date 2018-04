Afirma Floyd Mayweather que si regresa a los combates, será en el octágono - Periódico Noroeste

BOXEO

Afirma Floyd Mayweather que si regresa a los combates, será en el octágono

Es un hecho para Floyd que su regreso será en la MMA, por lo que se podría cocinar el tan esperado encuentro con McGregor

Noroeste / Redacción

El ex boxeador Floyd Mayweather señaló que solo saldría del retiro para pelear arriba del octágono en una jaula, por lo que un posible combate ante Conor McGregor es muy probable, siempre y cuando también la bolsa sea jugosa.

“Money” señaló en una entrevista para “Showtime boxing” que “si regresa, será a un octágono, dentro de las 145 libras y si el dinero es el correcto”, declaró.

Aunque su carrera la hizo adentro de los encordados, el estadounidense declaró que no le intimida entrar en un deporte que no es su especialidad, pues “puedo hacer lo que quiera, soy Floyd Mayweather”.

En las últimas semanas el “Pretty Boy” ha dejado ver a través de sus redes sociales su acercamiento a las jaulas, incluso se habló de que ya estaría entrenando artes marciales mixtas de manera profesional y en trámite de una licencia en Nevada.

Por otro lado, hace unos días el irlandés protagonizió disturbios en un día de medios de la UFC, lo que le ocasionó perder el título de campeón de peso ligero de la empresa.

Será en los próximos días cuando se conozca la situación de McGregor, quien fue detenido por la policía de Nueva York para responder por sus actos y afronta cargos por agresión y vandalismo.

Hasta el momento, The Notorious no se ha pronunciado respecto a las declaraciones del ex boxeador.