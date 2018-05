Algo Maz - Periódico Noroeste

Mazatlán

Columna

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Este sábado dimos una vuelta por la Zona Dorada y aunque era “puente”, nos sorprendió ver la vida que ha regresado a ese lugar también emblemático del puerto. Hemos ido en otros días festivos, pero la actividad no había sido tan bulliciosa como la de esa noche. Incluso, hasta lugares que habían estado cerrados, volvieron a lucir abiertos, ya sea con otros nombres o giros comerciales. Igualmente, hacía muchísimo tiempo que no veíamos la Camarón Sábalo tan transitada, a excepción, obviamente, de Semana Santa, pero en “puentes” anteriores no nos había tocado ver así. Claro que eso nos dio bastante gusto, las luces encendidas de lugares que ya se estaban cayendo solos, pero se dieron el tiempo de mínimo limpiarlos y darles aunque sea una manita de pintura, sin remodelarlos completamente, aprovechando que la gente se está dejando venir, lo que atribuimos al Tianguis Turístico, que por cierto, por ahí leímos que ha sido el más espectacular de los que se han hecho, sobre todo por el despliegue que se hizo en la Cena de Capitanes, con desfile de carros alegóricas y Combate Naval, que impresionó a quienes lo presenciaron, incluyendo a quienes ya lo habían visto, pues dicen que en este, las carrozas lucieron más. También la organización de la expo en el Centro de Convenciones, donde los stands estuvieron muy bien montados, además de la promoción que se hizo en medios de todas las plataformas. Con lo que vimos el sábado en la noche, no cabe duda que Mazatlán está comenzando a vivir otro resurgimiento, que se debe aprovechar, pero para eso hay que capacitar a quienes están en contacto directo con los turistas, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, es el gran talón de Aquiles del puerto como destino, que siempre se ha comentado esa característica, desde taxistas, pulmonías y aurigas que se vuelan la barda con sus tarifas, meseros que incluyen “extras” en las cuentas, que nos pasa a nosotros como locales, así como la falta de acomedimiento para atender a la gente cuando llega a un restaurante o bar, en los que hemos visto que los clientes se tienen que sentar ante mesas sucias, el mesero pasa de largo sin preguntar siquiera si se les ofrece algo, menos tener disposición a limpiar, pero no sea un rubio ojo claro porque lo acompañan desde que entra, movidos por el interés de que saben que van a recibir una propina, no por el sentido de servicio y dar una primera buena impresión en un lugar, que eso es lo que atraerá a más. Pero por regla general, pareciera que no les interesa capacitarse. Pero eso no es todo, en la Zona Dorada, por más vida que le vimos, parece un flasback setentero u ochentero en el mejor de los casos. Una cosa es el estilo retro intencional o por trabajo de conservación y otra porque nunca se ha renovado algo que realmente tiene más de 40 o 30 años; en varias cuadras, esa área así se ve, descuidada, anquilosada y vieja: desfasada. Se tiene que trabajar mucho con esta bonanza que se avizora, pues si no se hace, como siempre, va a pasar de lado y en otro lugar sí la van a aprovechar, como ya ha sucedido, pero hay que ponerse las pilas porque lo esencial del éxito no es conseguirlo, sino mantenerlo.

Y para mantener su labor en el Hospital General, su Comité de Damas Voluntarias, a través de su presidenta, Julieta Montoya de Hemke, da a conocer que Laura Nava fue la afortunada con los 500 pesos que rifan el último viernes de cada mes, de acuerdo con el premio mayor de la Lotería Nacional de ese día. Como siempre, la agrupación femenil agradece a la comunidad que apoya su labor para el mejoramiento de la institución médica, sus pacientes y familiares.

Familiar será este domingo, también por una buena causa, en la tercera Carrera por la Vida, que Fundación Mapa realizará para captar recursos y contrarrestar la depresión. La cita es a las siete de la mañana afuera de sus instalaciones, en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja, donde se dará la salida para el recorrido de 5 kilómetros, en el que podrán participar, ya sea como corredor general, por 200 pesos, o corredor con causa, por una donación de 500 pesos, por su cuenta, con amigos, en familia o hasta con la mascota, pues el punto es disfrutar una celebración de vida y concientizar acerca de las personas que padecen esta enfermedad. Hay más informes al teléfono 910 3583, pues aún hay tiempo para inscribirse y cooperar.

Para cooperar con el bienestar en todos los ámbitos de pareja, de la que surge la familia, base de la sociedad, a quienes estén interesados en mejorar su relación para hacerla más fructífera y evolucionar ambos en conjunto, se les invita al Encuentro Matrimonial Cerrado, que se realizará del 25 al 27 de mayo en el Centro de Desarrollo Integral Divina Providencia, ubicado en Calle Galeana, entre Benito Juárez y Aquiles Serdán, donde antes estaba el Hospital Divina Providencia. Para más información, están disponibles los celulares 669 110 5296 y 669 146 9480. Este evento está siendo organizado por el Movimiento de Encuentros Matrimoniales de Occidente.

Un encuentro por la limpieza de playas de Mazatlán se efectuará el domingo 6 de mayo, a partir de las ocho y media de la mañana, organizado por Viva La Ola. El lugar de la cita es la playa de Olas Altas, a donde hay que presentarse con ropa cómoda, bloqueador solar y agua, además de la mejor disposición para participar. En esta ocasión, se tendrá la presentación de La Carpa Encuentro de Artes Escénicas con la plática Todos somos un tejido, que impartirá Alessandra Yanuzo, para concientizar acerca de recoger los desechos en la playa y evitar la contaminación del mar.

Por cierto, La Carpa Encuentro de Artes Escénicas, ese mismo día y también en Olas Altas, a partir de las siete de la tarde, estará presentando un concierto de música folclórica, con agrupaciones de México, Venezuela y España para difundir la cultura con este proyecto apoyado por Iberescena, Artes Escénicas Iberoamericanas.

Siguiendo con el arte, se realizará un foro para reflexionar sobre el panorama poético que ha existido en Mazatlán en los últimos 30 años. Este es el primer evento que el Instituto de Cultura de Mazatlán organiza para promover este proyecto, que es una investigación sobre contextos, autores y obras que han forjado a la literatura mazatleca en estas tres décadas. Participarán Nino Gallegos, Julieta Montero y Moisés Vega. La cita es mañana a las siete de la tarde, en la Galería Ángela Peralta del TAP y la entrada es libre.

También mañana es el cumpleaños de una artista que admiramos por su desenvoltura escénica, la cantante Flor Estrada, quien estará recibiendo las felicitaciones de su familia, amigos y de los muchos admiradores que ha ganado con su voz, a la que acompaña con su personalidad única en el escenario. Lástima que, a diferencia de ella, no le podemos cantar Las mañanitas porque somos desentonados.

Pero Las mañanitas escuchó ayer, llena de amor de los suyos, María Elena Rodríguez de Pérez, quien celebró su cumpleaños y recibió los mejores deseos de su esposo, Alejandro Pérez, sus dos hijas, nietos y las amistades que ha sabido cultivar con ese don de gente que tiene. ¡Felicidades atrasadas!

Y con estas felicitaciones es como empezamos prácticamente mayo, mes en el que se celebra a las mamás, los profesores y estudiantes, así que a prepararse para estos días maratónicos por la actividad que es inherente a ellos.