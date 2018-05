Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Resumen del acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Este sábado, nos invitó una amiga docente a acompañarla al festejo del Día del Maestro, que se ofreció en la explanada frontal del Centro de Convenciones, y ya estando sentados, no pudo dejar de llamarnos la atención las palmeras del lugar y nuestra amiga nos dijo: “ya están secas, como las del Malecón”. En resumidas cuentas, las palmeras han sido el tópico en los últimos días, aunque una señora, hace como dos meses, obviamente, semanas antes del Tianguis Turístico, nos mandó un audio por Whatsapp, diciéndonos que era una lástima ver que las palmeras del Malecón se estaban secando y que era por la falta de riego, que si ya se había hecho ese gasto para decorar esa vialidad, había que conservarlas en buen estado, pues fraccionamientos del puerto tienen palmeras en sus áreas verdes, pero lucen llenas de vida. En los días del Tianguis, otra señora que conocemos nos mandó un mensaje por el mismo medio cuando vio las fotos de las oficiales de tránsito que controlaron el tráfico y, de paso, adornaron el paisaje mazatleco, que transcribimos a continuación: “Que barbaridad!!! Hasta donde llegamos, es increíble!! Pero la verdad no me cabe en la cabeza que hasta en eso quieran engañar a los del tianguis!! Vergüenza deberían de tener, porque si algún día vuelven, verán que todo era un montaje!!! Que no tienen un poquito de sesos estos políticos? Puffff”. Tan mal pensados que somos y no nos habíamos puesto en esa posibilidad de que si los tanguistas regresaban, verían un Mazatlán diferente. Para cerrar su opinión, nos escribió esto,que también transcribimos: “Mientras las autoridades utilicen la falsedad y la mentira sea o no, para engrandecer a Mazatlán, yo no estoy de acuerdo!!! Así de sencillo. Si el puerto fuera lo que ellos quieren mostrar, por mí, no habría ningún problema, pero adornar y disfrazar a Mazatlán por unos días, no deja de ser un engaño!!!!” No es que no queramos ver al puerto como se lo merece, pues reconocemos que el Centro Histórico luce muy bien de noche con la iluminación que instalaron en las banquetas, que realza las fachadas, pero no por eso pasamos por alto la falta de estacionamiento y en cuanto al Malecón, insistimos que no está bien remodelado, pues desde que se reabrió, han ocurridos varios accidentes como nunca antes, al menos en los casi ya 11 años que tenemos viviendo aquí. A mucha gente, sobre todo foránea, les parece bonito o que está mejor, pero no es funcional, sobre todo, el carril del lado de la playa, y por lo visto, peligroso, pues los accidentes así lo demuestran y nosotros no andaríamos en esa ciclovía, al ras de los autos, aunque hayan colocado esos barrotes y topecitos a la orilla de ella, que no detienen a un auto y menos a un urbano, pero ya comienzan a relucir los estragos del “maquillaje” que se le puso al puerto para el tianguis, aunque algunas de las obras vayan a quedar para mucho tiempo o en lo que una administración futura decida renovarlas, para también dejar su huella y pasar a una efímera historia.

Muchas historias de vida hay en el Asilo de Ancianos La Inmaculada, que sus abuelitos, con gusto, cuentan a sus visitantes, y para hacer más cómoda su estancia, el patronato invita al desayuno bufet recaudatorio, que se realizará el sábado 19 en el Hotel Royal Villas, a partir de las nueve de la mañana, donde además habrá rifa de regalos para agradecer el apoyo de los asistentes en esta noble labor. El boleto tiene un costo de 250 pesos y hay más informes al 981 6223. Aportemos un granito de arena para esas cabecitas blancas.

Más que un granito de arena es el que dará el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, con lo captado en su rifa del Día de las Madres, que utilizarán a beneficio de sus pacientes, familiares o en el mismo hotel, por lo que Julieta Montoya de Hemke, presidenta del comité, nos informó que la afortunada con 6 mil pesos fue Santy Pérez Zamarripa, con el número 370, mientras Nohemí Georgina Chavira Treviño ganó 4 mil pesos con el boleto 245. El resultado se obtuvo de acuerdo con el sorteo de la Lotería Nacional del 10 de mayo.Y mayo es, precisamente, el mes en que felicitamos, por su cumpleaños, a una persona que, independientemente de ser trabajadora, pues es instructora de ejercicio y buena repostera, es positiva, solidaria, servicial y de lo más simpática.

