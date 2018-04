Alumnos del ITESO dan portazo en evento de Anaya - Periódico Noroeste

MEXICO

Alumnos del ITESO dan portazo en evento de Anaya

Su discurso fue interrumpido por varios universitarios que aclamaban al candidato de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara, dieron portazo en un evento encabezado por el abanderado de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés.

De acuerdo con medios locales, mientras el panista sostenía un encuentro en las instalaciones del ITESO, su discurso fue interrumpido por varios universitarios que aclamaban al candidato de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador.

Tras varios minutos, los alumnos abandonaron el auditorio. Tras esta acción, Anaya dijo que entendía que se tuvieran que ir: “Ya van a entrar a clases, entonces, voy a hacer más breve esta ronda porque ya van a entrar a clases”.

Además, aseguró que él no se iría a esconder a los baños, en clara referencia a lo sucedido con el entonces candidato a la Presidencia del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, cuando en 2012 tuvo que refugiarse en los baños de la Ibero tras el asedio de varios estudiantes de la institución.

“Prometo de antemano que yo no me voy a meter a los baños, aquí me voy a quedar y ojalá logren entrar todos. Si quieren vamos a esperar un segundo a que alcancen a entrar todos los estudiantes”, dijo Anaya en clara referencia al evento realizado en la Universidad Iberoamericana y que detonó el movimiento #YoSoy132.

“Ya me andaba yo preocupando en qué no se vaya a convertir esto en el 132 dos, que bueno que estamos aquí para hacer este ejercicio con absoluta flexibilidad, con absoluta transparencia…”.

Durante el evento, Anaya condenó la desaparición de tres jóvenes en Jalisco y denunció que la estrategia contra el crimen organizado ha sido un absoluto fracaso, además se pronunció por poner a los derechos humanos en el centro de la agenda nacional.

“Estoy absolutamente convencido de que tenemos que poner los derechos humanos en el centro de la agenda nacional. Es decir, necesitamos una política transversal de derechos humanos, señaladamente en todas las áreas y en todas las acciones de seguridad pública”, enfatizó.