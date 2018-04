Arranca Margarita Zavala su campaña bajo la Victoria alada - Periódico Noroeste

Elecciones 2018

Arranca Margarita Zavala su campaña bajo la Victoria alada

Sobre el pedestal escalonado del Monumento de la Independencia, la candidata profirió sus primeras palabras al lado de integrantes de su equipo de campaña

Sinembargo.MX

30/03/2018 | 10:55 AM

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Al pie del Monumento de la Independencia, la candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, refirió amar “profundamente a México” y reiteró que “con honor y con valores vamos a ganar”.

Fue a partir de las 22:00 horas del jueves que simpatizantes y amigos de los candidatos presidenciales comenzaron a llegar a las respectivas locaciones. Con clamor y banderines agitados, la concurrencia manifestó su apoyo por sus respectivos contendientes.

Con estos actos de proselitismo político, Anaya y Zavala abren la contienda de 90 días consecutivos que culminará tres días antes de las elecciones del 1 de julio próximo.

Margarita Zavala y su piel independiente

Cálida de gesto, como siempre, la ex panista sonrió a las decenas de personas presentes que la aguardaron desde horas antes. Y allí, donde los ánimos bulleron entre el jolgorio y la esperanza, sobre el pedestal escalonado del Monumento de la Independencia, la candidata profirió sus primeras palabras al lado de integrantes de su equipo de campaña.

“Hoy iniciamos el camino hacia la victoria [...]. Y lo empezamos aquí en el monumento a la Independencia”, dijo Zavala. “Aquí en el Ángel los mexicanos venimos a celebrar nuestros triunfos y alegrías [...]. Empiezo mi campaña bajo la Victoria alada”, recalcó.

Entre lo proferido, Zavala aseguró haber “defendido la causa de los débiles ante la justicia” y enfatizó que será “la innovación, el mérito y el trabajo lo que nos saque adelante a todos”.

Hoy, la aspirante presidencial se ve confiada. No obstante, el pasado 26 de marzo afirmó sentirse en una evidente desventaja con sus contrincantes Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés. Desde su salida del Partido Acción Nacional en octubre del año pasado, la aspirante presidencial ha batallado por mantenerse en la contienda electoral.

Sin la estructura partidaria que la arropaba y con un presupuesto mucho menor que el de los partidos políticos, la única candidata independiente deberá luchar contra viento y marea para salir a flote. A pesar de estar muy atrás en las preferencias electorales, Zavala advierte que “no hay que subestimar al electorado”. Ella podría ganar.

Camino recorrido

De acuerdo con su coordinador de campaña Fausto Barajas Cummings, si por algo Margarita inicia en la Ciudad de México es porque ahí tiene más fuerza, siendo el lugar donde radica y hogar de 7.6 millones de votantes con credencial para votar.

A pesar de sus desventajas, Zavala no inicia de cero. Su equipo de trabajo incluye a ex militantes del PAN y a personas cercanas a su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. En ese respecto, Margarita deberá lograr desmarcarse del sexenio de Calderón, quien en 2006 hundió al país en la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Al igual que su contendiente Ricardo Anaya, Zavala comenzó a movilizarse a inicios de este mes. Se reunió con integrantes del Congreso Nacional de Ingenieros Civiles y participó en la octogésimo primera Convención bancaria. Además, hace unas semanas, tuvo un encuentro con politólogos de la Universidad Iberoamericana y con representantes del Consejo nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, entre otros.

Entre sus propuestas para mejorar el país están acabar con la corrupción a partir de mecanismos de mayor fiscalización; aumentar las condiciones de seguridad al interior del país fortaleciendo a los cuerpos de policía e implementando políticas de prevención, además de garantizar el Estado de derecho con valores, reglas y un sistema de justicia imparcial.

También propone mejorar la economía con financiamientos a negocios, capacitación y educación, sumarse a las energías alternas, apoyar al campo y a los sectores con alto valor agregado, además de innovación tecnológica, reducción de los impuestos, aumento en los salarios y economía con equidad de género.