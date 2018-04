Al tramposo lo premian, al justo (a Marichuy) lo castigan: EZLN; ya ven, ¿no que éramos de Salinas? - Periódico Noroeste

Al tramposo lo premian, al justo (a Marichuy) lo castigan: EZLN; ya ven, ¿no que éramos de Salinas?

Lo que Marichuy hizo, dijo el subcomandante del EZLN, fue exhibir y desnudar al sistema político electoral como uno que premia la trampa y castiga al justo

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– El subcomandante Marcos, ahora Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acompañado de la aspirante presidencial María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, exhibió, durante un conversatorio, al sistema electoral de México al indicar que pese a las irregularidades que cometieron otros candidatos independientes, ellos estarán en la boleta.

En el marco de la Primera Sesión del Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?”, el subcomandante afirmó que si algo logró su candidata fue desnudar al sistema electoral que premió candidaturas como la de Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala, pues sus irregularidades sí están en la boleta gracias a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y por la del El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los cuales acusó están al servicio “del equipo político de Enrique Peña Neto para elegir a su sucesor”.

“Marichuy no falsificó ninguna firma, sin embargo otros como ‘El Bronco’ sí lo hicieron, y los premiaron con la candidatura. Los que violaron todas las leyes quedaron […] Lo que Marichuy hizo fue exhibir, desnudar, el sistema político electoral en México”, dijo Galeano.

En el encuentro celebrado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, el líder político del EZLN afirmó que si Marichuy quedó fuera de la contienda fue porque no alcanzó las firmas necesarias, las cuales sí se obtuvieron legalmente a diferencia de los otros candidatos.

“Después de que se demostró que en el proceso electoral no hay para la decencia, quedó fuera Marichuy”.

El subcomandante Galeano criticó a la “izquierda” de Andrés Manuel López Obrador que está “embriagada celebrando un triunfo que aún no tiene” y no se ha dado cuenta por dónde viene el fraude sin tener un plan “B”.

También reaccionó ante las voces que señalan al movimiento zapatista como un instrumento del ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y en contra de los que opinaron que el sufragio a Marichuy dividiría el voto de la izquierda.

“Ya se demostró que no somos de la mafia del poder, que no nos maneja Salinas, en dado caso nos maneja mal, somos románticos y soñadores, qué movimiento puede hacer eso, no conozco, que se da la dirección, las iniciativas y la imaginación en su gente, en quienes la forma, hubo gente que dio mesa, obstruyó el paso, tocando puertas”, dijo.

“Si somos una creación del salinismo, por qué el innombrable malo no movió a sus gentes para juntar las firmas, por qué no movió a sus influencias para que te metieran legalmente como metieron ‘El Bronco’ ilegalmente”, agregó Galeano.

“Si todo es una jugada para dividir el voto, por qué el sistema no se movió para lograr el registro. La verdad es que no hay lugar para Marichuy, no hay lugar para los pueblos originarios”, concluyó.

Marichuy no reunió el número necesario de firmas para postularse para Presidente, pero el 94 por ciento de los apoyos que presentó (281 mil 955) fue validado frente a otros candidatos independientes que hasta multas recibieron por irregularidades.

Reunir las 866 mil 593 firmas (el 1 por ciento del número promedio de votantes registrados en cada estado) para que candidatos independientes necesiten ingresar a la carrera presidencial resultó problemático para el CNI.

A lo largo de su campaña por la candidatura de “Marichuy”, el Congreso argumentó que el mecanismo para recolectar firmas discrimina fuertemente a las comunidades indígenas , que constituyen el núcleo de su base de apoyo.

Las firmas se proporcionan a través de una aplicación del Instituto Nacional Electoral, pero muchos que viven en comunidades indígenas no poseen teléfonos móviles, y mucho menos dispositivos que se conectan a Internet. En México, los usuarios de internet representan solo el 60 por ciento de la población , según datos del Banco Mundial.

No estar en la boleta no es el fin. El Movimiento que representa María de Jesús Patricio, la primera mujer indígena que intentó presentarse como candidata a la Presidencia de México, respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no se ha detenido.