Al Son de Navolato - Periódico Noroeste

Columna

Al Son de Navolato

¿No te gustan los lunes? El problema no es el día, eres tú… DUETO NASSH… Los hermanos Erik y Jesús Seamanduras, hijos mayores de Érika Seamanduras, siguen impulsando su carrera artística. Ya probados en varias facetas artísticas en el centro del país, los gemelos han decidido componer, cantar y tocar su propia música en este dueto llamado NASSH, que se promueve en todo el país y que en diversas plataformas están poniendo su música al público en general. Han optado por poner su toque en la música que ofrece y seguro gustará a jóvenes y adultos. Mucho éxito… ROTALIDER 2018… Los chavos del Club Rotaract Navolato preparan la entrega del premio Rotalíder, en su emisión 2018. Dicha presea se entrega a jóvenes navolatenses que hacen un aporte en diversos ámbitos o impulsan proyectos que son modelos a seguir. En esta ocasión, los socios del Club optaron por entregar la distinción a Mario Alberto Osuna, en categoría deportiva; Sarahí Ávila Jacobo, categoría artística; Ximena Carmona Rubio, trayectoria académica; Alejandro Castro González y Yahel Antonio Grave Partida como mérito empresarial. Los galardonados se suman a otros jóvenes que desde varios años han recibido dicho reconocimiento. La cita es en el Aballar en punto de las 16:00 horas el próximo miércoles 18 de abril… ACTIVIDADES CULTURALES… El Ayuntamiento está invitando a eventos culturales de alegría, canto y música. Para el viernes 27, un evento musical llamado ¡Yo soy Pedro Infante!, música de nuestro ídolo sinaloense estará a los oídos del público que se dé cita en el Teatro del Pueblo en punto de las 19:30 horas. Y el sábado 28 se presentarán los ganadores de un concurso estatal de guitarras, con música que dará alegría y ganas de cantar. Esto será en el patio del Ayuntamiento a partir de las 18:20 horas. Aprovechando que las tardes todavía son agradables en el clima, puede ir a divertirse, eventos totalmente gratuitos… GARRA CAÑERA… El equipo de basquetbol empezó con todo en los primeros juegos de esta temporada. Fortalecido en sus filas con contrataciones de basquetbolistas de calidad, el equipo navolatense se presenta fuerte en las diversas canchas para hacer canasta y empezar su camino a la victoria. Por cierto, la duela se instaló para tener en nuestras canchas el espacio acorde a las reglas y recibir a los equipos visita en el Briseida Acosta. La afición ya se afinó y empieza a gritar ¡Navolato! Esperemos sea una buena temporada para La Garra Cañera… PASO FIRME… Rafael Godoy Medina evoluciona en la música, lo mismo como maestro que como cantante. Sus melodías siguen siendo del gusto de mucho público, principalmente de los jóvenes que por diversos medios son seguidores del cantante navolatense. Participando en diversos escenarios y dando a su público composiciones de su autoría, Rafael sigue conquistando a sus seguidores… VIRUSZ CONTAGIANDO… El rapero Marco Soberanes, conocido como en la farándula artística como Virusz, sigue conquistando con su reciente producción discográfica y su primer sencillo tras la sombra de mi ego. El navolatanse presentó este nuevo producto en el mercado y en sus redes sociales y otros canales alternativos presenta su nuevo sencillo, el cual, como siempre, le da su toque en el género del rap… FELIZ CUMPLEAÑOS… En esta ocasión felicito a Lolita Hernández, quien al lado de su familia disfrutó un año más de vida. Guillermo Paredes en familia y con amigos brindó por su cumpleaños. Mariel Verduzco, quien reside por motivos laborales en Mexicali, celebró su aniversario pasándola de lo mejor. Irma Lorena Portillo tuvo muchas muestras de cariño por su día. Rafael López Tamayo celebró su cumpleaños entre los seres queridos. Yolanda Yamaguchi de Chu saboreó pastel al cumplir un año más de vida y seguro su esposo, el tenor José Manuel Chu le interpretó Las mañanitas. Berthila Burgos se suma a la lista de festejados de la semana, que con los suyos la pasó de lo mejor. Sergio Rico cortó una hoja más del calendario, celebrando su onomástico entre los cercanos. Hasta Tijuana felicito a Yeraldine Prado, quien festejó a lo grande su cumpleaños. Emmanuel García fue ampliamente felicitado por la familia, amigos y la guapa novia. Hoy, Fernando Camacho Ochoa cumple años y espero se dé un tiempo para festejar con los seres queridos. También hoy, la diseñadora de modas Verónica López se pone de manteles largos al cumplir años y recibir de los suyos buenos deseos. Mañana, Vianey López tendrá pastel de su sabor favorito para celebrar la vida en un año más. Para todos, mis mejores deseos… CULMINA MAESTRÍA… Luis Alberto Burgos Tamayo recientemente culminó sus estudios de maestría de Administración de Negocios con Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Familia y amigos le brindaron buenos deseos en esta nueva etapa académica que seguro dará éxito en la etapa empresarial. Felicidades… DE POLÍTICA… Cosa insólita que quedó escrito para la historia del municipio, en menos de dos años hemos tenido ya tres presidentes municipales. En votación se eligió en el proceso anterior a Rigoberto Valenzuela Medina, que al salir a buscar la diputación local dejó a la primera mujer presidenta municipal, Leticia López Ibarra, que quedó 15 días como interina, conduciendo muy bien los rumbos de Navolato. Pero hace casi una semana, el Congreso del Estado designó a Joaquín Lara Escárrega y tomó protesta para responsabilizarse de la administración municipal. En estos movimientos políticos, nuevas figuras jóvenes en el Ayuntamiento también han asumido responsabilidades como regidores, Nadia Aldana y Cristopher Fonseca y como síndica procuradora Celia Díaz. Mucho éxito… Y en municipio de El Rosario, la navolatense Verónica Montaño Cisneros se estrena como Secretaria del Ayuntamiento, esto a la solicitud de licencia de Maximiliano Mora, quien pidió licencia ante el Cabildo del mencionado municipio…