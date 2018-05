AMLO anuncia que irá a Congreso educativo en Oaxaca, pero no firmará acuerdos con la CNTE - Noroeste

AMLO anuncia que irá a Congreso educativo en Oaxaca, pero no firmará acuerdos con la CNTE

Lo primero que se tiene que hacer para mejorar la educación en México es conciliar a todos los sectores, indicó Andrés Manuel

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no firmará acuerdos con organizaciones magisteriales, incluida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el Congreso en Oaxaca.

“Es una reunión, un encuentro con maestros, con padres de familia, miembros de comunidades indígenas de la sierra de Juárez, a eso voy, y vamos a hablar del tema educativo, no se va a firmar nada, es un encuentro con el magisterio de Oaxaca y además es con los maestros que voluntariamente asistan, no es un asunto corporativo”, señaló el tabasqueño desde Ajalpa, Puebla.

López Obrador, tres veces candidato a la Presidencia de México, aseguró que en materia educativa estamos “peor que la reforma”, y criticó la evaluación a los docentes, la cual es “una medida coercitiva”.

“Hasta en el caso de los reclusorios hay la reinserción, hay más oportunidad para actualizarse, mejorar, en qué cabeza cabe que si no pasas te corro, por qué no hay opciones, alternativas para que haya capacitación, por qué lo coercitivo, es que es un problema ideológico de la derecha”, señaló el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Lo primero que se tiene que hacer para mejorar la educación en México es conciliar a todos los sectores, indicó Andrés Manuel.

“A los maestros, a padres de familia, los que en realidad quieren ayudar a que mejore la educación en México, que no lo ven como un asunto político e ideológico, participen y todos juntos vamos a elaborar calidad en la enseñanza”, detalló.

El 14 de abril, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en contra de la visita que el candidato de la coalición “Todos por México, Meade Kuribreña, realizó en Puerto Escondido, Oaxaca.

Un grupo de aproximadamente 200 integrantes de la CNTE esperaron en uno de los cruceros principales de este puerto al abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, para reclamarle por promover reformas como la Energética y la Educativa.

Los maestros de la CNTE están en contra de la Reforma Educativa, promulgada en febrero de 2013 y respaldada por organizaciones. Han acusado que la reforma es más laboral que educativa y discrimina a los profesores del sureste del país.

La manifestación terminó en enfrentamientos con simpatizantes del partido tricolor. Meade Kuribreña culpó a López Obrador por lo ocurrido.

“Hubo un incidente lamentable en Oaxaca y me echa la culpa el candidato del PRI. ¿Qué le mando decir al candidato? ¡Ternurita! ¡Ternurita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita!”, respondió Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos.