Avengers: Infinity War no puede contra Star Wars - Periódico Noroeste

Avengers: Infinity War no puede contra Star Wars

La cinta de Marvel Studios sería el mejor estreno en la historia, a pesar de que no ha llegado a China. Desbancó a ‘Fast & Furious 8’ a nivel internacional

Noroeste / Redacción

El furor por“Avengers: Infinity War superó las expectativas. Forbes ha anunciado que la cinta rompió récords globales en taquilla, mientras que el portal especializado Box Office Modjo ha dicho que el filme consiguió este fin de semana el mejor estreno de la historia de Estados Unidos al recaudar 258.2 millones de dólares. Además, la cinta se proyectó en 4 mil 474 salas, y superó a Star Wars: The Force Awakens” (2015), que hasta ahora poseía el récord con 248 millones de dólares. A nivel mundial recaudó la alarmante cifra de 640 millones de dólares.

Sin embargo, según Disney la cinta de Star Wars tendría una recaudación real de 260 millones en el 2018, tomando en cuenta la inflación. Por lo que la cinta de Marvel Studios no le gana.

A nivel internacional, la cinta donde aparecen la mayoría de los superhéroes de Marvel, desbancó a Fast and Furious 8, película que obtuvo una gran ventaja al estrenarse en China al mismo tiempo, mercado que aportó 41.4 por ciento del total de los 443 millones de dólares que tuvo en su primer fin de semana, difundió vanguardia..

Hasta ahora las cintas con mayor recaudación a 200 millones de dólares son: Star Wars: The Force Awakens; Star Wars: The Last Jedi (2017) con 220 millones; Jurassic World (2015) con 208 millones; Marvel’s The Avengers (2012) con 207 millones y Black Panther con 202 millones (2018).

Avengers: Infinity War relata una batalla de proporciones épicas, por ello los fanáticos corrieron a ver la cinta con el objetivo de cuidarse de los spoilers.

Las redes sociales han sido invadidas con información, videos y memes al respecto. La última sensación de Marvel se vivió con la cinta propiedad de Disney, Black Panther, la que desde su estreno ha recaudado más de mil 330 millones de dólares en todo el mundo con un elenco compuesto casi en su totalidad por actores negros.

En Infinity War, cinta calificada con 84 por ciento por Rotten Tomatoes, aparecen en pantalla: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt,Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin y Paul Rudd.

Avengers: Infinity War crea un viaje cinematográfico sin precedentes durante diez años y abarca todo el Universo Marvel. Así, Marvel Studios trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes deben estar dispuestos a sacrificar todo en un intento de derrotar al poderoso Thanos, antes de que sus planes pongan fin al universo.

EN CHINA

En China, el segundo mercado más grande del mundo, la cinta llegará el próximo 11 de mayo y se espera que enloquezca más que The Fate of the Furious, que se llevó 541.9 millones de dólares.

