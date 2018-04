Algo Maz - Periódico Noroeste

Mazatlán

Algo Maz

Columna

Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Y ya está aquí, prácticamente, el Tianguis Turístico. Parece que fue ayer, cuando hace poquito más de un año escribimos al respecto al recién enterarnos que Mazatlán sería la sede. Entonces hicimos una lista, por así decirlo, de todo lo que había que hacerse en Mazatlán para estar a la altura del evento y sus visitantes. Entonces señalamos algunas cuestiones que deberían de mejorarse en ese año que faltaba y cerramos ese comentario que había que prepararnos todos, como ciudadanos. La pregunta es, ¿estamos preparados para este domingo, que es la inauguración en el Teatro Ángela Peralta, seguida de la Cena de Capitanes? Obviamente que ambos eventos son con rigurosa invitación, ¿pero los tres días restantes? Si hace un año empezamos a ser testigos de la “zona de guerra” en que se convirtió el Centro Histórico, donde aún hay calles que no están completamente habilitadas, eso sí, más reducidas para los vehículo. El Malecón quedó angosto del carril del lado de la playa y nada funcional; ya le pusieron y quitaron palmeras, ya tiene piedritas blancas porque las plantitas se secaron, pero ya le pusieron otras; no hay lugar para estacionarse y hasta para uno, que es democrático usuario de urbanos, a veces ignora donde pedir la parada porque la banqueta de ese carril quedó muy ancha, más con la ciclovía, e ignoramos si es correcto bajarse ahí. Lo que faltaba, ahora viene la cuestión de la iluminación en Isla de Venados, que como siempre, el Gobierno no toma en cuenta a la ciudadanía excepto cuando le urgen sus votos. “Están obligados a generar consensos entre los usuarios de las islas, cosa que no se hizo, y eso viola los términos, aunque se haya otorgado el permiso”, dijeron los representantes de Mazatlán Consciente, la agrupación ciudadana que desaprueba el proyecto de iluminación, que durará los días del Tianguis, licitado por Obras Públicas estatal, en el que se invierten 11 millones 200 mil pesos. Para eso sí hay dinero, para quedar bien a costa de lo que sea, pues hay que hacer lucir a la “Joya de la Corona”, término que nos parece fuera de contexto por la serie de situaciones que se viven en la cotidianidad mazatleca: servicios públicos deficientes, vialidades llenas de baches y topes, una entrada a la ciudad, viniendo de aeropuerto, que no es congruente con el título de destino turístico; el mal servicio en bares y restaurantes, además de la impunidad que practican sus habitantes al bloquear calles para hacer su piñata, sin importar la molestia a vecinos. Siempre se maneja que se debe catapultar al puerto al ámbito turístico, pues que alguien nos explique, ya que se lanza o catapulta para iniciar algo, y se dice que el Mazatlán que ahora conocemos comenzó a surgir en los años de 1960, casi seis décadas y entonces ¿Mazatlán aún no es?

Lo que sí es un hecho es la belleza de esta región, la cual será mostrada en la exposición fotográfica Cuenca, El Origen del Agua, con imágenes de Alwin van der Heiden, en el Museo de Arte de Mazatlán, el viernes 13. La inauguración será a las siete de la tarde y la entrada es libre. Admiremos los paisajes de los ecosistemas, que tenemos la obligación de proteger, pues además de que nos dan vida, son de una belleza única.

