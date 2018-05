Armando Manzanero graba dueto con el español Juande Fernández - Noroeste

MÚSICA

Armando Manzanero graba dueto con el español Juande Fernández

El sencillo No ha pasado nada forma parte del CD con los 10 temas que le regaló el compositor

Noroeste / Redacción

07/05/2018 | 11:00 AM

MÉXICO._ La perseverancia y disciplina con la que Juande Fernández ha llevado su carrera musical en México, sigue rindiendo frutos, pues ahora al disco que estuvo haciendo en España con temas de Armando Manzanero, se ha sumado un dueto con el maestro yucateco.

"Imagínate qué felicidad me dio cuando el maestro fue hasta Valencia, España, a grabar conmigo un dueto en uno de los dos temas inéditos que me obsequió", dijo entusiasmado el baladista de estilo aflamencado.

Se trata de No ha pasado nada, una balada pop cargada de ese romanticismo que caracteriza al mundialmente conocido autor, con la producción y arreglos musicales de Nacho Mañó (ex integrante de Presuntos Implicados, quien como productor tiene 30 discos de platino, seis de oro y un Grammy).

El álbum Juande canta a Manzanero se grabó en España a petición del maestro Manzanero, quien le seleccionó y obsequió ocho de sus melodías de catálogo y dos inéditas. E incluso habló con Mañó para pedirle el tipo de arreglos que quería para el disco de Juande.

Fue precisamente por un álbum producido por Mañó (Duetos), que Manzanero obtuvo su primer Grammy Latino, indica un comunicado.

"Imagínate qué honor que el maestro Manzanero luego de escucharme cantar con él al piano en su oficina, me obsequie dos temas inéditos, me ofrezca cantar uno de ellos a dueto, vaya a España a grabarlo, me obsequie otros ocho temas de su vasto repertorio y produzca el disco con Nacho Mañó", comentó entusiasmado el cantante originario de Barcelona.

"Estaré eternamente agradecido al maestro Armando Manzanero, a quien admiro desde niño. Siempre quise grabar un disco con algunos de sus temas. Y mi sueño se cumplió, pues no sólo serán algunos temas, ¡sino un disco completo, apadrinado por él! Además de que cada vez que nos vemos me reitera que siempre tendré su apoyo".

El siguiente paso en la carrera de Juande sera la grabación del video de No ha pasado nada punta de lanza para la promoción de Juande canta a Manzanero, además de que negocia con una compañía disquera el lanzamiento del disco físico en CD y por plataformas digitales.

"México, ¡bendito país! Os amo a todos", dijo finalmente el cantautor español.

EL VIDEO

El productor Benny Corral se ofreció a realizar el video "No ha pasado nada" de Juande Fernández, por lo cual acordaron reunirse en próximos días.