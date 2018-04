Anaya ofrece a mujeres 'vida libre de violencia'; y, como los otros, atacar la corrupción - Periódico Noroeste

Anaya ofrece a mujeres 'vida libre de violencia'; y, como los otros, atacar la corrupción

En la intimidad del estadio de futbol “Miguel Alemán Valdés”, entre un gentío blanquiazul, amarillo y naranja, Anaya dijo que se vaya despidiento el Partido Revolucionario Institucional, porque “México va a cambiar”

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El aspirante presidencial Ricardo Anaya Cortés asistió este día al arranque de campaña del candidato panista al Gobierno del estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. En la intimidad del estadio de futbol “Miguel Alemán Valdés”, entre un gentío blanquiazul, amarillo y naranja, Anaya dijo que se vaya despidiento el Partido Revolucionario Institucional, porque “México va a cambiar”.

Hace no mucho estuvo en la entidad. A finales de diciembre del año pasado, fue ahí en donde defendió su propuesta del ingreso básico universal, luego de que el presidenciable Jose Antonio Meade Kuribreña dijera que Anaya no conoce de finanzas.

Entre la pléyade presente estuvieron los panistas Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, candidata al Senado de la República; Damián Zepeda Vidales, presidente nacional del blanquiazul; los senadores Fernando Torres Graciano y Juan Carlos Romero Hicks, además de Santiago Creel Miranda, asesor de Anaya. También asistieron los líderes perredistas Carlos Navarrete Ruiz y Jesús Ortega Martínez, así como los presidentes nacionales de MC y PRD, Dante Delgado Rannauro y Manuel Granados Covarrubias.

Siete horas antes de arribar a Guanajuato, una multitud de simpatizantes y militantes del “Frente por México” se dio cita en San Juan de los Lagos, Jalisco, para celebrar y apoyar al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

Desde temprano, la afluencia de personas se hizo presente en San Juan. “¡Presidente! ¡Presidente!”; “¡Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI!”, gritaron una y otra vez los simpatizantes del político queretano. La bulla y el jolgorio vistieron este día dos colores: azul y blanco.

Al pie de la calle, entre un gentío y de enérgica forma, Anaya exclamó que “México ya está harto de los discursos huecos de los políticos […]. [La ciudadanía] necesita soluciones reales”. Como consecuencia de esa necesidad, el panista propuso dar conferencias diarias de prensa, al punto de las 7:00 horas del día. “Queremos escuchar a las personas para hacer compromisos y entablar soluciones […]. Cada día [habrá] una propuesta para resolver un problema de nuestro país”, comentó.

También habló de las mujeres, de quienes dijo que “vamos a trabajar con toda fuerza y toda determinación para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres de México”, además de buscar condiciones de igualdad, sobre todo en materia laboral y de salarios. “Vamos a ser un gobierno que va a poner en el centro a las mujeres de nuestro país”, mencionó.

En términos generales, el candidato del Frente explicó que el “México que soñamos es uno de igualdad de oportunidades”, donde haya educación, salud y en que “reina la Ley y en el que no hay impunidad”.

Y en cuanto a la relación entre nuestro país y Estados Unidos, Ricardo Anaya advirtió que “México tiene que asumir una postura de firmeza y de dignidad frente a las nuevas declaraciones del Presidente de los Estados Unidos [sobre la construcción de un muro fronterizo]. Porque es cierto que México necesita a Estados Unidos; pero Estados Unidos también necesita a México”.

Dijo que es entendible que al vecino del norte le preocupe la llegada de migrantes sin documentos. Sin embargo, recalcó que a nosotros nos preocupa y nos afecta el tráfico de armas que vienen de allá.

“Ustedes saben que el 80 por ciento de las armas con las cuales se asesina gente en nuestro país provienen de los Estados Unidos. Necesitamos una nueva relación de responsabilidad compartida y de respeto mutuo […]. México debe cambiar de actitud”, concluyó al respecto.

En el aspecto local, prometió a la gente mejorar las condiciones de producción y garantizar el suministro de agua, así como recuperar la seguridad y la paz en el estado de Jalisco, donde en 2017 “desapareció una persona cada dos horas”.

