Alcalde de Choix comparece en Senado; niega recomendación sobre desplazados e invita a CNDH al municipio - Periódico Noroeste

DESPLAZADOS EN SINALOA

Alcalde de Choix comparece en Senado; niega recomendación sobre desplazados e invita a CNDH al municipio

El argumento del Presidente Municipal José Lindolfo Reyes Gutiérrez es que el informe de la CNDH no se apega a la realidad

Carlos Álvarez

José Lindolfo Reyes Gutiérrez, alcalde de Choix, Sinaloa, compareció este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, donde refrendó su rechazo a la recomendación de la la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las supuestas más de 2 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el municipio que gobierna, al afirmar que esta cifra no se apega a la realidad.

Además, después de "agradecer la invitación" de los senadores, el alcalde sinaloense lamentó que el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, no haya asistido a dicha comparecencia, y ni siquiera haya enviado a un representante, por lo que su lugar en la mesa quedó vacío.

"¡Eso no se vale! Por eso yo negué rotundamente y se lo puse aquí, se lo puse aquí en el oficio que le mande, que negaba, rechazaba esa observación que me estaban haciendo", aseguró Reyes Gutiérrez, a la vez que afirmó que ningún representante de la CNDH verificó en dicho municipio el tema de los desplazados.

A la comparecencia asistieron sólo cuatro senadores: Angélica De la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión; Diva Hadamira Gastelum Bajo y Verónica Martínez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el sinaloense Manuel Cárdenas Fonseca, sin partido.

La Comisión había citado desde el pasado 3 de abril al alcalde sinaloense a comparecer ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión, para que explicara por qué su Gobierno no ha reparado el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en su municipio.

Al presentar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, la Senadora señaló, en aquel momento, que la comparecencia de Reyes Gutiérrez era para de que explicara, tambiénm los motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 39/2017 "Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa", que emitió la CNDH, el 10 de octubre del año pasado.

Reyes Gutiérrez -quien busca su reelección como alcalde de Choix-, invitó al presidente de la CNDH a visitar el municipio para "constatar que éste no tiene problemas de violencia", e incluso lo emplazó a "agarrar el avión" hoy e ir para allá.

"Yo lo invito de todo corazón que vaya al Municipio y hagamos un recorrido juntos para que él sea testigo de cómo están las condiciones allá en el municipio de Choix, y él se traiga de allá un mensaje y se dé cuenta de la situación que prevalece en Choix y en Sinaloa", abundó el alcalde sinaloense.

"No es justo que aquí en México y en otros lados se nos siga catalogando como que somos municipios violentos, no es posible nomás por puras cosas, eso no se vale, por eso yo negué rotundamente, rechacé esa observación que me estaban haciendo", expresó el presidente municipal de Choix.

Reyes Gutiérrez explicó que entre los años 2010 y 2011, los habitantes de dos comunidades -La Culebra y el Corral Quemado- se desplazaron a la cabecera municipal "por problemas de enfrentamientos entre criminales, y no han regresado por decisión propia".

"Ellos no han regresado a sus comunidades por conveniencia propia, ¿por qué no han regresado? porque tal vez ahí vieron la oportunidad de encontrar un trabajo, sus hijos están en la escuela y se les ha atendido como tiene que ser", afirmó el alcalde de Choix.

"A esas familias que están en Choix vamos haciendo un esfuerzo conjunto, ver cómo los podemos ayudar porque si ellos no quieren regresar a su lugar de origen, que está complemente tranquilo, vamos viendo la manera de ayudarles", indicó el alcalde sinaloense, quien también abundó que fue "ilusionado" con la promesa de que si reportaba "tantos desplazados" les llegarían apoyos para vivienda, lo cual no sucedió.

"Son dos comunidades las que están complemente solas, La Culebra y El Corral Quemado, son esas únicas dos, todas las demás [no], por eso yo invito muy respetuosamente al presidente de la CNDH a que vayan a mi municipio y hagamos un recorrido", reiteró el presidente municipal.

"Si yo mandé un oficio donde yo estoy rechazando completamente la recomendación de que estas comunidades están completamente deshabitadas, por qué no mandaron un comunicado, por qué no mandaron a alguien a checar quién estaba echando mentiras, yo o él", cuestionó Reyes Gutiérrez en su comparecencia.

Por su parte, el senador sinaloense Manuel Cárdenas Fonseca, señaló que le "ofende que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no esté aquí y no esté nadie".

"Porque esta reunión se desarrolla a partir de un derecho que ejerce el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si en su interés estaba ejercer ese derecho, en su obligación, que es distinto, estaba atenderlo. Él es un organismo constitucionalmente autónomo, nosotros somos un Poder, ambos legalmente constituidos, pero entonces si ejerce una facultad, un derecho, le impone una obligación que no está atendiendo", indicó el senador sinaloense sin partido.

"Pero quererle exigir a un Ayuntamiento la rehabilitación, la satisfacción, la restitución, y ya le paré a las siguientes imposiciones que pretende la Comisión Nacional Derechos Humanos imponerle al orden municipal de gobierno del municipio de Choix. Yo prefiero una verdad que busque la solución a una aceptación que lo que pretenda es simular", abundó Cárdenas Fonseca.

LA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH

En su recomendación, la CNDH urgió al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes Municipales de dos Ayuntamientos sinaloenses, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, a reparar el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en los municipios de Sinaloa y Choix.

Al menos 2 mil 038 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en la sierra de Sinaloa, señaló el reporte de la CNDH, en el que también se indicó que los gobiernos estatal y municipales no protegieron a los ciudadanos, por lo que vulneraron sus derechos humanos a la seguridad y acceso a la justicia.

"Diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros", afirmó la CNDH en su recomendación.

Para la Comisión Nacional, quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, "fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia".

De igual forma, se observó que el desplazamiento forzado generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.

Antes, el 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias -conformadas por unas mil 475 personas-, que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva.

Asimismo, el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas, en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos.

Sin embargo, las autoridades estatales o municipales no realizaron acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.

LA REPARACIÓN DEL DAÑO QUE LA CNDH SOLICITÓ A LOS GOBIERNOS SINALOENSES

La CNDH solicitó al Gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva, "diseñar e implementar un programa de reparación integral colectiva que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica".

Asimismo, ordenó realizar un censo para confirmar cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, además de que los sistemas DIF estatal y municipales deberán implementar un programa de atención para que las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, tengan acceso a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas, entre ellas, diseñar un programa de acceso a la vivienda.

A los gobiernos estatales y municipales la CNDH también les recomendó se reconozca mediante un comunicado de prensa a las dos mujeres como defensoras de derechos humanos y desarrollar una campaña sobre la importancia de la actividad de las personas defensoras en general.

Por otra parte, al Fiscal General del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, se le pidió investigar los delitos denunciados por las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, así como determinar conforme a derecho las averiguaciones previas del caso.

En respuesta a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para garantizar la seguridad de los desplazados a las autoridades estatales, el 14 de octubre del 2017, el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal, Jesús Ramón Soto González, informó que esta "fue aceptada y que ya trabajan en cumplir los puntos que señala".

Unos días después, el 18 de octubre del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, aplaudieron la recomendación de la CNDH mexicana.

"La CIDH y la Relatora Especial destacan que este es el primer pronunciamiento de una autoridad mexicana en el que se reconoce el derecho humano a no ser víctima de desplazamiento interno forzado como consecuencia de la violencia", indicaron los órganos jurídicos multilaterales en un comunicado de prensa conjunto.