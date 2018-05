Avala Profepa planta de amoniaco en Topolobampo - Noroeste

IMPACTO AMBIENTAL

Avala Profepa planta de amoniaco en Topolobampo

En un comunicado, la dependencia informó que el proyecto no enfrenta ninguna suspensión

Noroeste / Redacción

A pesar del rechazo de los pescadores y de un amplio sector ciudadano, la Profepa avala la construcción de la planta de amoniaco promovida por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, SA de CV en Topolobampo, Sinaloa.

A través de un comunicado, la dependencia da a conocer que el proyecto no enfrenta suspensión alguna, ya que según sus dictámenes, cumple con todo lo dispuesto por la normatividad ambiental vigente.

Al afirmar que se atendieron cuatro denuncias ciudadanas contra la obra, agrega la información, el Juzgado de Distrito correspondiente sobreseyó el juicio de garantías relativo a la queja por la edificación de la planta por encontrarse en una superficie del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, ubicada dentro de un sitio Ramsar por su importancia ecológica, como lo documentó Noroeste en 2016.

“En cuanto al seguimiento y desahogo del juicio de amparo, la Delegación de PROFEPA en Sinaloa recibió en fecha 20 de diciembre de 2017, Acuerdo en el que el Juzgado de Distrito decreta el Sobreseimiento en el Juicio de Garantías, relativo a la queja por la construcción de la planta de fertilizantes”, se puede leer en el boletín BP/ 539 -18.

La Procuraduría ambiental señala se han verificado las disposiciones legales en materia ambiental y patrimonial, luego de agotarse los procedimientos administrativos y judiciales. Asimismo, las visitas de inspección se realizarían de manera sistemática conforme avance la ejecución del citado proyecto.

Cuatro denuncias de cooperativas pesqueras

El pasado 10 de abril, la PROFEPA recibió cuatro denuncias de sociedades cooperativas pesqueras, localizadas en la zona de Topolobampo, con relación a la construcción de la planta de fertilizantes (amoniaco) en terrenos de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), en dicha zona portuaria.

En respuesta, el 3 de Mayo del año en curso, personal de la Profepa realizó una visita de inspección.

Durante la diligencia, la empresa acreditó contar con la resolución emitida en mayo de 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual se modifican las bases y condiciones del título de concesión otorgado en noviembre de 2008 por dicha Secretaría a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

La concesión ampara una superficie de 92,732.76 metros cuadrados de zona federal (zona inundable), con vigencia de 15 años, contados a partir del 8 de Agosto de 2011.

De igual forma, presentó un segundo título de concesión de Zofemat emitido el 31 de mayo de 2017, para ocupar y aprovechar una superficie de 12,368.900 metros cuadrados, con vigencia de cinco años, relativo a otra superficie concesionada a la empresa inspeccionada.

Derivado de la última inspección en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre y dentro del procedimiento administrativo, la procuraduría ambiental valorará técnica y jurídicamente las documentales presentadas como los son títulos de concesión, resolución administrativa y autorizaciones, todas otorgadas por la Semarnat.

Como antecedente, se tienen las actuaciones y procedimientos administrativos de PROFEPA en los años 2015 y 2016 en la misma zona o proyecto --en ese entonces en materia de Impacto Ambiental--, en las que se verificó el cumplimiento de los términos y condicionantes de la autorización en materia de Impacto Ambiental emitida en favor de dicha empresa para el desarrollo del proyecto en comento; ambos procedimientos administrativos fueron concluidos.

El área natural negada

De acuerdo con la investigación "Ohuira: una reserva amenazada por el influyentismo", publicada por Noroeste, la planta se desarrolló por Francisco Labastida Ochoa, ex Secretario de Gobernación, ex Gobernador de Sinaloa y ex Presidente de la Comisión de Energía en el Senado.

Labastida Ochoa promovió el proyecto con la empresa alemana ProMan, considerada como una de las empresas más importantes para la producción de amoniaco en el mundo.

Desde el Gobierno de Sinaloa, Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de Labastida Ochoa, operó la inversión millonaria, con la promoción de permisos estatales y federales.

El 2 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas declaró al humedal como Sitio Ramsar y lo eligió en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, aunque el titular de la Profepa en junio de 2017, Guillermo Haro Bélchez, lo negó después de la publicación.