Cabe recordar que a principios de febrero de este año, Jalisco fue la sede de una serie de protestas en contra del político queretano. En el marco de las acusaciones en contra de Anaya por enriquecimiento ilícito, allá, frente a la catedral de San Juan de los Lagos, protestantes alzaron cartulinas en que se leía “traidor”, “aclara tu fortuna”, “mentiroso” y “rata”.

Los eventos en Jalisco y Guanajuato son los primeros -de una larga gira de 90 días- en el que el abanderado aliancista participa. No obstante, de manera simbólica, Anaya asistió a dos mítines de apertura de campaña en la Ciudad de México: uno el viernes y otro el sábado. El primero con jóvenes militantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). El segundo en apoyo de Alejandra Barrales Magdaleno, aspirante aliancista a la Jefatura de Gobierno capitalino.

Hasta el momento, las más recientes encuestas de preferencia electoral ponen a Ricardo Anaya en segunda posición, sólo por debajo del aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en las últimas semanas, encuestas como la de Bloomberg colocan al político panista en empate con el priista Jose Antonio Meade Kuribreña.

El inicio de campaña de Ricardo Anaya Cortés no sólo queda definido por lo estratégico de los lugares que decidió pisar para iniciar su camino a la Presidencia de la República, sino también, por lo simbólico de las condiciones en que se encuentran.

LA TIERRA DEL MARIACHI Y EL TEQUILA

En los casos del municipio de San Juan de los Lagos y del estado de Jalisco, donde Ricardo Anaya habló de combatir la corrupción y la violencia, además de mejorar las condiciones de vida de los lugareños, la situación es desconcertante.

En el municipio, el Gobierno federal refiere que el grado de rezago social es “muy bajo”, aunque las cifras de violencia han escalado.

De 2015 a 2017, durante la gestión del Alcalde panista Alejandro de Anda Lozano (2015-2018), quien además podría ser reelecto este año, los homicidios dolosos se duplicaron (de tres a seis); los secuestros pasaron de cero a uno y las violaciones y otros abusos sexuales aumentaron de 13 a 15 casos. En cuanto a los robos, hubo un ligero decremento (de 270 a 265 casos registrados).

A nivel estatal, Jalisco es de suma importancia para los panistas por los 5 millones 931 mil 576 electores que podrían impulsar a Ricardo Anaya. Sin embargo, este año la entidad podría no terminar en manos del PAN o del Frente porque MC irá en solitario por la gubernatura con Enrique Alfaro Ramírez, quien según las encuestas de Reforma y Massive Caller, tiene un promedio de ventaja de 18.6 puntos porcentuales sobre su opositor priista y de 26 puntos sobre el panista.

La fuerza de MC en el estado es tal, que a pesar de controlar sólo 24 de 125 municipios, esa cantidad representa en promedio al 63.16 por ciento de la población, de acuerdo con cifras oficiales. Y este año, MC irá en coalición en 74 localidades. Pero en las 21 con mayor población, no (como en los casos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Zapotlanejo).

Además, en la entidad federativa gobernada por el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), según datos del Gobierno federal, la gente está necesitada, sobre todo, de mejores condiciones de seguridad.

Allí en Jalisco, entre 2015 y 2017, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aumentó en 51.12 por ciento (al pasar de 13.34 a 20.16 casos registrados), refieren cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Una revisión de SinEmbargo a las cifras del SESNSP, asimismo arrojó que la entidad tiene cinco de los 50 municipios con mayor número de homicidios durante 2017 (que son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zuñiga, Tlaquepaque y Tonalá).

Tierra sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado “el Cártel del sexenio” por ser el del mayor crecimiento y brutalidad durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, es zona de constantes y turbulentas sangrías porque “nos hemos equivocado”, ha dicho su actual gobernante.

