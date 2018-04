Aterrizan pagos a trigueros del Valle del Carrizo - Periódico Noroeste

Aterrizan pagos a trigueros del Valle del Carrizo

Les aseguran cubrir los 6.6 millones de pesos que están pendientes; esperan que la próxima semana quede fijo el precio para el próximo ciclo

Carlos Bojórquez

Los productores de trigo del Valle del Carrizo desactivaron la movilización de protesta que tenían contemplada, luego de que este jueves empezaran a recibir los pagos que tenían pendientes.

Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, indicó que tenían pagos pendientes por al menos 6.6 millones de pesos, aunque reconoció que hay algunos productores que tienen todavía ‘problemitas’ de inconsistencias en su documentación.

“Ya me confirmaron algunos productores y algunas empresas que ya están recibiendo los depósitos, ahora sí cumplieron (las autoridades)”, dijo.

El líder de los trigueros comentó que el retraso en los pagos se debió a la renuncia de José Calzada como titular de la Sagarpa, pero encontraron buena disposición en su suplente, Baltazar Hinojosa, de quien esperan que empuje la propuesta de mejorar el precio para este ciclo.

“Esperamos que haya también buena disposición para lo que viene, porque estamos solicitando 5 mil 200 (pesos por tonelada), pero parece que hay una propuesta de 4 mil 900. Lo importante es que se publique rápido en el Diario Oficial, y la mecánica operativa, porque ya va a iniciar el ciclo y no tenemos nada”, expuso.

Anticipando las dificultades que podría representar la transición de gobierno a finales de año, esperan que al menos se les aseguren los 4 mil 900 pesos por tonelada, y después buscar apoyos extraordinarios para tratar de alcanzar los 5 mil 200 pesos.

En este sentido, Hernández Encinas mencionó que han platicado con candidatos de todos los partidos para exponerles su situación, y pedirles que se comprometan a fijar precios justos por los productos agrícolas, y que los pagos se realicen en tiempo y forma.

“No tiene por qué haber movilizaciones de protesta, las movilizaciones no son por capricho, son en reacción a que no nos cumplen, a que no nos pagan. Esperamos que con el nuevo gobierno los precios objetivos se actualicen, y no tengamos que andar bloqueando carreteras ni tomando casetas”, externó.