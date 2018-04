Algo Maz - Periódico Noroeste

Columna

Algo Maz

Resumen del acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Comenzaremos con las damas, como lo hizo Anaya cuando le cedió su oportunidad de hablar, durante el debate de los candidatos presidenciales, el domingo. La independiente Margarita Zavala hizo gala de una desmemoria selectiva o, simplemente, ella no vivió en México, durante el sexenio de su marido, el ex Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien prácticamente “inauguró” la tristemente “fábrica” de desaparecidos y muertos por la violencia criminal en el País. Trastabillante en su discurso, que más bien parecía estar grabando un comercial para su campaña, al igual que José Antonio Meade Kuribreña, de la Coalición Todos por México, PRI, Nueva Alianza y Partido Verde, que parecía estar recitando de memoria, con su voz inocua, las líneas para grabar un spot, sin analizar lo que decía, sobre todo cuando destacó que era el primer candidato honesto del PRI, ¿entonces de Peña Nieto para atrás, los que han ocupado la presidencia por ese partido, no fueron honestos para él? O cuando señaló a los integrantes de Morena, que ahora acompañan a López Obrador, como corruptos, pero obvio que no mencionó que habían sido militantes del PRI. Hablando de López Obrador, de entrada, nos pareció que no sabía qué contestar o que simplemente no se preparó para el debate, siendo que es el único con experiencia en ese tipo de encuentros, por lo tanto no pudo o no supo echar mano de ella y, al final, cuando se “despabiló”, ya era demasiado tarde y sus réplicas totalmente débiles y desafortunadas, como ese de traer al Papa Francisco para integrar una comisión para lo de su famosa amnistía, por la que fue muy cuestionado, se nos hizo una salida infantil y solo para apelar al sentimiento de fe tan arraigado en el mexicano, mientras el independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, también nos pareció apelar al sentimentalismo del pueblo, al iniciar su participación con las tragedias personales que ha vivido, lo cual nos parece muy lamentable, pues como ciudadanos, estamos expuestos a vivirlas por la inseguridad en que estamos sumergidos, pero sin afán de subestimar ese dolor, nos pareció que lo hizo para ganarse la lástima y no exponer una realidad. Acusó a López Obrador de decir muchas barbaridades y al rato, él salió con la idea de “mochar” manos a los corruptos. Cuando Azucena Uresti le preguntó que si era literal lo que estaba diciendo, él afirmó; ella le pidió repetirlo con sus propias palabras, para que no hubiera dudas, él lo hizo y con esto, se le va a quedar el apodo del “Mochamanos” por el resto de su vida, pues así se autobautizó prácticamente. Ricardo Anaya, por la Coalición Por México al Frente, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, siguió con su anhelo de ser profesor, al utilizar sus ya célebres cartulinas para exponer cifras y tablas sobre el desempeñó de López Obrador, pero sin citar la fuente de esos números. Como siempre, nos pareció el mejor orador, que es su fuerte, haciendo gala de su formación académica, que aún trae fresca y él sí cumplió con la tarea de prepararse para el encuentro, pero al referirse a sus propuestas, lo vimos utilizando los mismos argumentos de sus spots televisivos, nada nuevo. Eso fue precisamente el debate para nosotros, una lluvia de ataques a ya saben quién, pero las propuestas, casi nulas, y cuando las hubo, insustentables porque nunca explicaron cómo van a hacerle para efectuarlas, si llegan. Dos horas de circo y telenovela mezclados, que no van a hacer cambiar la decisión de quienes ya tienen a su candidato para el 1 de julio, pues los que han externado por quién van a votar, después del debate, han mantenido su opción, por lo que este ejercicio nos parece dirigido a los indecisos, que votarán por quien sea el menos peor y no una verdadera opción por sus propuestas factibles y trayectoria.

Una trayectoria de vidas ejemplares, retratadas en algunas escenas de musicales, como “Jesucristo Superestrella” y “José el Soñador”, es lo que se verá en la quinta edición de ICO Musical, Gritos de Paz, este sábado 28, a las cinco de la tarde y ocho de la noche, en el Teatro Ángela Peralta, en el que participan más de 190 alumnos de todos los niveles del Instituto Cultural de Occidente, quienes demostrarán su talento en el baile, canto y aptitudes musicales. El costo del boleto es de 180 pesos por persona, en cualquier localidad, pero solo por hoy, estará con 50 por ciento de descuento en las taquillas del teatro y el pago es únicamente en efectivo. Apoyemos el talento mazatleco.

