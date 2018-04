AMLO anuncia cadena humana en la frontera, en paz y de blanco, si Trump manda fuerzas armadas - Periódico Noroeste

AMLO anuncia cadena humana en la frontera, en paz y de blanco, si Trump manda fuerzas armadas

Desde San Pedro, Coahuila, el tres veces candidato a la Presidencia de México explicó que si es necesario “en son de paz nosotros, los mexicanos, nos manifestaríamos en toda la frontera vestidos de blanco”

Ciudad de México/Washington, 3 de abril (SinEmbargo).- Si Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, militariza la frontera, miles de mexicanos harían una cadena humana por la paz, dijo Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Miles de mexicanos se manifestarían a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, es decir, sería una cadena humana de mexicanos por la paz y para buscar un entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos sin uso de la fuerza, sin muros, un entendimiento con el respeto mutuo, con cooperación para el desarrollo”, señaló el tabasqueño.

“Vamos actuar nosotros con mucha prudencia, la verdad les digo no nos van a apantallar, México, ya lo dije y lo repito, México no va a ser piñata de ningún Gobierno extranjero”, puntualizó.

López Obrador recomendó a Trump que no abuse, que actúe como jefe de Estado, con serenidad, que no ofenda al pueblo de México, ni a la nación, que no utilice su actitud antimexicana como propaganda política, eso no le va a ayudar en la reelección’’.

Además, el morenista informó que Trump puede tener la facultad de movilizar tropas en la frontera, sin embargo, antes debe dar una explicación al Congreso y al pueblo estadounidense, entonces “no hay que adelantarnos, no deja de ser parte de la propaganda política, no hay todavía nada que

preocupe a nuestro país”.

“Nosotros vamos en su momento a poner las cosas en claro, ya lo hemos venido diciendo, hemos venido señalando de manera respetuosa que no es con muros, ni militarizando la frontera como se resuelven los problemas de migración y de inseguridad”. indicó.

Andrés Manuel reiteró que, en caso de ganar la Presidencia de México, hará entender a Trump que sus políticas antimigrantes están equivocadas.

“No la política de muros, sino buscar el entendimiento mediante la cooperación del desarrollo”, expresó.

Hoy, el Presidente Trump dijo que quiere usar a las fuerzas armadas para resguardar la frontera con México hasta que se construya el muro que ha prometido. En un almuerzo con gobernantes de países del Báltico, Trump dijo que comunicó su idea al Secretario de Defensa, James Mattis.

“Vamos a hacer las cosas militarmente. Hasta que tengamos un muro y la seguridad como se debe, vamos a resguardar nuestra frontera con las fuerzas armadas”, dijo, y añadió que se trata de un “gran paso”.

“Realmente no hemos hecho esto antes, o ciertamente no mucho”, dijo.

Trump ha estado profundamente frustrado por la falta de progreso de la construcción de lo que fue la promesa central de su campaña: un “muro grande y hermoso” en la frontera con México. Previamente, ha insinuado usar el presupuesto del Pentágono para pagar por la construcción del muro, bajo el argumento de que es una prioridad de seguridad nacional, pese a las regulaciones estrictas que prohíben gastos que no sean autorizados por el Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional, el Pentágono y la Casa Blanca no contestaron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre cómo funcionaría tal plan.

En el pasado se ha enviado fuerzas armadas a la frontera, por medio del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional. En el 2006, bajo la Operación Jump Start, se enviaron 6 mil agentes a fin de aumentar la seguridad y vigilancia. Para esa operación se usaron agentes de la Guardia Nacional con el fin de ayudar a la Patrulla Fronteriza con tareas no relacionadas a la aplicación de leyes mientras se contrataba y capacitaba a nuevos agentes. Durante el segundo año esa cifra bajó a unos 3 mil.

A lo largo de los dos años, unos 29 mil efectivos de la Guardia Nacional participaron en las misiones, a medida que se rotaba el despliegue de los efectivos.

Los uniformados de la Guardia fueron usados para labores de apoyo de vigilancia, comunicaciones, asuntos administrativos, espionaje, análisis y _en algunos casos_ la instalación de infraestructura de seguridad fronteriza. Durante los dos años, se construyeron más de 48 kilómetros de cercos y 21 kilómetros de carretera y se instalaron más de 138 kilómetros (86 millas) de barreras para vehículos.

No se usaron soldados estadounidenses activos en la operación porque hay normas que prohíben que se usen los llamados soldados del Título 10 para labores policiales y similares dentro de Estados Unidos.

Además, el ex presidente Barack Obama envió unos 1,200 agentes de la Guardia Nacional a la frontera con México en el 2010 para apoyar el combate contra el contrabando de drogas y la inmigración ilegal. Al igual que las veces anteriores, los efectivos realizaron tareas de espionaje, vigilancia, análisis y otras labores de apoyo mientras se contrataba y capacitaba a más agentes de aduanas y de la Patrulla Fronteriza.

Por ese entonces, funcionarios enfatizaron que los efectivos de la Guardia Nacional no serían enviados al frente ni interactuarían con gente que cruza la frontera.

Trump hizo su anuncio el mismo día que funcionarios del gobierno dijeron que están preparando un nuevo paquete legislativo para poner fin a “resquicios” en las leyes de inmigración.

Como parte de una serie de tuits que hizo en los últimos días sobre el tema, Trump también pidió a los legisladores republicanos que aprueben una medida sobre la frontera valiéndose de la “opción nuclear de ser necesario” para impulsarla: modificar las normas del Senado para que baste una mayoría simple de 51 votos en lugar de 60 para aprobar una ley.

“La gran Caravana de Gente desde Honduras, que está cruzando México y acercándose a nuestra Frontera de ‘Leyes Débiles’ debe ser detenida antes de llegar. La fuente de beneficios del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países que lo permitan. ¡El Congreso debe actuar ya!”, tuiteó Trump el martes al amanecer. También tuiteó sobre las “caravanas” el domingo y el lunes.

El Presidente también ha declarado “muertas” las protecciones para los llamados dreamers –inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños–, acusado a los demócratas de permitir “fronteras abiertas, drogas y crímenes” y advertido a México que detenga el paso de las “caravanas” de inmigrantes, o de lo contrario Estados Unidos abandonará el TLCAN.

Trump está furioso desde que comprendió que la gran ley de gastos que sancionó el mes pasado casi no destina fondos para el muro que ha prometido a sus partidarios. El paquete de 1.3 billones de dólares asignó mil 600 millones en gastos para el muro, mucho menos de los 25 mil millones que Trump procuró y trató de conseguir a último minuto. Y gran parte de esos fondos pueden ser usados sólo en reparaciones de tramos existentes, no para construir nuevos segmentos.

–Con información de AP.