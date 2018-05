Alistan la novena edición del Campeonato de Ajedrez Mazatlán 2018 - Noroeste

AJEDREZ

Alistan la novena edición del Campeonato de Ajedrez Mazatlán 2018

La novena edición del Campeonato de Mazatlán ya tiene fecha.

Rafael Moreno

Con una bolsa a repartir de 15 mil pesos en efectivo y en especie, el 26 de mayo del presente año se efectuará la novena edición del Campeonato de Ajedrez Mazatlán 2018 "Arnie García", en el Centro Deportivo Benito Juárez.

El deporte ciencia se trasladará a las oficinas de la Unidad Juárez el sábado 26 de este mes. La ceremonia de inauguración está programada a partir de las 9:30 horas.

Están convocadas las categorías Libre (Edad libre y rating), Novatos (Menos de 1800 rating) e Infantiles Sub 10, Sub 13 y Sub 15.

Se jugarán cuatro rondas de competencia en el sistema suizo en todas las categorías, con el desarrollo de las partidas a ritmo rápido.

La cuota de inscripción constará de 170 pesos en el nivel Libre, 120 pesos para los Novatos y 60 en las categorías de infantes.

Los registros ya se encuentran disponibles al correo electrónico avion1904@hotmail.com. En el caso de los infantiles se deberá indicar la fecha de nacimiento. También se puede comunicar al teléfono 669 146 25 88 de Luis Leyva Trujillo, presidente del Club Oficial Municipal de Ajedrez.

Viernes 25 de mayo se cerrarán las inscripciones a las 16:00 horas.

CATEGORÍAS CONVOCADAS

Libre

Novatos

Infantiles