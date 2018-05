Agradece García Gastélum oportunidad - Noroeste

ELOTA

Agradece García Gastélum oportunidad

Es candidata por Juntos Haremos Historia, en Elota

Magdalena Rodríguez

LA CRUZ, Elota._ Libre y sin ataduras dijo sentirse Olga Lidia García Gastélum, candidata a Alcalde por la coalición Juntos Haremos Historia, al iniciar campaña con un acto en la Avenida Chamizal, justo frente a su domicilio.

“Gracias a la oportunidad que me da Morena, a través de la coalición Juntos Haremos Historia, me dieron la oportunidad que hace mucho tiempo anhelando ser, doy gracias por ello y me siento libre, y levantando las alas al vuelo… Bendito Andrés Manuel López Obrador, que nos abrió las puertas a través de Morena”, dijo la candidata ex militante del PRI.

Con voz fuerte y firme, García Gastélum aplaudió las propuestas del candidato a la Presidencia López Obrador, a la misma vez que enumeró las propuestas que trae como candidata, y que hará realidad con el apoyo de todos los elotenses.

Entre ellas, enumeró lograr la construcción de la tan anhelada subestación de energía eléctrica, proyecto que cuesta alrededor de 300 millones de pesos y por lo tanto los gobiernos le han sacado la vuelta.

Del mismo modo, manifestó que preocupada por la salubridad e higiene de la población elotense entre sus propuestas trae la reubicación del Rastro municipal, así como trabajar en agua, luz, drenaje, alcantarillado, deporte y la cultura.

Para ello, la candidata pidió el apoyo de los elotense, y “juntos hacer historia” el 1 de julio en las elecciones.

La candidata por el PT, Morena y PES estuvo acompañada por María Isabel Espirircueta Bonilla, candidata a diputada local por el Distrito 19, así como de representantes de campaña del candidato a Senador, Rúben Rocha, ex presidentes municipales, los candidatos que conforman su planilla y cientos de personas.