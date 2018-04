Algo Maz - Periódico Noroeste

Mazatlán

Algo Maz

Columna

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Sin la intención de sonar exagerados, pero desde el primer segundo del viernes 30 de marzo arrancaron las campañas para la presidencia de la República con la candidata independiente, Margarita Zavala, quien quiere hacer la transición de haber sido primera dama el sexenio pasado y ocupar el trono, perdón, la silla grande, el sexenio que viene, mientras Ricardo Anaya Cortés también madrugó para comenzar con su proselitismo oficial, abanderado de la Coalición por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En otras palabras, ambos iniciaron el Viernes Santo con el Viacrucis, pero para nosotros, los electores, que no hallamos cómo callar a los candidatos. El 1 de marzo, Domingo de Resurrección, como buen mesías, López Obrador, de Juntos Haremos Historia, compuesto por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, “resucitó” ese día, que inició campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en lo más al sur, José Antonio Meade, de la Coalición Todos por México, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, comenzó en Mérida, Yucatán. Precisamente el Viernes Santo, en un restaurante en el que cenábamos, vimos en los cortes comerciales del Canal 7 de TV Azteca, que tenían sintonizado en el lugar, un spot de Meade, autoelogiándose, y uno del INE, exhortando al voto; luego otro de Meade y uno del INE, después otro de Meade y uno más del INE, posteriormente uno de la programación de ese canal, seguido por otro de Meade y uno del INE, y nosotros nos preguntamos qué pasó con las marcas de productos, bienes y servicios. Ese candidato y el órgano regulador de las elecciones tenían, o tienen, captado ese medio. Y no queremos saber cómo van a estar los otros canales de televisión de aquí hasta fines de junio, cuando terminan las campañas, pues se transmitirán 59 millones 731 mil 200 spots, que fueron pautados para el proceso. ¿Y qué escucharemos entre esa cantidad de anuncios políticos? “Soy tu mejor opción”, “conmigo terminará la corrupción”, “acabaré con la inseguridad y la pobreza”, “me interesa tu bienestar” y más palabrería que ya no hace conexión con el electorado, pues es la misma perorata que hemos venido escuchando y la situación está peor. Uno de los argumento de Meade en esos mensajes fue: “¿quieres alguien con experiencia o alguien que va a comenzar a tener experiencia si llega? Porque yo tengo experiencia en la agricultura, la energía, la economía...” y enumeró todas los ámbitos que “domina” y el pez por su propia boca muere, pues el campo ha estado relegado por décadas y vean la situación en que viven los jornaleros, que trabajan la tierra de sol a sol por una paga muy baja. En cuestión energética, saque cuentas en lo que gasta de gasolina a casi 20 pesos por litro, y últimamente, hemos visto con más frecuencia gente llevando sus cilindros a las estaciones de gas a ponerles 100 o 200 pesos cuando mucho, pues no tiene para pagar los 600 que cuesta llenarlo. En economía, todo está más caro. Cuando vamos al súper, salimos con ganas de ir a Fundación Mapa para que nos den terapia contra la depresión o ir a consulta con el tanatólogo Octavio Robledo, para aprender a vivir con la pérdida de nuestro poder adquisitivo. ¡Qué experiencia tan beneficiosa para los mexicanos la de Meade! Bueno, para unos cuantos que de seguro sí son beneficiados. ¡Ah! Pero el dinero sobra para la política, pues el INE destinó 7 mil 144 millones 961 mil 645 pesos para organizar el proceso, que fueron entregados entre los nueve partidos políticos nacionales con registro, de los cuales, 6 mil 778 millones son para sus campañas. Pobre México, tan lejos de su dignidad y tan cerca de los políticos.

