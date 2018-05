Alerta PAIS sobre última embestida del PRI; no hay gato acorralado que no busque dañar - Noroeste

Alerta PAIS sobre última embestida del PRI; no hay gato acorralado que no busque dañar

Serapio Vargas Ramírez exhorta a los otros partidos y actores políticos del Estado a tener cuidado de la manera como el tricolor cerrará este proceso electoral

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Después de que el Partido Revolucionario Institucional cambió de dirigente nacional, el presidente estatal del Partido Independiente de Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, exhortó a los otros partidos y actores políticos del Estado a tener cuidado de la manera como el tricolor cerrará este proceso electoral.

“El PAIS quiere invitar, quiere alertar a todos los partidos políticos diferentes al PRI a que nos preparemos para una embestida que se ve venir a partir de la confesión de la derrota anunciada que hicieron con la llegada, y la salida del anterior dirigente del PRI, de René Juárez Cisneros, no es precisamente René Juárez Cisneros una hermana de la caridad, es una persona que sus características y trayectoria lo señalan como una gente de ataque, como una gente ruda”, dijo Vargas Ramírez.

“Y yo creo que como están cambiando de jinete a la mitad del río, ese partido sabe que en este momento irremediablemente perdería la Presidencia de la República y yo nunca he visto a un gato acorralado que no ataque, que no busque dañar, que no busque agredir”.

Según el dirigente estatal del PAIS, esa percepción de perder hoy que ellos tienen debe poner en precaución a todos los demás actores políticos por lo que pueda venir, incluyendo la opción de devolver con valentía, abrazos con abrazos y golpes con golpes.

“Nos debe alertar a todos los partidos políticos, a todos los actores políticos de México y particularmente de Sinaloa, a contrarrestar esas acciones y el pataleo que van a hacer frente al proceso electoral”, agregó.

“Nosotros damos obviamente la bienvenida a una pelea abierta, que va a hacer ese partido, pero también convocamos a nuestros simpatizantes y a los partidos a que respondamos abrazos con abrazos y golpes con golpes, es muy importante que los mexicanos no nos asustemos y no nos dejemos llevar por la desesperanza”.