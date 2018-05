Anuncian desapariciones sin consultar a la autoridad y sin declarar Alerta Amber - Noroeste

OMITEN A LA AUTORIDAD

Anuncian desapariciones sin consultar a la autoridad y sin declarar Alerta Amber

Cada vez es más común anunciar la desaparición de niños, niñas o adolescentes en las redes sociales

Fernanda González

Anunciar la desaparición de niños, niñas o adolescentes en las redes sociales, sin declarar Alerta Amber, es cada vez más común... pero muchas veces son casos en donde están involucrados los familiares, ya sea padre o madre del menor.

En esos casos no es un secuestro, es sustracción, aclaró Víctor García López, delegado de la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes en Mazatlán.

Sin embargo, la sustracción de menores no se considera delito si ninguno de los padres tiene la guardia o custodia del menor.

“No es un secuestro, es una sustracción y la mayoría de las veces no procede porque ninguno tiene la guardia y custodia, y para que proceda legalmente esta sustracción es que uno de los dos padres tenga la guardia y custodia para que proceda legalmente”, dijo García López.

El funcionario informó que 2 de cada 10 casos que se atienden en la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes en Mazatlán tienen que ver con la sustracción de menores por parte de algún familiar, el resto pueden ser casos de omisión de cuidados, violencia o delitos de abuso sexual.

El caso más reciente de sustracción de menores, se dio el viernes pasado, en Pradera Dorada, cuando una madre de familia publicó en las redes sociales que su hijo se encontraba desaparecido, Noroeste la contactó y la respuesta fue que ya sabían de su paradero y que se encontraba con su papá.

“Su papá lo agarró de la casa y se lo llevó. Es que él no vive con nosotros y pues se lo llevó, así, es un ratito que me descuidé y pues no me lo quiere dar, pero ya está en proceso de demanda, porque él se droga y vive en un lugar donde nomas venden drogas”, comentó la mamá del niño, que prefirió quedar en el anonimato.

Estos casos, abundan en las redes sociales y sólo causan pánico entre los demás padres de familia.

La recomendación por parte del delegado de la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes en Mazatlán, es que se acuda directamente a las autoridades antes que acudir a otro medio como las redes sociales, para evaluar el caso y de requerirse declarar Alerta Amber.

“Si se requiere de las redes sociales, se hacen las búsquedas y se sube a Alerta Amber, pero cuando se sabe en dónde está el niño, es necesario que vengan, para tratar de citarlo y que lleguen a un arreglo”, dijo.

“No es un secuestro, es una sustracción (...) y para que proceda legalmente esta sustracción es que uno de los dos padres tenga la guardia y custodia para que proceda legalmente”.

Víctor García López

Delegado de la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes en Mazatlán

2 de cada 10 casos

Se atienden en la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes en Mazatlán