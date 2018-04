Arrecia campaña contra AMLO en Facebook, revela revista de EU - Periódico Noroeste

Arrecia campaña contra AMLO en Facebook, revela revista de EU

Ven detrás al Consejo de la Comunición, organización integrada por empresarios

09/04/2018 | 12:58 AM

Un conjunto de páginas web está utilizando la red social Facebook y Twitter para influir en las elecciones presidenciales mexicanas, y podrían estar ligadas al Consejo de la Comunicación (CC), organización creada en 1959 por un grupo de empresarios, señaló la revista estadounidense Mother Jones.

Fue el CC el que en 2005 lanzó dos spots: uno sobre seguridad y el otro sobre empleo, de 20 segundos cada uno, cuyo escenario eran las calles de la ciudad de México, y cuyo objetivo, según el Consejo de la Comunicación, estaba orientada a disminuir el abstencionismo electoral y promover el voto.

Ambos fueron previos a los spots del Partido Acción Nacional (PAN), durante la elección de 2006, con la frase "[Andrés Manuel] López Obrador es un peligro para México", en donde se advertía que en caso de que el político tabasqueño llegara a la Presidencia, habría crisis económica, devaluación y desempleo, además de compararlo con Hugo Chávez Frías, entonces presidente de Venezuela.

En el texto firmado por los periodistas Noah Lanard y Aj Vicens, titulado 'Facebook sigue siendo la plataforma de propaganda perfecta. Estas páginas mexicanas incompletas muestran por qué', en el que se indica que "una red de sitios de 'noticias' parece estar trabajando en conjunto para influir en las elecciones de México".

Mother Jones señaló que los cuatro sitios están usando Facebook y Twitter "para montar lo que parecen ser ataques coordinados contra Andrés Manuel López Obrador".

Tres de estas páginas están diseñadas para parecerse a los sitios de noticias tradicionales, mientras que la cuarta está completamente dirigida contra el político tabasqueño.

"No está claro quién está detrás de los sitios; podrían ser actores extranjeros, intereses especiales o campañas políticas", señaló la revista estadounidense, pero Facebook dice que no están violando sus políticas, "y parece que no tiene intención de detenerlos, ni a otros sitios que montan ataques políticos coordinados bajo el disfraz de las noticias", indicó Mother Jones.

Juntos, los cuatro sitios tienen más de 250 mil seguidores en Facebook, más otros 35 mil en Twitter. El primero de ellos es El Mexicano Digital, el cual, por ejemplo, dice que López Obrador y el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez comparten "similitudes terroríficas".

Otro ejemplo es Cielo e Infierno, la página de Facebook de otro de los cuatro sitios, Morena.mx, mismo que hace referencia a una vieja entrevista en la que López Obrador dijo que tenía presión arterial alta, el medio, según Mother Jones, afirma siniestramente en un titular: "López Obrador está enfermo".

El medio estadounidense aseguró que ha encontrado enlaces distintos entre los cuatro sitios, "lo que sugiere que fueron creados por la misma persona o personas".

Tres de ellos se registraron en la misma compañía en cuestión de segundos el 1 en diciembre pasado. El cuarto se registró anteriormente, pero opera en los mismos servidores que los otros tres, además de compartir una cuenta de Google Analytics con ellos y de utilizar un código fuente similar.

"Un representante de Facebook le dijo a Mother Jones que los cuatro sitios cumplen con las políticas de la compañía, sin embargo, el representante de la red social no quiso revelar si los sitios pagan a Facebook para promocionar su contenido en las noticias de los usuarios, pero dijo que Facebook les permitiría hacerlo", indicó la revista.

"Los cuatro sitios han expandido dramáticamente su alcance en los últimos meses. El Mexicano Digital tuvo 18 seguidores en Twitter a principios de enero, pero ahora tiene más de 10 mil", señaló Mother Jones.

"Algunas de sus publicaciones en Facebook reciben hasta 40 mil 'Me gusta' y otras reacciones, mientras que muchas otras sólo reciben un puñado, lo que sugiere que el sitio puede estar pagando a Facebook, o a un actor externo, para promocionar ciertas publicaciones", abundó la revista estadounidense.

"Los videos de Facebook de Morena.mx han sido vistos más de 8 millones de veces, y algunas de sus publicaciones que se leen como comunicados de prensa reciben miles de Me gusta. Morena.mx es el sitio más transparente: tiene una imagen de López Obrador con sangre goteando de su boca".

"Los otros tres sitios parecen más como medios de noticias independientes, pero también critican a López Obrador. El Zócalo de México dice ofrecer una mirada "profunda" a las noticias mexicanas. Pinche Hemeroteca afirma que expone las 'mentiras' y 'posiciones incoherentes' de los políticos mexicanos".

El Mexicano Digital no brinda información sobre sí mismo, pero según informes de Mother Jones, pagó a Google para promocionar sus historias cuando las personas buscan el término López Obrador. Además, indicó que la cuenta de Google Analytics de los cuatro sitios está públicamente vinculada a un único sitio web: Méxic-on, que se identifica como un proyecto del Consejo de la Comunicación.

"Eso hace que sea muy probable que al menos una persona tenga acceso tanto a Méxic-on, como a las cuatro páginas que atacan a López Obrador. Méxic-on y el Consejo de la Comunicación no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios", afirmó el medio estadounidense.