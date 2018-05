Analiza Chuy López declinar a candidatura a la Presidencia municipal de Guasave - Noroeste

EN GUASAVE

Analiza Chuy López declinar a candidatura a la Presidencia municipal de Guasave

Requiere de manera urgente una operación en la pierna derecha y no podrá hacer campaña, dice

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Que analiza la posibilidad de declinar a la candidatura a la Presidencia municipal de Guasave por la coalición Por Sinaloa al Frente, informó Jesús Antonio López Rodríguez.

Mediante un mensaje que colgó en redes sociales, el Diputado federal con licencia argumentó problemas de salud, ya que requiere una operación urgente en la pierna derecha, por lo que no podrá hacer campaña.

“Amigos y amigas agradezco su preocupación e interés por mi estado de salud, la cirugía que me realicé hace un año donde me colocaron un injerto óseo, una placa y cuatro tornillos en una fractura de la tibia derecha desafortunadamente no ha tenido una buena evolución, ya que el injerto no fue aceptado por mi hueso y la fractura quedó mal consolidada”, dijo.

Eso, añadió, le ocasiona un dolor muy intenso y progresivo al caminar, por lo que requiere una nueva intervención quirúrgica a la brevedad posible por indicaciones del traumatólogo.

“Ante el inminente inicio de una campaña tan intensa y tan breve no creo poder estar en condiciones, por lo que estoy viendo la posibilidad de declinar a la candidatura, a reserva de platicar con mi presidente de partido Héctor Melesio Cuén, y presidentes de PAN, PRD y MC quienes conforman la coalición Por Sinaloa Al Frente”, aclaró.

A López Rodríguez se le trató de contactar vía telefónica, pero no contestó, de igual manera Carlos Leyva Duarte, presidente del PAS en Guasave, y Víctor Antonio Corrales Burgueño, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Sinaloa, que es el que postula a López Rodríguez, no contestaron las llamadas.

Quien sí contestó fue Sebastián Zamudio Guzmán, presidente del PAN en Sinaloa, quien se dijo sorprendido por la posible declinación de López Rodríguez.

“Estoy sorprendido por estos comentarios que están vertiéndose, pero hasta en tanto no averiguarlo de manera personal con el doctor estaremos dando un posicionamiento, le he estado marcando pero no he podido hacer contacto con él”, manifestó.

En caso de que López Rodríguez tome la decisión de retirarse de la contienda, el dirigente de Acción Nacional reconoció que sería un golpe muy fuerte para la coalición Por Sinaloa al Frente.

“Sería lamentable para la coalición y para el Partido Acción Nacional, el doctor llegó a ser Diputado federal con las siglas del PAN y sería lamentable esta decisión, en caso de que así fuera”, indicó.

Zamudio Guzmán aseveró que esperan que López Rodríguez reconsidere en esa intención, pero si no lo hace todavía están a tiempo de hacer los cambios para definir un nuevo candidato.