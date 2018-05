Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Resumen del acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Con rapidez, la gente guardaba celosamente una barra de jabón de baño, un tubo de pasta de dientes, un desodorante o un rollo de papel higiénico, si de milagro lo encontraban en el súper, y no lo mostraban hasta pagarlo en la caja para que otros clientes no se lo quitaran. Los habitantes de esa ciudad tenían semanas bañándose solo con agua y cepillándose los dientes con bicarbonato de sodio, pues la escasez en los más elementales productos de higiene personal era muy aguda. La incomodidad era mayor porque esa región es muy cálida y ese desabasto sucedió en septiembre, mes de altas temperaturas. Imagínese la desesperación de todas esas personas y póngase usted en el lugar de ellas ¿Cómo se hubiera sentido? La escena no se nos acaba de ocurrir y no es Venezuela, eso fue lo que vivimos en Guasave después del último Informe de Gobierno de López Portillo, en 1982, sumiendo al País en una crisis, y el lunes, platicándolo con una compañera de trabajo que es del sur de la República, nos dijo que una situación así se vivió también allá, entonces. ¿Y cuántas veces pasa que un alimento escasea y sube estratosféricamente su precio? Muchas ocasiones ha ocurrido desde que tenemos memoria. Esto viene a colación porque en los videos que circulan en las redes, ponen a un México apocalíptico si ya saben quién llega a la presidencia. Que los campesinos se van a levantar en armas, cosa que ya pasó en la Revolución de 1910 y el 1 de enero de 1995, cuando supimos de la existencia del Ejército Zapatista, precisamente con la crisis que dejó Salinas de Gortari al concluir su sexenio, padre del neoliberalismo en México, ante el cual siguen cuadrándose los políticos actuales de su partido. ¿Que el ejército tomará el control y correrá sangre en las calles? Eso ocurrió en Tlatelolco en 1968, cuando la orden de disparar contra los estudiantes la dio Luis Echeverrría Álvarez, que así murieron y muchos que aún permanecen desaparecidos desde entonces, pero la ironía al más puro estilo mexicano fue que Echeverría asumió la presidencia en 1970. Hace poco más de 10 años fue llevado a juicio, acusado de crímenes de esa humanidad y salió exonerado con semejante cargo, pero por si fuera poco, todavía le pagamos su pensión como ex Presidente. En lo que va de este sexenio, ya suman más de 200 mil muertos en México, más que la cifra de caídos en el conflicto en Siria, pero aquí nos dicen; “es que estaba en el lugar equivocado” a manera de justificación, como pasó con los tres estudiantes de cine en Jalisco. ¿No es un escenario muy parecido al que retratan si AMLO llega a ser Presidente? Todo eso que pronostican los expertos, ya lo vivimos o estamos viviendo. Ahora bien, ¿dónde estaban esos videntes de la política para prevenirnos contra Echeverría, López Portillo, Salinas y Peña Nieto, quien dijo que no subiría la gasolina e hizo un sinfín de promesas que no se han cumplido y firmó ante notario? Por cierto, es muy evidente que la mano del sistema está metida en esos videos, muy bien hechos, grabados, editados y con una información que no puede ser obra de un ciudadano común, y siempre empiezan a circular justo cuando es el momento, con precisión casi cronométrica. Como la semana pasada, cadenas invitando a ver el jueves el programa Tercer Grado con López Obrador, que después destrozaron viernes y sábado con una carta que proliferó en las redes, dirigida a López Dóriga, firmada por Círculo Literario AC y 14 mujeres, cuya autenticidad aún no se ha confirmado, pero hasta nosotros llegó, a través de varios contactos de whatsapp, que ignoramos si vieron el programa, pero sí compartieron esa misiva como si tuvieran conocimiento de causa. Lo que nos extrañó es no recibir ningún mensaje de cadenita por esa aplicación, invitándonos a ver el mismo programa con Meade, este lunes pasado, pues lo único que recibimos fue el mensaje de un contacto de que ya había comenzado Tercer Grado, escrito de su propia mano. Si no se hizo esa cadena avisando, no le dieron a ese candidato la misma importancia que a AMLO, que de eso se quejaba la carta de las literatas, entre otras cosas, que se diera el mismo trato a todos los candidatos en las emisiones posteriores de ese programa. Se los dejamos de tarea.

