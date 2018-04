‘Amor con amor se paga, yo no les voy a fallar', promete López Obrador en Mazatlán - Periódico Noroeste

GIRA POR EL SUR DE SINALOA

‘Amor con amor se paga, yo no les voy a fallar', promete López Obrador en Mazatlán

Andrés Manuel López Obrador se roba a un público entregado al que le promete paz y empleo

Ariel Noriega

Arropado por más de 3 mil sinaloenses que ya lo ven ganador, Andrés Manuel López Obrador, pidió su confianza a un público entregado y les prometió que no les va a fallar de llegar a la Presidencia.

“Amor con amor se paga, yo no les voy a fallar, no voy a decepcionar, no voy a traicionar la confianza que están depositando, en nosotros, millones de mexicanos”, dijo el candidato a la Presidencia por la Coalición Juntos Haremos Historia.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1