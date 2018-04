Avalan dictamen de control a la prensa - Periódico Noroeste

MEXICO

Avalan dictamen de control a la prensa

Vota Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados un dictamen regresivo para la Ley de Publicidad Oficial; no se consulta a la sociedad civil, acusan

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados votó ayer, en lo general, un dictamen regresivo para la Ley de Publicidad Oficial sin consultar de sociedad civil, como lo denunció el colectivo #MediosLibres, que busca detener el gasto discrecional del Gobierno.

El dictamen de la Comisión se aprobó con 15 votos a favor, 8 negativos y una abstención. La iniciativa irá a Pleno.

El Presidente Enrique Peña Nieto, quien había prometido cuando era candidato presidencial que regularía la publicidad oficial, se ha gastado cerca de 60 mil millones de pesos durante su sexenio, y las organizaciones civiles creen que básicamente fue para comprar a la prensa.

Ahora, esta ley permitirá al Gobierno y a los gobiernos locales gastar el dinero de los mexicanos, de manera discrecional y sin rendir cuentas a nadie, en medios de comunicación.

Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que aprobar el fallo creará censura al momento de dejarle a la Secretaría de Gobernación (Segob) el padrón de los medios que pueden recibir dinero.

“Quiero ver a qué medios le da dinero un Gobernador. A un medio crítico. Es una ley imperfecta en el sentido jurídico, no tiene sanciones, es una ley que puede no ser aplicada y no va a pasar nada. Eso es una norma imperfecta. Tampoco hay un tope al monto de dinero. No hay un criterio de audiencia, rating para dar el dinero; eso seguirá siendo algo discrecional del titular de Gobernación nacional y los estatales. Reconsideremos el texto del dictamen”, comentó.

El Diputado Gustavo Goicoechea, de Movimiento Ciudadano, dijo que la bancada iría en contra de la Ley.

“Es una forma chapuzera y negligente. Tendría algunas reservas: la atribución que se le da a la Segob el manejo del padrón de medios; que es absurdo que no haya sanciones; y que se omite el principio de veracidad”, apuntó.

Norma Xochitl Hernández Colín, Diputada de Morena, comentó que la llenaba de sorpresa que todos los diputados estén tan atentos a la ley cuando antes se pudo y debió hacer y agregó que en el dictamen no había propuestas de Artículo 19 y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que no se privilegiaba la libertad de expresión.

“Prefiero la tribuna. Que quede asentado que no trabajamos en vano. No ahora por una cuestión política, sino por un reclamo que se ha hecho desde 2006”, sostuvo.

Luego del sufragio, el Diputado Eukid dijo que votó para que el dictamen se resolviera el día de hoy, pero que no votaría a favor porque apoya lo dicho en contra de la ley.

Carolina Viggiano, Diputada del PRI, inició con una burla a las participaciones del Diputado Hernández Soriano.

Luego dijo que la Segob no tenía ninguna nueva facultad, sino que lo que ya estaba en la ley actual.

“Estamos en libertad de legislar y es lo que haremos. Para contratar espacios no hay ninguna coartación de la libertad de expresión. No han dicho dónde se afecta la libertad. La fiscalización de recursos se hará como hasta ahora y apoyo eso, la ASF tendrá esa tarea”, dijo.

Y agregó: “La Constitución exige que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras. Entonces es importante hablar en función de lo que está y no de supuestos. Nuestro país tiene cada vez más transparencia y más democracia”.

Al inicio del encuentro, a las 11 en punto, Guillermo Teutli, quien es el enlace de la Segob con la Cámara de Diputados, llegó sonriente y liviano a la sala de juntas de la Comisión de Gobernación en donde se discutirían los lineamientos para regular la publicidad oficial.

El día de ayer, el colectivo #MediosLibres denunció que dicho proceso es ya una simulación ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) presentaron como propuesta un copy paste de los lineamientos de Gobernación ya vigentes; de aprobarse, sólo se institucionalizarían y generalizarían las malas prácticas que llevaron a denunciar el reparto discrecional del dinero a medios de comunicación.

Al presentar esos lineamientos como propuesta, se desecharon más de 15 propuestas legislativas y la presentada por #MediosLibres. A Teutli le preguntaron que por qué así, sin discusión. Con la sonrisa que no perdió desde su llegada, dijo: “La discusión ya se dio”.

Con más de 20 minutos de retraso y con una pequeña sala abarrotada inició la discusión con 18 diputados. Morena se negó a la aprobación y pidió debate con sociedad civil, abrir el debate. Se puede acordar la realización de consultas públicas, dijo. No se escuchó a las asociaciones, a los periodistas, a los medios.

Rafael Hernández Soriano señaló que ni siquiera hubo condiciones para el acceso al recinto ni transmisión directa de la discusión.

“Hay a todas luces un proceso de consulta simulado. Es un albazo legislativo el que se pretende realizar en esta comisión”, comentó.

Hernández Soriano criticó que mientras convocaban aquí, en el Senado iniciaba una simulación de audiencias publicas cuando ya sabían lo que haría la Cámara de Diputados. “Es un agravio a la sociedad a la que se le invitó a las audiencias”.

Agregó que no habían comparecido quienes presentaron iniciativas y tampoco se convocó a reuniones de trabajo. “Hay acreditadas omisiones no sólo de parlamento abierto sino de carácter parlamentario y de fondo con la resolución de la Corte”, agregó.

Propuso que de aquí al 6 de abril se presentaran observaciones, se cite a la sociedad civil del 9 al 11 de abril. Luego, elaborar el dictamen para que el 16 de este mes, se vote.

“No es cualquier ley. Lo que presento PRI, Verde y Panal es una ley minimalista, que se va a lo mínimo. Esta comisión se debe declarar en sesión permanente”, concluyó.

Juan Pablo Piñedo pidió también retirar la votación del dictamen. Morena lo mismo. Macedonio pidió lo mismo al decir que era evidente que no se había contemplado a la sociedad civil.

Sin embargo, el PRI para no caer en “parálisis legislativa” pidió aprobar la ley en lo general y dejar reservas.

Aprobar en lo general seria darle credibilidad a un dictamen que no lo tiene, señaló la bancada del Partido Encuentro Social (PES). Pidió que no se apruebe hasta que la ley tenga lo mínimo.

La Diputada federal, Sofía González, del PVEM pidió votar en lo general y pasar reservas al Pleno.

“Los invito a mi camper a la sociedad civil o al restaurante para escucharlos y de acuerdo a eso crear las reservas. Es importante escuchar a la sociedad civil, pero también importante votarla y mientras escuchar a la sociedad civil. Si quieren en foros o a mi camper”, comentó.

“No hay leyes perfectas, todo es perfectible. No podemos estar esperando a que todo este perfecto para proceder a legislar. Si el proceso nos da para reservar, hay voluntad de todos los partidos para que haya apertura para efectos de que se tomen a consideración los procedimientos que existan”, comentó Eukid Castañón, del PAN.

La presidenta Mercedes del Carmen Guillén Vicente dijo que también se debía contemplar a la Camara de Senadores. Señaló que no es intención del PRI ni de la comisión votar la ley y, sino que se debía a la coordinación con el Senado.

La ley, otra vez, permitirá a los gobiernos comprar, con miles de millones de pesos de los ciudadanos, a la prensa. Como lo hizo durante un sexenio el Presidente Peña.