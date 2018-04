'Amnistía, sí, para campesinos que siembran amapola o para consumidores', propone Santiago Roel - Periódico Noroeste

VOCES DESDE NOTICIERO NOROESTE

'Amnistía, sí, para campesinos que siembran amapola o para consumidores', propone Santiago Roel

Una amnistía funcionaría en México, acompañada de la regulación de las drogas, señala

Janneth Aldecoa

El candidato a la Presidencia de México por la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, propone una política de amnistía, que algunos han vinculado hacia líderes del crimen organizado, como medida para disminuir la violencia en México.

La propuesta ha resultado polémica y utilizada por el resto de los candidatos como punto en contra de su contrincante rumbo a la silla presidencial.

Sobre el tema, opinó el fundador de Semáforo Delictivo, Santiago Roel. En entrevista telefónica con Noticiero Noroeste señaló que una amnistía funciona solo en guerras civiles, no en una guerra contra un mercado contra las drogas, como la que vive México.

Indicó que la propuesta funcionaría si se apoya en la regulación de las drogas, y se ofreciera amnistía a los consumidores o a quienes la cultivan.

“Si López Obrador me dice: estoy hablando de la amnistía dentro de la regulación de drogas, eso sí funciona: vamos a sacar de la cárcel al pobre campesino que metiste porque tenía un cultivo de amapola, o al consumidor de mariguana, o al vendedor de cualquier metanfetamina; gente que no cometió ningún otro crimen… Si no cometió un crimen ¿por qué está en la cárcel? Están destruyendo la vida. Ahí, claro que debe haber amnistía”, argumentó.

Si el candidato aclara que la propuesta ocurre en el contexto de una estrategia de paz, y de regulación de drogas para reducir los daños.

“Ahí sí, perfecto; pero si va en tono de amnistía a secuestradores, obviamente no funciona”.

Esto funciona cuando se trata de una guerra civil, que no afortunadamente no estamos en una guerra civil en México, pero sí estamos en una guerra por el control de un mercado.

Falta información en los candidatos

Durante el reciente debate de los aspirantes a la Presidencia, el periodista Sergio Sarmiento preguntó a José Antonio Meade sobre su postura frente a la legalización de la mariguana. Este básicamente minimizó el problema, respondiendo que se trata de algo marginal, debido a que ahora las mafias se dedican a robar combustible, y al tráfico de personas. Al respecto, Santiago Roel consideró que existe una falta de información por parte del aspirante.

“El candidato desconoce totalmente el fondo del asunto, que es, que el mercado de drogas es el que genera más poder bélico, más poder económico y de reclutamiento al crimen organizado, y que de ahí se extienden a otros delitos. Además, es el que más rápidamente podemos resolver. Si regulas mañana dos o tres drogas en México, le bajas la presión tremendamente a esto”, dijo.

La regulación, añadió, no implica promover drogas.

“Quien piense en eso, como ‘El Bronco’, es un tonto que no ha estudiado el tema. Entiendo que muchos ciudadanos podrán confundirlo, pero un candidato presidencial...”, lamentó.

Se trata, argumentó, de reducir daños, consumos entre los jóvenes, y de cortar la principal fuente de ingreso al crimen organizado.

“Con menos plata, hay menos plomo. En vez de estarle haciendo la guerra al Estado de derecho hay que fortalecerlo. Es un tema fundamental que nadie ha querido abordar”.

Los gobernadores, comentó, minimizan, esconden o tergiversan la información sobre el tema por lo que pide que se enfoquen en la paz y no en la guerra.

“El objetivo es la paz. Si nos enfocamos en la guerra, tendremos más guerra. La visión debe ser de paz. (…) Aquí en México se pierden en supuestos, opinan como si supieran y no tiene ningún fundamento científico lo que dicen. Hay que enfatizar en la innovación, crear un sistema inteligente, que sepa corregir los errores”, dijo.

“Candidatos buscan más guerra o seguir como hasta ahora”

El primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República dejó solo propuestas trilladas, superficiales, y hasta “bobas”, calificó, y consideró preocupante la ausencia de propuestas de paz, pues en sus discursos se ausentó el tema una real estrategia de seguridad.

“Insisten en hacer más guerra en lugar de hacer la paz, o en hacer más de lo mismo en lugar de un cambio de estrategia”, dijo.

Es claro, añadió, que el país ha entrado en un claro deterioro de 10 años, derivado del Plan Mérida, que dejó a su paso graves incrementos de delitos del crimen organizado.

“Me preocupa que algunos de ellos, como Margarita, El Bronco y hasta Meade insistan en más guerra y choque frontal al crimen organizado, sin siquiera distinguir lo que son delitos ordinarios del crimen organizado, como sería el robo de autos, secuestros, extorsión y hasta robo de combustible, distinguirlos de lo otro, que es lo que nos está generando grandes problemas, como es el mercado negro de drogas”, comentó.

Al no distinguir entre ambos problemas, no entienden que a un mercado no se le hace la guerra.

Candidatos se asesoran sobre paz

Santiago Roel señaló que algunos candidatos lo han buscado para conocer el trabajo de Semáforo Delictivo, e incluso para obtener sugerencias en sus propuestas.

“Los que están hablando de paz nos han buscado porque hemos insistido en eso. Mi oferta está abierta a todos los partidos, a todos los candidatos, sean municipales, estatales o nacionales; encantados de poder ayudarlos”.