APROACH Y PUTT - Periódico Noroeste

Golf

APROACH Y PUTT

Columna de Golf

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con nuestros comentarios de costumbre… con saludo afectuoso a los vacacionistas que hicieron de Mazatlán su centro de descanso y desde luego el tache a los prestadores de servicios de transporte por la actitud que llevan adelante en detrimento del prestigio de Mazatlán como un sitio paradisiaco… Ni modo…

SEMANA SANTA.- Vaya que si la pasamos de buena manera en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán en la realización de su 63 Torneo de Semana Santa que contó con la presencia de 17 tríos integrados al final de cuentas en una sola categoría. Una decisión de última hora por los organizadores, lo que desconcertó un tanto a los participantes pero que no disminuyó de ninguna manera el entusiasmo y el buen ambiente que se vivió. Al final de cuentas, los ganadores en la categoría fueron los tríos integrados por Barry Ruiz, Toñito Lizárraga y Joel López, los que se alzaron con el triunfo pero empatados con Reinaldo Sato, Juan Aguirre y Jorge Castro, que se vieron desplazados al segundo sitio por desempate ya que al fin del torneo, firmaron tarjeta, ambos tríos, en 19 abajo del par de campo.

Mientras que se registró un interesante disparo por parte de Armando Aguilar que dejó la pelota en 5 centímetros, suficiente para llevarse el primer lugar y la parte más jugosa de la cantidad destinada a los mejores aproximaciones.

Y al término de la segunda ronda, el sábado por la tarde se procedió a llevar adelante el tradicional convivio. Muy bien…

MARINA MAZATLAN.- Viento en popa los registros para la celebración del Torneo Anual de Marina Mazatlán que ya está a la vuelta de la esquina, a celebrarse precisamente sábado y domingo de la semana próxima.

De acuerdo con los organizadores, ya están inscritos alrededor de 100 jugadores, por lo que los augurios son de casa llena por el atractivo que presentan sus premios destinados a los O’Yes así como el hecho de jugar en el precioso campo ubicado en la parte norte de Zona Dorada.

Todavía hay lugares disponibles, ya que las reservaciones que se han hecho pueden llenar el field, pero como algunas de esas reservaciones no están confirmadas con el pago, se abre la posibilidad para el que llegue y pague tendrá el derecho.

Este fin de semana se dará a conocer el calendario de actividades por lo que hará que las expectativas aumenten. Para los interesados, pueden acudir a las oficinas del proshop ubicadas en el corazón del campo.

LOS PEQUES.- Una vez más, el resumen que se genera al final del Campeonato Interzonas en lo que corresponde a la temporada de Golf Infantil y Juvenil de Sinaloa y en especial de Zona Noroeste, no fueron muy halagüeños, pero en esta ocasión se consiguieron tres triunfos por equipos, dos de ellos de las categorías varoniles.

Fue en la categoría 8-9 años y en la 12-13 en donde se consiguió ubicar al equipo Zona Noroeste en el octavo lugar, por arriba de la Zona Sureste. A simple vista se pudiera decir que no se ha avanzado gran cosa, eso es cierto, pero si comparamos a nuestra Zona con las enormes de la Centro, Sur y Norte, hay una inmensidad de diferencia, pero poco a poco, andando no corriendo se han hecho las cosas. Hay muchos factores que inciden en ello, principalmente en las categorías femeniles que tienen pocas exponentes, aunque en la 10-11 femenil no se quedó en el último sitio y comentamos la excelente actuación de Alexa Santiago que jugando para la Zona Gado consiguió un honrosísimo sexto puesto. Felicidades a sus orgullosos padres y abuelos…

Y hasta la semana próxima…