Al Son de Navolato - Periódico Noroeste

SALUD NAVOLATENSE… Hace unos días se inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud en Navolato, cuyo corte de listón quedó a cargo de Alfredo Román Messina, Secretario de Salud en la entidad. Las nuevas instalaciones recibirán a los pacientes con la calidez y atención que merecen, trabajo que coordinará Javier Medina, que fue nombrado director de esta dependencia. El lugar cuenta con consultorios médicos, un área de odontología, otro de sicología, además de contar con servicios de vacunación, entre otros. Durante el evento se hizo mención que el nuevo edificio cuenta con tecnología de punta, aparatos de ayuda a la salud y farmacia. Esperemos cubra las necesidades que demanda nuestra población. ¡Enhorabuena!... EN DEPORTES… En el basquetbol sigue imponiendo su huella en la duela internacional el joven Pedro Leal Cruz, quien eleva su puntaje en el ranking de Estados Unidos y lo mantiene fuerte, aportando canastas a su favor y mantiene las miradas de los que saben de este deporte y que ven en él amplias posibilidades para una carrera de éxitos... En el tiro al arco, Paola Ramos Marentes crece en el ámbito nacional. La joven arquera sigue sumando puntos a base de preparación constante y disciplina, por lo que se menciona que es ya una promesa para este deporte en nuestro país. Que sigan los éxitos… FELIZ CUMPLEAÑOS… Esta semana felicito a los cumpleañeros de la semana, como es el caso de Alejandra Garibaldi, quien celebró con los suyos un año más de vida. Laura Cortés disfrutó de familia y amigos al cortar una hoja más del calendario. Waldy Villaescusa brindó por la felicidad al cumplir años y pasarla con los seres queridos. Tere Amador festejó con hijos, nietos y demás cercanos su cumpleaños y se prepara para una amena recepción. Carlos Daniel Gastélum se suma a la lista de festejados de la semana, seguro la pasó de lo mejor. José Antonio Argüélles celebró la vida rodeado de los seres queridos. Abril Moreno de Lomelí saboreó pastel de cumpleaños con la familia y amigos cercanos. Juan Carlos Godoy recibió muestras de afecto al cumplir 365 días de vida y pasarla feliz, con los suyos. Karina Urías de López festejó su onomástico en compañía de los allegados. Hoy, Ismene Acosta está de manteles largos festejando su aniversario de vida. Adelanto una felicitación mañana para Emilia Ruiz de Calderón, quien festejará su cumpleaños y seguro ya empezaron sus reuniones. Para todos mis mejores deseos… DEL NIÑO… Hoy celebramos los niños, un día de fiesta para los reyes y reinas de nuestra casa. Los pequeños que solo desean amor, atención y guía merecen también mejores espacios para el mundo que habrán de dirigir. La sociedad que está lastimada, no solo en México, sino en el mundo, lejos de quejarnos por el mundo que estamos viviendo debemos aplicarnos para dejarles un mundo mejor: en lo social, económico, medio ambiente, educativo y familiar. Los temas que vemos a diario están muy lejos de lo que vivimos hace 30 años. Algo estamos haciendo mal y nos toca mejorar si queremos vivir un mundo mejor. ¿Qué hacer?, seguro a cada uno se le viene ideas, apliquemos alguna, lo necesitamos nosotros pero también ellos. La parte del gobierno debiera implementar políticas públicas para ellos, no hay o no se aplican como debieran. Hay mucho que hacer, es cuestión de empezar, el futuro nos está rebasando y cada quien podemos poner nuestra parte. Hoy hay que sonreírles, abrazar, jugar con los niños que nos rodean y sirve también que divirtamos a nuestro niño interior, aquel que muchos, posiblemente, lo tengan guardado por las ocupaciones que el adulto tiene. Celebremos el día del niño, hagamos felicidad, una sonrisa y un abrazo puede ser el inicio de un feliz 30 de abril… DE POLÍTICA… Rossy Guerrero de Lara se estrenó como Presidenta del Sistema DIF Navolato. La esposa de Joaquín Lara, Presidente Municipal impulsará algunas ideas y dará su toque en temas de atención ciudadana con la responsabilidad que ahora se le confiere. El mejor de los éxitos… Los candidatos a los cargos públicos del municipio siguen moviéndose en reuniones privadas con el objetivo de socializar sus propuestas con los afines, antes de empezar los 45 días de la campaña formal… DESPEDIDA SEMANAL… Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.