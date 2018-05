Amor y formación, directo de mamá - Noroeste

DÍA DE LA MADRE

Amor y formación, directo de mamá

Alguna vez te has preguntado ¿qué aporta mamá los hijos? Ella da más que la vida, su rol es fundamental para la educación de una persona

Noroeste / Redacción

Por su condición de hombre y mujer, el papá y la mamá aportan de forma distinta al desarrollo de los hijos. Desde que nace un niño, cada padre por separado, pero complementariamente, ayuda a determinar procesos tan complejos como el ser persona y la identidad sexual, por ejemplo, mas la madre tiene unas características propias, que con cruciales para el desarrollo humano.

Las características propias del ser humano, desde el lenguaje hasta los valores, se obtienen, en gran medida con el contacto con otros seres humanos, particularmente la mamá. Es así como ellas contribuyen a desarrollar en los hijos su identidad, a reconocer en otros a personas similares a él y le proporcionan un mundo lleno de valores.

Sin buscar desestimar el papel del padre en la crianza, una madre posee particularidades educativas propias por su condición de mujer y de los papeles o roles que suele asumir en el seno de la familia y de la sociedad, llega a ser una gran influencia a lo largo de la vida de las personas.

Ante esto, vale la pena analizar ¿qué aporta mamá los hijos? Y no se trata de una visión sentimental hacia la madre, sino ver las diferentes aristas la influencia de la madre en la vida de los hijos.

* Con información de Hacerfamilia.com

MAMÁ EN LA VIDA DE SUS HIJOS

VÍNCULO ESTRECHO

Solo por el hecho de amamantarlo, y estar dedicada al cuidado directo del niño, la mujer tiene una relación más física y afectiva con los hijos.

Además, tiene mayor facilidad para la comunicación verbal y para compartir intimidad. De ahí que sus relaciones tiendan a ser más expresivas y emotivas. Por ello, además, sirve de puente con papá. En cuanto a los problemas, los analiza desde el punto de vista afectivo. Si un hijo llega con malas nota, trata de averiguar qué está ocurriendo en el colegio, etc.

PRIMERA EDUCADORA

De la madre se suele aprender a través de la convivencia diaria: mientras cuida o baña a los niños, los enseña a caminar, los atiende en la enfermedad, los lleva a la escuela, juega con ellos, los ayuda con las tareas, va de compras, provee de lo que necesitan, etcétera... Ella les transmite una forma de ver el mundo.

FORMACIÓN

De la madre y su enseñanza depende en mucho la formación de buenos ciudadanos, de eliminar clichés sexistas como que “Los hombres no lloran”, “Las mujeres son diferentes a los hombres”, “Las niñas no pueden hacer lo mismo que los niños”. Esas creencias no contribuyen a hacer un hombre o una mujer de verdad.

Las madres son pieza clave para formar seres humanos respetuoso de la paz y la equidad de género, de promover la educación ciudadana en la que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, y las habilidades, fuerza, inteligencia y sentimientos no son privativos de un sexo en particular, sino elementos que identifican a los seres humanos y los hacen valiosos en sus diferencias.

BENEFICIOS DIRECTOS

1. Por ser más comunicativa y generalmente estar en el día a día con los niños, transmite de forma más efectiva el lenguaje y las expresiones.

2. De manera natural, y sin temer ser criticada o señalada por sus iguales, ella da afecto, cariño, consuelo y mimos abiertamente.

3. Al haber tenido antes en su interior al hijo, la relación física es más cercana y armónica. Sus abrazos son muy naturales.

4. Su amor hacia el hijo va en línea directa bajo cualquier situación, es incondicional.

5. Tiene mayor empatía y es más consoladora. Protectora por excelencia con los hijos.

6. Su autoridad viene dada por el manejo de todos los días y por la figura del papá que la respalda, no por la fuerza.

RIESGOS EDUCATIVOS

1. Relación más difícil, de mayores conflictos y roces con otros miembros de la familia, incluido el esposo, por su amor incondicional.

2. Hay mayores riesgos de sobreproteger a los hijos, por el mayor amor que se profesa y siente.

3. Dar una atención total a las necesidades del hijo le impide que éste sea autosuficiente al ser mayor.

4. Ver a los hijos siempre como “el niño o niña de mamá” lo lleva a tener actitudes infantiloides en otros ámbitos de la vida.

5. Le crea una falsa autoestima al alabar y premiar todo cuanto el hijo hace, aunque realmente no sea alguien sobresaliente.

6. En el caso de los varones, desarrollo del síndrome de Edipo cuando no se le permite experimentar vínculos afectivos con el sexo opuesto.

SI FALTA MAMÁ

Las madres son vitales para el desarrollo infantil, especialmente, cuando el hijo es chico, éste puede tener dificulta para construir vínculos amorosos con otras personas. Puede costarle más trabajo dar cariño, ser inseguro y mostrarse necesitado de un lazo que lo contenga. Al analizar casos de consumo de alcohol y drogas, es frecuente comprobar que ha habido una madre ausente física o emocionalmente.

MADRES Y SOCIEDAD

La participación de la mujer en el desempeño de su papel de madre ha tenido gran repercusión en la sociedad por ser precursora en la conformación de valores y el funcionamiento de las familias que pertenecen a esta; de ahí que el establecimiento de un Día de la Madre sea una tradición en la mayoría de los países y que cada vez esta celebración cobre mayor relevancia.

DÍA DE LA MADRE

Esta tradición inició en Estados Unidos en 1905 cuando una joven de nombre Anna Jarvis emprendió una campaña para que se aprobara el Día de la Madre en memoria de su madre activista fallecida durante la Guerra de Secesión.

En 1914 el presidente Woodrow Wilson adoptó la iniciativa y, en poco tiempo, cada segundo domingo de mayo, la celebración se hizo una costumbre en Estados Unidos, lo que conllevó a que dicha celebración se instaurara a nivel internacional.

El 10 de mayo de 1922 se instituyó de manera oficial en México la celebración de este evento, siendo el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración nacida en Estados Unidos.