CELAYA Y GUANAJUATO

El político queretano dio uno de sus primeros pasos en Celaya, Guanajuato. Un lugar donde sabe que su partido –el PAN– tiene fuerza electoral de sobra. Durante los últimos 27 años, todos los gobernadores de la entidad han sido panistas. Lo mismo sucede con los presidentes municipales de Celaya. Es un bastión azul.

Empezará allí porque “probablemente Guanajuato es el estado más panista del país o Márquez es el Gobernador mejor evaluado”, dijo a SinEmbargo Francisco Abundis, director general de la casa encuestadora Parametría.

En Celaya, la administración de Ramón Lemus Muñoz Ledo (2015-2018) no ha dado buenos resultados en materia de seguridad. Entre 2015 y 2017, según cifras del SESNSP, los homicidios aumentaron en 26.4 por ciento (pasaron de 72 a 91 casos registrados); los feminicidios en 25 por ciento (de cuatro a cinco); y los robos en 54.37 por ciento (de 4 mil 160 a 6 mil 422). A contracara, los secuestros se mantuvieron igual (en dos) y las violaciones y otros abusos sexuales decrecieron en 29.14 por ciento (de 247 a 175).

No obstante, Celaya a reducido sus niveles de pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), entre 2010 y 2015, la pobreza pasó de 39.6 a 32.5 por ciento de la población; y los hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar, es decir, a los que no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, decrecieron en 6.3 puntos porcentuales (de 47.1 a 40.8 por ciento). En el caso de la pobreza extrema, el porcentaje se redujo a la mitad (de 4.8 a 2.5).

A nivel estatal, Guanajuato representa un potencial de 4.3 millones de votos. Las encuestas más recientes arrojan que este año el candidato panista, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, tiene 15 puntos de ventaja electoral sobre su opositor más cercano, el priista Gerardo Sánchez García.

La piedra en el zapato quizá sea que su actual Gobernador, el panista Miguel Márquez Márquez (2012-2018), dejará la entidad con graves problemas de inseguridad, aunque no necesariamente de pobreza.

Según el Secretariado Ejecutivo, las tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes aumentaron de 84 en 2012, a 18.35 en 2017. Y de acuerdo con datos oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), Guanajuato lidera en casos de robo de combustible -a manos de los denominados “huachicoleros”- con mil 246 casos registrados en fechas recientes. Le siguen los estados de Puebla con 948, Tamaulipas con 810, Veracruz con 677, el Estado de México con 639 e Hidalgo con 616.

En cuando a pobreza se refiere, las cifras del Coneval arrojan que la pobreza se redujo en Guanajuato de 2012 a 2016. Aquella moderada pasó de 44.5 a 42.4 por ciento de la población; y la extrema de 8.4 a 4.4 por ciento.

A los tibios resultados del Gobernador Márquez Márquez se suman las acusaciones de corrupción en su contra. Ejemplo de ello son las recientes señalamientos de los integrantes priistas del Congreso local, quienes solicitaron que el Poder Legislativo ordene a la Auditoría Superior del Estado a “fiscalizar los recursos destinados por el gobierno del estado de Guanajuato a publicidad y medios de comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación”.

Según los legisladores, entre 2013 y 2016, Márquez Márquez destinó 730 millones 326 mil pesos al gasto de publicidad y medios de comunicación para la promoción de su imagen personal y de su gobierno. Hoy también es señalado de impulsar con recursos públicos al candidato a Gobernador de su partido.

Uno de los casos de presunta corrupción más conocidos de Miguel Márquez Márquez, por otro lado, involucra a la empresa Toyota Motor.

Hace dos años, el mandatario compró y expropió 607 hectáreas para regalarlas a la compañía automotriz, a fin de garantizar su inversión a partir de la construcción de una planta ensambladora. Márquez Márquez habría vendido los terrenos a una empresa regiomontana (JAOS & SGB), entre cuyos miembros se incluían dos ex funcionarios de la Procuraduría Agraria del Gobierno de Guanajuato.

Dicha empresa habría adquirido 294 hectáreas a un determinado precio, para después inflarlos y revenderlas más caras al gobierno estatal, para después ser donados a Toyota. Hasta la fecha, el caso no ha sido esclarecido a cabalidad.