Algo Maz - Periódico Noroeste

Hoy es el último día del Tianguis Turístico y los comentarios han sido de lo más diversos, muy encontrados, y es de esperarse, pero de lo que sí es por seguro es que Mazatlán ha estado en el ojo de los medios, pues este lunes, nos dio mucho gusto ver a la conductora del programa matutino de comentarios y noticias, Al Aire con Paola, precisamente, Paola Rojas, sentada ante las letras de Mazatlán, junto al Monumento a la Familia, transmitiendo en vivo, hablando del puerto, pasando videos, previamente grabados, sobre sus atractivos, como el Centro Histórico, Olas Altas, el Malecón, la gastronomía y actividades que se pueden hacer, destacando que es un destino tradicional, de playa, pero también cultural. Se hizo un enlace en vivo con una de las presentadoras del programa, Viviana Martínez, desde el Centro de Convenciones, donde estaba en un stand gastronómico e hizo preguntas al chef Marino Maganda sobre los platillos que estaban ofreciendo ahí, que fueron fácilmente explicados y con una soltura muy natural del experto culinario, dando promoción a las recetas del sur de Sinaloa, mientras al fondo, se podía apreciar al chef Julián Portugal, concentrado en sus actividades. Luego, Paola tuvo como invitado al Gobernador Quirino Ordaz, quien también supo desenvolverse ante las preguntas, puso en relieve lo positivo del puerto y del Estado. Nos agradó que reconociera que al principio de los trabajos de remodelación, los comerciantes, sobre todo, se pusieron reacios por la manera que les afectaba y mencionó que se quitaron espacios para estacionarse y dar prioridad al peatón, cosa en la que no estamos de acuerdo todavía aunque somos gente de a pie, pues desde que el Malecón se reabrió, han ocurrido varios accidentes y, el miércoles pasado, presenciamos uno al caminar en la tarde por esa vialidad. En las redes sociales, hemos visto imágenes y leído una serie de comentarios sobre el cierre del Centro Histórico por la visita del Presidente Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, que aparecen junto al Gobernador y Rosy Fuentes de Ordaz, posando en la Calle Ángel Flores y Niños Héroes, y sí es cierto, en las fotos, el fondo se mira espectacular con la iluminación, pero ni un alma se ve en toda la calle como pueblo fantasma. En imágenes del recorrido, se ven las dos parejas con los invitados que vinieron al evento de inauguración al Teatro Ángela Peralta y la Cena de Capitanes, en Olas Altas, la cual estuvo custodiada por elementos del Ejército y Estado Mayor desde las azoteas de los edificios del tradicional paseo patasalada. Los comentarios fueron que cerrar esa área era señal de inseguridad, pero es algo nunca está de más en todos los países para sus líderes, es lo normal, y por otro lado, todo lucía increíble, pero “muerto”, sin la actividad natural de esa área porque pidieron a los restauranteros cerrar durante todo ese día. Algunos residentes decidieron no salir para nada de sus casas, pues no fuera a ser que, sin deberla ni temerla, interrumpieran u obstruyeran algún aspecto del evento, e igualmente pasó con los huéspedes de esa zona, y así se entregaron las obras de remodelación oficialmente. Los periodistas y reporteros fueron “confinados” a una sala de prensa, de donde no se podía salir hasta que el Presidente y su comitiva estuviera lejos, por lo que no fue posible entrevistar a nadie. Pero así sucede, los presidentes, que nosotros recordemos, no dan entrevistas, solo su discurso y hasta ahí, además de que es muy difícil acercarse a ellos, o mejor dicho, imposible. El evento transcurrió en un ambiente totalmente controlado y pacífico. Todo tiene sus pros y contras, pero lo que esperamos es que sea para bien del puerto, esto es, para toda su población y no solo para unos cuantos, que se vea reflejado en los bolsillos de quienes sí tienen trato directo con el turismo, se esfuerzan por atenderlo, pero su mayoría continúa viviendo en colonias del perímetro de la ciudad. Esperamos que este sí sea el relanzamiento de Mazatlán, que desde siempre se lo ha merecido.

Muy merecidas las felicitaciones para el psicólogo Octavio Robledo, quien desde la semana pasada, abrió Casa MoMa en Culiacán, en La Primavera, pues su programa de 60 y Más, para adultos mayores, ha sido un éxito, que llegó a oídos de los culiacanenses, que lo invitaron a abrir instalaciones allá. ¡Que venga más éxitos!

