Alertan 60 ONGS de compra de voto en elecciones - Periódico Noroeste

MÉXICO

Alertan 60 ONGS de compra de voto en elecciones

El monitoreo a nivel nacional se enfocará más en Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Estado de México

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Acción Ciudadana Frente a la Pobreza alertó que México está en condiciones de “alto riesgo” para ejercer un voto libre por el debilitamiento “deliberado” de las instituciones, el nombramiento de operadores en puestos clave.

“El problema no está en las casillas ni en el conteo de votos, sino cómo llegan los votos mediante uso clientelar”, aseguró Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE.

“Cuando se compra un voto y se condiciona, se afecta la base de la democracia. Se pervierte”, dijo.

De 2014 a octubre 2017, documentó, Chiapas, Oaxaca y el norte de Puebla concentró más denuncias de compra o condicionamiento del voto y el PRI, al tener más presencia estatal, fue el más denunciado.

En Puebla fue el PAN y en la delegación Coyoacán, Ciudad de México, el PRD.

Ante ello, el colectivo de más de 60 organizaciones presentó una herramienta digital para vigilar, denunciar y prevenir el uso electoral de programas sociales, el cual es “inútil contra la pobreza, inmoral e ilegal”, aseguró su coordinador, Alberto Serdán, y ocurre en “todos los partidos políticos, en todos los estados y en todos los niveles de gobierno”.

El monitoreo a nivel nacional se enfocará más en Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Estado de México, estados con altos niveles de pobreza, de todos los colores y donde algunos renovarán gobernador, detalló.

La información que la ciudadanía vea o experimente y reporte en el formulario en www.democraciasinpobreza.mx será de manera anónima.

Acción Ciudadana lo verificará y notificará al área de Fiscalización del INE, quien tendrá 45 días para fiscalizar el gasto de campaña tras el día de elecciones.

El ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, aseguró que el principal delito electoral denunciado es el condicionamiento de programas sociales a cambio del sufragio.

También, dijo, se busca desincentivar el voto a través de “terrorismo electoral” como dejar cabezas de puerco o hacer llamadas telefónicas en la madrugada.

“La corrupción inicia en los procesos electorales” a través, por ejemplo, de empresas fantasma. Por eso “es impresionante” que el país siga sin Fiscal general ni Fiscal Anticorrupción.

El coordinador de Acción Ciudadana, Arturo Serdán, afirmó que también se “desestabilizó” la FEPADE y la Auditoría Superior de la Federación.

El ex fiscal electoral Santiago Nieto fue despedido en octubre del año pasado luego de decir en una entrevista con el diario Reforma que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, le pidió que no lo investigara en el marco de la relación de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto.

Sobre los fallos del Tribunal Electoral (TEPJF), como permitir la entrega de Tarjetas Rosas en el Estado de México donde, dijo Nieto, los funcionarios públicos se ampararon contra la investigación de la FEPADE tras las elecciones mexiquenses en 2017, “no ayudan” para generar condiciones de equidad de voto, consideró.