Desde este espacio, adelantamos las felicitaciones a Claudia Gómez Llanos porque el viernes 18 estará celebando su cumpleaños, por lo que su Sergio “Checotrón” Torres y sus hijas, Luciana y Claudia, ya estarán preparándose para consentirla ese día.También el viernes, otra cumpleañera a la que también felicitamos anticipadamente y ha destacado en su labor se servicio a los demás, al frente de la Fundación Mapa, es Karen Jonsson Gavica, que recibirá las felicitaciones de sus hijos, Íngrid y David de Cima Jonsson, así como de sus hermanos, sobrinos y numerosas amistades, en quienes ha cultivado el afecto, gracias a su manera de ser.

Esa tarde-noche del viernes, a las siete y media, se presentará una clase de danza contemporánea en la Plazuela Machado, bajo la dirección de Víctor Manuel Ruiz, como preámbulo al segundo Encuentro de Danza de Mazatlán, que al día siguiente, sábado 19, será inaugurado oficialmente en el Teatro Ángela Peralta, a las ocho de la noche, por lo que toda la semana que viene se desarrollará este evento hasta el viernes 25, en el que partcipará la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, a manera de celebración por sus 20 años, además de otras compañías invitadas. Los eventos se realizarán en el TAP y la entrada es de 120 pesos. Los informes, al 982 4446, extensión 103. Una oportunidad para apreciar este arte.

Y quien tiene el arte en su voz, con su tesitura de mezzosoprano, es Daniel Rico Coppel, a quien adelantamos los buenos deseos por su cumpleaños, que lo estará celebrando el domingo 20 y, de seguro, recibirá cariñosas demostraciones de su familia y amigos. Desde aquí, le refrendamos nuestra admiración y esperamos que disfrute su cumpleaños dominical. ¡Felicidades!

Ese domingo, se realizará la quinta competencia de natación puntuable de este año, por lo que se invita a quienes practican este deporte en la región, a que asistan al Club de Playa de Natación, ubicado a un lado del Monumento al Pescador, a las ocho de la mañana. Todas las categorías nadarán una distancia aproximada de mil 500 metros, pero para la categoría élite será de 3 mil metros. Una buena manera de iniciar el domingo, ya sea participando o siendo espectador.

Con participación y también espectadores, contó la marcha en el primer aniversario del asesinato del periodista Javier Valdés, que se realizó ayer en el puerto, para combatir la violencia al gremio de la información, pero también la de todos los ciudadanos, máxime que en este mes es en el que tristemente se han perpetrado estos hechos, como lo fue el año pasado, el 12 de mayo, en el que el abogado Miguel Ángel Sánchez Morán perdió la vida, y el 24 de mayo, el doctor Miguel Ángel Camacho Zamudio también, frente al ISSSTE porteño, pero desafortunadamente, 2018 no ha sido la excepción, pues el 4 de mayo fue ultimado Rafael, vendedor de bienes raíces, en plena Zona Dorada a la luz del día, y el 10 de mayo, Juan José Moisés Ruiz Andress, empresario de juegos pirotécnicos, fue atacado cobardemente y le quitaron la vida frente a su hijo. Ambos eran personas estimadas, tanto por sus amigos como sus compañeros de trabajo, conocidos por ser gente de bien, lo que causa desconcierto entre la población y dolor a sus seres cercanos, quienes aún se preguntan ¿por qué? Lejanos se ven los días en que se podía andar a altas hora de la noche por la calle o mucho más distantes, cuando la gente sacaba sus catres a la banqueta para dormir por el calor intenso y no pasaba nada. Ahora que ocurren estos hechos tan tristes, que enlutan a familias enteras y siembran temor en la sociedad, tampoco pasa nada en las investigaciones para encontrar a los homicidas o sus autores. Pareciera que ser ciudadano de Sinaloa o de México es una actividad de alto riesgo.

Karen Jonsson Gavica

X