Un éxito se augura para el Congreso de Valores, que organizan Noroeste y Tecmilenio, bajo el título de #Emociónate: cómo sí y cómo no, que se realizará el 24 y 25 de abril, en el Centro de Convenciones, a partir de las 16:00 horas en ambos días. Los pases ya están disponibles en las oficinas de Noroeste y de la Universidad Tecmilenio, los cuales son totalmente gratis, pero se recomienda asistir, pues muchas veces, la gente que los pide, no asiste al evento, que esta ocasión cumple 19 años de estar cambiando la conversación y proporcionar aprendizaje para la formación de mejores ciudadanos.

Por cierto de 19, mañana 19 de abril, Paulina Sandoval de Díaz estará festejando su cumpleaños, por lo que de seguro estará muy felicitada por su esposo, Ismael Díaz Murillo, y sus hijos, Marcelo, Juan Pablo, Patricio e Ismael, así como su familia de Culiacán y sus numerosas amistades, por lo que con 24 horas de anticipación, le dedicamos Las mañanitas y a celebrar.

Y celebrando el último día del Tianguis Turístico, hoy en la Plazuela Machado se presentará Suncaí Gitano, a las ocho de la noche, y a las 10, Heidi Herrera, en un evento gratuito al público, mientras en el Teatro Ángela Peralta, el espectáculo de Bach a Broadway estará presente con la participación de la Camerata Mazatlán, haciendo un recorrido musical por obras de ese compositor clásico, así como por grandes musicales, entre ellos, Los Miserables, Cats, Jesucristo Superestrella y más. Los boletos van desde 100 hasta 220 pesos. Sin duda, una velada para recordar.

Para recordar, la puesta en escena de Hoy no me puedo levantar, basada en obras del célebre grupo español, Mecano, cuya versión mazatleca se presentará en el teatro de la UAS y será interpretada por alumnos de Tecmilenio, con la dirección coreográfica de Agustín Martínez, Liz Moreno en la vocal y la escénica con Atenea Mar. Mañana, a las siete de la tarde, es la cita y el boleto tiene un valor de 150 pesos. Apoyemos al talento juvenil.

Una labor de apoyo es la que realiza Fundación Mapa con las personas que padecen de depresión y, muchas veces, no saben que la están viviendo, por lo que mañana tendrá la plática Reconociendo mi alma, a cargo de la psicóloga María Fernanda Castro, quien hablará sobre el autoconocimiento y aceptarse para poder amarse uno mismo, teniendo como resultado ser feliz. La charla será en sus instalaciones en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. Más informes al 910 3583. Aunque la entrada es libre, una cooperación voluntaria siempre es bien recibida para seguir proporcionando este servicio a la comunidad.

A la comunidad de nadadores de la región se le invita a la cuarta competencia de natación puntuable, que se efectuará el domingo 22, a las ocho de la mañana, en la Playa Norte. En los próximos cuatro meses, de mayo a agosto, se realizarán las cuatro siguientes puntuables, respectivamente, para estar listos para el Maratón Acuático, que se celebrará en septiembre. Una buena actividad para comenzar el domingo y convivir en familia, a la vez que se fomenta la vida sana. Una justa deportiva a la que todos pueden ir.

Y hoy, abierto para todos, la expo del Tianguis Turìstico en el Centro de Convenciones, de una a seis de la tarde, para que la gente pueda apreciar los stands de las 32 entidades de nuestra República Mexicana, por lo que es una buena oportunidad para ver, de alguna manera, cómo estuvieron estos tres intensos días en ese lugar, que vino a ser la médula del evento. Ahí se hicieron más de 30 mil citas de negocios, vinieron comitivas de 55 países para conocer a Mazatlán, a Sinaloa, a nuestra nación, en un intercambio cultural, turístico y de negocios, que como ya dijimos, aunque siempre tendremos puntos de vista, tanto buenos como mejorables, pero siempre con la intención de que sea para bien de toda la comunidad, pues aunque tendemos a poner en tela de juicio lo que nuestros políticos y funcionarios dicen o hacen porque así nos ha marcado la experiencia, avizoramos que esto fue un parteaguas para el puerto, e insistimos, ¡que sea para bien de todos!