Lo que ya está más cerca, solo a cuatro días, es la cuarta edición de Holi Fest, que organiza Karina Bárcena, de Kirana Yoga. La cita es el domingo, a partir de las tres de la tarde, en la explanada del Centro de Convenciones, donde habrá comida sana, conferencias, áreas de dinámicas infantiles, exposición fotográfica, venta de diversos artículos, música en vivo, práctica de yoga, meditación y, por supuestos, lluvia de polvos de colores, que esta vez van a ser dos, y con la opción de utilizar polvos con olor y sabor o los tonos neón. Y siendo un evento con causa, en la Joyería de Daniel Espinosa, en Galerías Mazatlán, están a la venta originales pulseras, de diversos colores, por solo 50 pesos, cuyos fondos se destinarán a un pequeño gran guerrero que lucha contra un tumor. La entrada es con la pulsera de acceso general, que viene incluida en el paquete de tres bolsas de polvos por 99 pesos. Así que participemos de esta fiesta, que se realizará simultáneamente con otras ciudades de la República y en la que toda la familia puede participar.

El Comité de Damas Voluntarias del Hospital General nos participa, a través de su presidenta, Julieta Montoya de Hemke, que el boleto 253 fue el afortunado con la rifa mensual de 500 pesos, vendido por Elvira de Rodríguez. El número se elige de acuerdo con el resultado del sorteo de la Lotería Nacional del último viernes del mes y lo recaudado se emplea para ayudar a pacientes y familiares, así como también a la institución médica. ¡Aplausos por esa labor!

Los que estarán muy aplaudidos son los integrantes de Genitallica, que mañana estarán tocando en el escenario de la Semana de la Moto, la cual se inaugura hoy. Como es tradición, los eventos principales tiene lugar en el estacionamiento junto a Sam’s Club, el cual abre a las seis de la tarde, donde también hay puestos con las más diversas mercaderías relacionadas con el estilo de vida biker y roquero, además de comida, bebidas y motociclistas haciendo cabriolas en sus caballos de acero. Para mayor información sobre los eventos, acceda al sito www.semanadelamoto.com y ahí está todo con detalle.

De muchos detalles, tanto de su familia y amigos, se encuentran disfrutando dos cumpleañeras de hoy, Lucía Fernández de Medrano, quien de seguro estará muy felicitada por su esposo, Jorge Medrano Freeman y sus hijos. Otra festejada es Alejandra Vizcarra Jonsson, quien este día llega a los 20 años, tiempo en el que ha sido la princesa de Olga Jonsson de Vicarra y Federico Vizcarra Mendoza, por lo que va a estar llena de buenos deseos de ellos, sus tíos, primos y amigos. Desde este espacio, a las dos dedicamos “Las mañanitas”. ¡A disfrutar!

Y quien disfrutará un buen inicio de fin de semana es una de las agentes de publicidad con 20 años de trayectoria en esta casa editorial, Vicky Lozano, pues el viernes 6 será su cumpleaños. De ella admiramos su entrega y dedicación a su trabajo, su espíritu de colaboración y su buen humor porque constantemente la vemos sonreír ya que esa es la actitud. Así que le anticipamos un feliz cumpleaños y que esa sonrisa brille más.

Para ver la vida más brillante, Fundación Mapa invita a su conferencia de cada jueves, que mañana estará a cargo del nutriólogo José López Santana, quien hablará sobre la nutrición para combatir la ansiedad y mejora el estado emocional. La charla inicia a las siete de la tarde y la entrada es libre, pero siempre se aprecia una aportación voluntaria. La institución también tiene la invitación abierta a grupos focales sabatinos de dos, uno para pacientes y otro para familiares, con la finalidad de que las personas de parientes con un padecimiento mental o emocional sepan cómo ayudarle. El costo es de 250 pesos por persona y hay más informes al teléfono 910 3583. La fundación se ubica en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja.

Ahora, debemos leer con cuidado todo lo que se esté subiendo en las redes sociales, pues es increíble que compartimos solo porque algo concuerda con nuestros gustos u opinión, ¿pero qué tan verdadero es lo que estamos subiendo? Y nos lo creemos al dar fe en la información y retractarnos es como admitir que ese mensaje es incorrecto y, por lo tanto, no tenemos la razón, y eso último es lo que más nos duele. Los partidos están en campaña, así que en la guerra y el amor, todo se vale, y comenzarán a bombardearnos por las redes, que las traemos con nosotros todo el día en el celular. Lea cuidadosamente, analice, compare con otros medios y saque sus propias conclusiones antes de compartir; no porque la información la hayan subido significa que sea verdad, aunque desafortunadamente, como la mayoría vive en el celular, no creerlo sería como negar su propia realidad, que es virtual.