Y la belleza de los sonidos prehispánicos se mostrará mañana en el Teatro Ángela Peralta, con la presentación de la compañía internacional de danza contemporánea Dzul Dance, con base en Nueva York, que dirige el mexicano Javier Dzul, y ha viajado por casi todo el orbe mostrando la cultura maya. La primera vez que los vimos fue en 2011, con Forest of the Kings, y nos quedamos con la boca abierta. La segunda ocasión, en 2015, presenciamos México Maya, que nos hipnotizó, aunque nos extrañó no ver a nadie de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán en la primera vez, aunque hemos de reconocer que la segunda ocasión, vimos algunos de sus estudiantes , aunque aproximadamente a los 20 minutos de iniciar la función, comenzaron a salirse del recinto, que nos llamó la atención, pues se supone que deben nutrirse de esos eventos para aprender, máxime por el prestigio de esta compañía. Por nuestra parte, ya estamos más que listos para mañana asistir a 500 años, Encuentro de Culturas, nombre del espectáculo que Dzul Dance presentará a las ocho de la noche. Los boletos van de 150 a 300 pesos y anticipamos que, como los otros dos anteriores, lo disfrutaremos.

Quien ya está disfrutando un día feliz es Carmen Yolanda Lizárraga Mercado, pues hoy es cumpleaños y de seguro que, desde temprano, recibe los buenos deseos de su familia y amigos, que serán su mejor regalo.

A propósito de regalos, hemos tenido oportunidad de admirar muy de cerca los collares, aretes y brazaletes que las hermanas Eloísa y Carla María Caballero Díaz diseñan con piedras semipreciosas, metales, hilos, caucho y todo lo que les sirva para crear bonitos accesorios, que ofrecen en su tienda Flor de Agua, ubicada en las avenidas Río Piaxtla y Río Baluarte, como a media cuadra de San Carlos Borromeo. También hemos visto sus piezas en bazares, pues son dos chicas de lo más emprendedoras y su bisutería es artesanal, fina y de buen gusto.

Y con mucho gusto, felicitamos por adelantado a Dulce María Ahumada de Pérez, que de seguro va estar muy consentida por los suyos mañana con motivo de su cumpleaños e igualmente Javier Magaña Lizárraga, quien además del de sus seres queridos, recibirá el afecto de sus compañeros de causa del patronato del Banco de Alimentos de Mazatlán, que él preside, así que dedicamos “Las mañanitas” anticipadas a ambos.

Y con anticipación, estamos seguros que quienes asistan a la conferencia El pueblo soy yo, que impartirá Enrique Krauze, tendrán una experiencia llena de aprendizaje, sobre todo en estos tiempos de campañas electorales. Además de ser un destacado escritor, es un entregado historiador, director de la Editorial Clío y Letras Libres. El Salón Gaviotas del Hotel Playa albergará la comida y diálogo con este intelectual que Coparmex Mazatlán y Noroeste invitaron para compartir su vastos conocimientos. La cita es a las dos de la tarde del lunes 16 y el costo es de mil pesos por persona. Los boletos y más información están disponibles al teléfono 916 0071 y 73.

Así como disponible para quien esté interesado, las conferencias semanales de Fundación Mapa, que mañana impartirá una sobre las causas y consecuencias de la violencia familiar, que dictará el psicólogo Juan Carlos Cozatl, en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. Aunque estos eventos están abiertos al público, siempre es bien recibida una aportación voluntaria para que continúe se misión de contrarrestar la depresión. Más detalles al teléfono 910 3583, en el que también pueden pedir informes acerca de la tercera Carrera por la Vida, que se realizará el 6 de mayo para captar fondos. Una actividad saludable, que fomenta la convivencia y es por una buena causa.

Una causa que todos deberíamos tener en nuestra vida diaria es tratar de no ser tan desunidos, especialmente en estos momentos en que las opiniones en política dividen, pues no aceptamos más que lo que consideramos nuestra propia verdad absoluta, al dar por sentado cosas que, en la práctica, son tan diferentes, sobre todo cuando se usan frases de personajes históricos de países en condiciones muy distintas al nuestro, que no es válida la comparación, pero las pasiones ideológicas se desbordan y cualquier cosa que avale o sintamos que nos dé la razón, aunque no la reflexionemos ni mucho menos la pasemos por el sentido común, claro que la utilizaremos y compartiremos en redes sociales o por mensajes en el celular, que nos enviaron en cadena, lo que no nos parece una forma inteligente de actuar y sí un insulto a nuestra inteligencia cuando los recibimos.