Amarra Mazatlán 3 nacionales de futbol - Periódico Noroeste

Futbol

Amarra Mazatlán 3 nacionales de futbol

Organizará los torneos Sub 14 y dos de Fut 7

Alexis García

MAZATLÁN._ Prometiendo un gran espectáculo futbolístico con los mejores equipos del país, la Afoesac ha hecho oficial que la ciudad de Mazatlán será anfitrión de tres torneos nacionales de futbol en el mes de noviembre, siendo estos un Sub 14 y dos de Fut 7 tanto en Libre varonil como femenil.

La fechas de dichos nacionales serán del 12 al 17 de noviembre con escenarios por definir. De igual forma esto confirma que el puerto ‘patasalada’ será el único municipio de Sinaloa que albergará un Nacional en el año, mientras que estados como Nayarit, Durango y la Ciudad de México serán anfitriones de dos cada uno.

Entre las categorías que vivirán Nacional están la Sub 6, Sub 8, Sub 9, Sub 11, Sub 12, Sub 14, Sub 20, Libre varonil, Libre femenil, Veteranos y Maxi Veteranos, sumado a los dos torneos de Fut 7 que tendrá Mazatlán, donde seguramente se reunirá lo mejor del futbol rápido.

En estatales se van ‘cero’

Mientras que el puerto será testigo de emociones futboleras a nivel nacional, en torneo estatales Mazatlán brilla por su ausencia sin albergar ninguno.

Culiacán figura en la lista con 12 estatales, los cuales se llevarán a cabo en julio, donde se disputará el torneo para decidir a la selección sinaloense que jugará el Nacional de Mazatlán en noviembre.

12-17

De noviembre se celebrarán

Nacionales en Mazatlán

n Torneo Nacional 14 años y menores

n Torneo Nacional de Futbol 7 Libre varonil

n Torneo Nacional de Futbol 7 Libre femenil