Aventurado, señalar una disputa personal entre Ríos e Inzunza: Víctor Godoy - Periódico Noroeste

CASO

Aventurado, señalar una disputa personal entre Ríos e Inzunza: Víctor Godoy

NIega el legislador que el caso pueda manchar la imagen de la impartición de justicia en Sinaloa

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Diputado Víctor Godoy Angulo, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, consideró que es muy aventurado decir que el Fiscal Juan José Ríos Estavillo y el Magistrado Presidente Enrique Inzunza Cázarez tiene una disputa personal y eso ha llevado a que el primero haya difundido datos de una denuncia por acoso sexual que se interpuso en contra del segundo.

"Por el momento a nosotros no nos compete esa parte, las investigaciones se tendrán que hacer y en este caso no hay ningún inculpado en esta denuncia, porque no se ha hecho todavía la investigación", dijo.

1