Un programa de dos eventos, para honrar la memoria del abogado y rotario, Miguel Ángel Sánchez Morán, se efectuará el sábado 12 de mayo. A las 10 de la mañana, el Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero realizará la conferencia Matrimonios igualitorios, en honor a su socio fundador, por su primer aniversario luctuoso, a cargo del magistrado Claudio Gámez Perea, en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAS y, a las seis de la tarde, se oficiará una misa en la Parroquia de La Sagrada Familia, por su descanso eterno en la casa del Creador. Desde este espacio, un abrazo a su familia.

La familia histriónica tendrá su espacio en Mazatlán en la quinta Muestra de Teatro, que inició este lunes y concluirá el sábado. Hoy se presenta la obra Pisque (Los Cantares), en el Ángela Peralta, a las ocho de la noche; el viernes hay dos obras en Casa Haas, Escenografía lunar y Gosto de Flor, a las seis de la tarde y ocho de la noche, y el sábado, Animales humanos inadptados, a las siete de la tarde, en el Teatro Ángela Peralta. El boleto es de 100 pesos, general; 80 pesos, estudiante; 60 pesos, adultos mayores. Las compañías que participan son de España, México y Brasil. Una buena oportunidad para quienes gustan de este arte.

En el Museo de Arte, a las siete de la tarde de este viernes, se inaugurará la exposición Cuatro Ojos, Dos Miradas; con fotografías de Rubén Rivera y Miguel Ángel Valencia, que estará en la Sala Carlos Bueno hasta el 5 de julio. Ahí mismo, pero en el patio, a las ocho y media de la noche, se presentará un ensamble de guitarra con Rodolfo Pérez Berrelleza, Daniel Camero Espinoza y Marco Vinicio Camacho, quienes compartirán su talento de manera gratuita con los asistentes. Una buena opción para iniciar el fin de semana.

Lo que ya inició desde el 1 de mayo es el redondeo a favor del Asilo de Ancianos La Inmaculada, hasta el 31 de este mes, que Soriana está realizando en sus tiendas en el puerto. Lo que se capte será destinado a la renovación de plomería, el área de cocina y comedor. Así que cuando vaya de compras a alguno de esos supermercados, puede hacer su aportación para que varios abuelitos vivan en mejores instalaciones.

Y quien llegó hace años para instalarse en Mazatlán, donde reside cariñosamente adoptada, es Isabel Hudgins de Medina, quien mañana estará recibiendo doble felicitación, como mamá y por su cumpleaños, tanto de su esposo, hijos y amistades, a las que ha sabido cultivar con su personalidad dinámica e inteligencia, por lo que desde aquí, también le mandamos buenos deseos por duplicado.

También una cumpleañera, pero del viernes 11, Abril Vizcaíno, quien estará partiendo pastel y rodeada del afecto de familiares y amigos, que de seguro la consentirán con muchos detalles, por lo que le anticipamos un día de lo mejor.

Lo mejor para la psicóloga América Vergara, que el sábado estará impartiendo la conferencia ¿Quién me tiene mal?, en un hotel de Palm Desert, en California. No es la primera vez que ella va a Estados Unidos a compartir sus conocimientos y nos da gusto que esté solicitada, pues eso demuestra que nuestros profesionistas son cotizados en el extranjero. ¡Felicidades!

Y por supuesto que no podíamos dejar de felicitar a las mamás en su día, que mañana se celebra y es una fiesta nacional, por eso las escuelas, centros de trabajo y por todos lados se les festeja con reuniones. Además de la mujer que nos trajo al mundo y ha estado con nosotros siempre, aunque no viva en Mazatlán, hemos tenido mamás a lo largo de nuestra vida, que también nos han cuidado, así como vemos a diario a las que, además de cumplir con su trabajo, se entregan a sus hijos y no los descuidan, aunque sean niños o ya unos preparatorianos, por lo que son diferentes ejemplos de amor incondicional hacia ellos, cada una en su personalidad, pero dedicadas a sus hijos, por eso son únicas, así que a nuestras compañeras de redacción y de toda la empresa, les expresamos nuestra admiración, misma que va a todas las mamás que conocemos y sería imposible mencionarlas a todas por falta de espacio, pero cada una de ellas cabe en nuestro corazón y en un lugar privilegiado. ¡Feliz Día de las Madres!

Abril Vizcaíno celebra su cumpleaños el viernes.