Una adoptada mazatleca, originaria de Caborca, Sonora, nos referimos a Laura Moreno de Díaz, está siendo ya felicitada por su esposo, Rodrigo Díaz Murillo; sus hijos, Sofía, Camila, Andrés y Rodrigo, pues hoy es su cumpleaños y, desde este espacio, le deseamos lo mejor. ¡Felicidades!

También hoy es el segundo día del Congreso de Valores en su edición 19, que lleva el título de “#Emociónate: cómo sí y cómo no”, en el Centro de Convenciones, a partir de las cuatro de la tarde, con dos conferencias, Emociones en al aula, por Omar Lizárraga, y Cómo sí, emoción es... vida, por Óscar García. Una oportunidad de aprender, tanto para jóvenes, padres de familia, docentes y todas los que estén interesados en ser mejores en todos los ámbitos.

Igualmente hoy, pero a las siete de la tarde, se presentarán la violinista Nina Farvarshchuck y el pianista Eduardo Pérez, para deleitar el oído en Casa Haas en Concert Dúo, con piezas de Frank Schubert y Edward Grieg. El boleto a 150 pesos y una buena opción de los melómanos para esta tarde.

Mientras esta noche, en el Teatro Ángela Peralta, se presentará la compañía de danza mexicana 4X4, con el espectáculo El cuerpo vacío. Los boletos van de 80 a 120 pesos, dentro de la edición 32 del Festival Internacional de Danza José Limón. Y mañana 26, también en el teatro, a la misma hora y con los mismos precios, se presentará Physical Momentum Project, plataforma escénica e identificación artística de Francisco Córdova, cuya compañía reside entre España, Alemania, Bélgica y Ciudad de México.

En otra área del teatro, en su Galería Ángela Peralta, el viernes se presentará el libro La mujer inexistente, de Jaime Mesa, comentado por Geovanni Osuna a partir de las siete de la tarde y la entrada es libre.

Por cierto, ese viernes, de 12 del día a seis de la tarde, se estará haciendo una labor a favor de las animales de la calle en el Restaurante Fish, en la Zona Dorada, pues si usted va a consumir ahí dentro de ese horario, una parte de su cuenta será donada a Mazatlan Animal Rescue, que se encarga de sacar mascotas de calle, rehabilitarlas y encontrarles un hogar, labor que realiza en conjunto con el Santuario Animal La Esperanza. Cooperemos a la vez que disfrutamos la gastronomía.

Una demostración gastronómica, junto con una artesanal, se efectuará el domingo 29 en el Museo de Arte de Mazatlán, donde se expondrán las bondades de Concordia, dentro de la Muestra Trópico Sur. Las actividades inician en el Restaurante Angelina’s Latin Kitchen, casi frente al museo, con el famoso pay de plátano y puede reservar para degustar al 910 5096. Después, a las cinco de la tarde, habrá una demostración de fibras vegetales en el patio del museo; a las seis, artesanías y manualidades; a las siete, el cronista Rigoberto Brito Osuna hará una presentación de la historia de Concordia; a las ocho, espectáculo de baile y banda sinaloense, para cerrar con música de viento.

Y con la música de Las mañanitas, Marissa Coppel Azcona estará de los más felicitada este viernes 27, al celebrar su cumpleaños en compañía de sus familiares y amigos, por lo que le adelantamos los mejores deseos desde aquí.

Por cierto, al otro día, sábado 28, su sobrino, Armando Coppel Gómez Rubio, contraerá matrimonio con la guasavense Ana Lucía Sánchez, en Catedral, por lo que se espera la llegada de muchos invitados que vienen del que antes era llamado el Corazón Agrícola de México, para compartir la dicha de la pareja junto con los familiares mazatlecos, que luego celebrarán en un banquete en Estrella del Mar.

Y todas una estrellas de la creatividad tecnológica somos los mexicanos, pues nos quedamos asombrados con la velocidad y acierto que, antes de que terminara el debate del domingo, ya estábamos recibiendo memes en nuestro celular sobre la propuesta talibanesca del Bronco, la cara golpeada de López Obrador y fotos del ex presidente Calderón, echándose sus copitas cada que su esposa, Margarita Zavala, tropezaba en su discurso. Si para eso somos excelentes y ojalá ese ingenio tan desarrollado lo agudizáramos para deshacernos de los lastres que arrastramos como país que, por cierto, deberíamos llamar Meméxico o República Memexicana.