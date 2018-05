Asesinan en Guerrero a candidato a Diputado local por el PRI - Noroeste

Asesinan en Guerrero a candidato a Diputado local por el PRI

Se trata de Abel Montúfar Mendoza, Alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y hermano del Delegado de Gobernación

Noroeste / Redacción

Abel Montúfar Mendoza, Alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el Distrito 17 de Guerrero, fue asesinado este martes en Pungarabato, Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero, según lo informaron medios locales.

Según el diario local El Sur, el candidato a diputado local por el PRI salió de su casa de campaña en el transcurso del día, acompañado de su secretario particular, sin escoltas, y después no se supo de él. Apenas el domingo pasado el político priista afirmó que amenazaron a sus seguidores para no acudir a su arranque de campaña, diciéndoles que "habría un atentado en mi contra en el evento".

