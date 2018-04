Alexis Domínguez quiere conquistar Mazatlán - Periódico Noroeste

CANTANTE

Alexis Domínguez quiere conquistar Mazatlán

Se presentará este domingo en La Hora Municipal

Héctor Guardado

Dice el cantante Alexis Domínguez que muchas bandas de Sinaloa van a tocar a Chiapas, sobre todo las de Mazatlán. Este domingo, el carismático cantante chiapaneco, radicado desde hace dos años en Mazatlán, se va a presentar en La Hora Municipal.

“Hasta la de El Recodo llega por allá, la primera banda que escuché fue como a los 16 años y fue la MS, esa música me prende, siento bien bonito y me dan ganas de cantar y de bailar. El sonido de las trompetas, los trombones, la tuba crean una emoción que transporta a la gente a esos lugares de nostalgia, de tristeza, de alegría y de amor y a quién no le gusta vivir todo eso”, compartió.

“Desde que era muy pequeño canté, siempre fui muy salido, muy extrovertido, cuando iba a la capital (Tuxtla Gutiérrez) les pedía a los músicos que me dejaran echar un palomazo, después cuando iban bandas conocidas me le ponía enfrente, trataba de hacer amistad con ellos y les pedía el palomazo, algunas veces me decían que sí, otras que no, nunca he sido cohibido, al contrario, cuando estoy enfrente de la gente me prendo y le hecho muchas ganas”.

Con el respaldo de 'El Flaco'

Su tesón por mostrar sus emociones con el canto lo llevó a pedirle un palomazo a Los Recoditos, así conoció a Luis Ángel Franco “El Flaco” y se hicieron amigos.

“Hubo una racha en la que en un solo año Los Recoditos se presentaron cinco veces en Tuxtla Gutiérrez y me hice amigo de Luis Ángel Franco, al que todos le dicen ‘El Flaco’; la primera vez que ellos me dieron chanza cante ‘Mi gusto es’, esa canción me encanta y siempre que puedo la interpreto, cuando terminó la canción escuché que la banda empezó ‘Arboles de la barranca’ y le hice señas al ‘Flaco’ y él me dijo que le siguiera y también la canté, te digo que soy bien salido”, mencionó.

“Varias veces me dijo ‘El Flaco’ vente a Mazatlán, y cuando lo entrevistaban el decía ‘El Alexis no se anima, ya le dije que se vaya con nosotros’, me vine a los 22 años, fue muy difícil para mí, a mi mamá le dio depresión, le agarró la tristeza porque me vine, nada más somos dos hermanos, yo nací en un pueblito que se llama La Tigrilla en el municipio La Concordia, Chiapas”.

En Tuxtla Gutiérrez cantaba con el grupo con el que cantaba en Chiapas Julión Álvarez antes de que fuera famoso.

“Trabajé con mi papá en el campo, como lo hace cualquier hijo, vivimos con mucha dignidad, ya tengo dos años en Mazatlán, ya perdí el miedo a cantar en las taquerías, así se comienza, nunca he pensado en tirar la toalla, ni cuando me he quedado sin dinero para comer, hasta flores he vendido, una vez lo hice y también ya le perdí el miedo, tengo muchas ganas de salir adelante”, dijo.

“Acabo de terminar de promocionar la canción ‘A qué me quedo contigo’ y en este momento estamos por subir el video ‘Me toca retirarme’, es con un grupo sierreño con el que canto, una canción de dolor, de desamor, porque todos hemos vivido alguna vez una experiencia así, mi sueño es cantar con un estilo de sierreño banda”.

Su tono de voz está cargado de optimismo, lo mismo que sus movimientos; cuando canta lo hace con el corazón a flor de piel.

“Yo vivo de sueños, siempre estoy trabajando para que se hagan realidad; todos los que los tienen, no se queden con las ganas de realizarlos, a veces es difícil, sobre todo cuando tienes que salir de con tu familia, que es donde te llenan de cariño, estar realizando mis sueños me llena de alegría”, comentó.

“Agradezco mucho la oportunidad de estar en el foro de La Hora Municipal, porque yo sé que si le gusto a la gente de Mazatlán sé que voy a gustar en cualquier parte, los mazatlecos saben mucho de música, por eso no cualquiera gusta aquí, por eso es bueno comenzar aquí”.

“Varias veces me dijo ‘El Flaco’ vente a Mazatlán, y cuando lo entrevistaban el decía ‘El Alexis no se anima, ya le dije que se vaya con nosotros’, me vine a los 22 años, fue muy difícil para mí”.

Alexis Domínguez

Cantante