Arranca Liga de Beisbol Eco Taxis Verdes 2018 - Periódico Noroeste

INAUGURACIÓN

Arranca Liga de Beisbol Eco Taxis Verdes 2018

En la ceremonia de apertura rinden homenaje a la trayectoria de Fernando Castro Ramos

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con un merecido reconocimiento a la trayectoria del beisbolista Fernando Castro Ramos, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Liga de Beisbol Eco Taxis Verdes 2018.

De manteles largos se vistió el campo principal del Club Deportivo Sarabia, lugar sede de esta liga, donde se le hizo un homenaje a Castro Ramos, por sus tantos años dedicados a este deporte. == Inicio de contenido exclusivo ==

Fernando Castro Ramos fue reconocido por su trayectoria como beisbolista.

“Me siento muy bien, después de tantos años en el sindicato del volante, me da mucho gusto que me eligieran para el homenaje, algo que no me esperaba, pero que aquí estamos, acompañados de la familia disfrutándolo”, dijo Castro.

La ceremonia inaugural arrancó con el tradicional desfile de los equipos participantes, que recorrieron el centro del diamante luciendo sus mejores uniformes.

Fernando Castro hizo el primer lanzamiento de la competencia.

El Secretario General de Taxis Verdes, Jesús Lizárraga, tomó el micrófono para dirigir las palabras de bienvenida a los jugadores que forman parte de la edición número 36 esta liga, invitándolos a divertirse y dejar lo mejor de sí dentro del campo en cada juego.

Acto seguido, Luis Ceballos, representante del Sindicato de Pulmonías, realizó la declaratoria inaugural, mientras que el Secretario de Fondo de Choque de Taxis Verdes, Luis Partida, se encargó de la toma de protesta.

Para el cierre del evento, Fernando Castro se colocó en la parte más alta del montículo, para realizar el primer lanzamiento de pelota, que marcó el inicio de manera oficial de esta competencia.

Premian lo mejor

Durante esta fiesta de inauguración, se hizo entrega de reconocimientos a los equipos más destacados de la temporada pasada, así como jugadores que destacaron de manera individual en el certamen:

- Pitcher campeón: Raúl Bastidas (13-0) (Mariscos El Memín)

- Campeón bateador: Ismael Peraza (Mariscos El Memín)

- Subcampeón: Mariscos El Memín

- Campeón absoluto: Tacos El Cobarde