Apoyan ex Alcaldes priistas de Elota a candidata de Morena - Periódico Noroeste

PROCESO ELECTORAL 2018

Apoyan ex Alcaldes priistas de Elota a candidata de Morena

Los ex alcaldes coincidieron en apoyar el proyecto de Olga Lidia García Gastélum

Magdalena Rodríguez

LA CRUZ, Elota._ Los ex presidentes municipales priistas Candelario García Zamora y Héctor Manuel Sánchez Macario, hicieron su pronunciamiento a favor de la candidata a Presidenta Municipal por Morena.

Los ex alcaldes coincidieron en apoyar el proyecto de Olga Lidia García Gastélum, candidata a la Alcaldía por Morena, por lealtad, ya que durante años estuvo buscando una oportunidad en el PRI, negándosela en más de una ocasión, pese a una militancia de más de 30 años.

Hoy que Morena la postula a la Alcaldía, García Zamora manifestó que apoya el proyecto de Olga Lidia porque es su hija y Héctor Manuel Sánchez Macario por lealtad.

Contrario a Sánchez Macario, quien manifestó que continúa en las filas del PRI, mientras el partido no tome otra decisión, García Zamora dijo que ya no quiere estar en un partido donde no se abren las oportunidades a la sociedad.

“Personalmente me formé políticamente con Candelario García Zamora, tengo una deuda pendiente con él y su familia, de antemano es un proyecto que teníamos muchísimo tiempo luchando porque se le diera la oportunidad (a Olga Lidia García Gastélum) en el PRI, lo cual no se dio, aun y cuando se tocó puerta con delegados nacionales y nunca se le dio la oportunidad ni en la diputación ni para la presidencia”, dijo Sánchez Macario

Sánchez Macario aclaró que aunque su apoyo es para la candidata a la Alcaldía por Morena también está comprometido moralmente con los candidatos priistas a la Presidencia de la República, Senado, Diputación federal y local.

“Realmente en esta ocasión por cuestión de lealtad, por paisanos apoyo el proyecto de la candidata de Morena”, enfatizó el ex Presidente con más de 45 años de militancia en el PRI.

Por su parte, García Zamora manifestó que aún y cuando no ha renunciado al PRI, ya no quiere pertenecer a un partido donde sólo se reparten las candidaturas unos cuántos, negándoseles la oportunidad a personas preparadas.

“Mi apoyo en esta ocasión es para Morena, ya más adelante veremos qué pasa, pero al PRI ya no”, manifestó el ex Presidente con una militancia de más de 55 años en las filas priistas.