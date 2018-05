Asalta hombre armado a Pedro Ferriz de Con en la CDMX; EPN es un estúpido, afirma [VIDEO] - Noroeste

Asalta hombre armado a Pedro Ferriz de Con en la CDMX; EPN es un estúpido, afirma [VIDEO]

El periodista enlistó en su video las situaciones que, dijo, "lo hacen odiar a México", además de que recriminó a las autoridades de la Ciudad de México y al presidente Enrique Peña Nieto

noroeste.com

El periodista y ex aspirante a candidato independiente por la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, publicó un video en sus cuentas de las diversas redes sociales, en el cual expresó su enojo por la situación de inseguridad del país.

En la grabación, Ferriz de Con narró que un sujeto que empuñaba un arma de fuego le había robado su reloj, dentro de su camioneta, en la Calzada Ignacio Zaragoza de la Ciudad de México, cuando se dirigía a pasar un fin de semana junto a su esposa y dos de sus nietas en Puebla.

El periodista enlistó en su video las situaciones que, dijo, "lo hacen odiar a México", además de que recriminó a las autoridades de la Ciudad de México y al presidente Enrique Peña Nieto.

"Me duele profundamente este país, que es mi país [...] Odio vivir en México, odio vivir en un país en donde mi familia puede sufrir de su integridad [...] Odio vivir en un País donde no se toman las medidas preventivas", señaló Ferriz de Con, quien agregó que la estrategia de seguridad del actual Gobierno federal no está dando resultados.

"Decirles a las autoridades que me dan asco, que ya no sé ni quien sea el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México [...] Lo que está pasando aquí y en el país con el estúpido del presidente y con su estúpida estrategia de seguridad, este país ya no es confiable", dijo el periodista, que aseguró que este era el sexto atraco que sufría en la capital de la República.