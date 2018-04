Bailan con los recuerdos - Periódico Noroeste

CONCIERTO

Bailan con los recuerdos

En la explanada del Centro de Convenciones se lleva a cabo el "Increíble baile del recuerdo"

Félix Rodríguez

Ni el frío ni la falta de una pista de baile lograron desanimar a los asistentes al “Increíble Baile del Recuerdo”, que tuvo la presentación de los grupos Yndio, Los Apson, Los Rockin Devil’s y Los Mendívil, la noche del Viernes Santo.

En la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán se instalaron un enorme escenario con juegos de luces, decenas de mesas y cientos de sillas para este show, sin embargo, no se previó dejar un espacio para bailar.

La música de esta noche fue variada. Las agrupaciones regalaron un viaje musical al pasado, específicamente a las décadas de los 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, y llevaron al público de la balada romántica, a la cumbia, hasta llegar al rock and roll.

Alrededor de las 21:00 horas, Los Mendívil, el grupo más joven de los cuatro que se presentaron (se integró en 1997), fue el encargados de abrir el “Increíble Baile del Recuerdo”. Su estilo, que mezcla la balada con la música norteña, de inmediato fue reconocido por el público.

Para abrir boca tocaron “Y ahora por idea”, “No soy tu risa” y un tema de la autoría de Pancho Barraza, “Te amo y te amaré”, pero cuando presentaron las cumbias “La Yaquecita” y “El palizal” no faltó quién sintiera que le “cosquilleaban” los pies y se paró a bailar.

“Hay que bailar aquí, el chiste es no desperdiciar esta música”, le pidió una joven mujer a su amiga, y juntas comenzaron a mover sus cuerpos entre las sillas del área Preferente. También en el área Vip, entre las mesas, hubo quienes tampoco malgastaron estos temas y se pusieron a bailar.

Conforme avanzaba la noche, la temperatura bajaba, y con ese frío se antojaba abrazar al de al lado, por eso Los Mendívil se “echaron” “La única estrella”, de las más coreadas, y “Nunca más”, un éxito de Camilo Sesto.

Y ya que estaban las parejas bailadoras acurrucadas, continuaron con “Cuando seamos novios”, la balada ranchera “Qué te ha dado esa mujer”, “En donde estés”, “Era del signo libra”, “Una lágrima”, y cerraron con “Si Dios me lleva con él”.

¡A rockear!

El frío ya se había soltado y a eso de las 22:00 horas del viernes ya estaba en los 21 grados centígrados. A esa hora, llegaron al escenario el grupo tijuanense Los Rockin Devil’s, y más tarde, a las 23:20, lo hicieron Los Apson.

Los primeros invitaron al público a recordar, a corear y a bailar con sus temas. Uno de los más memorables de este grupo, integrado en 1962 y que tuvo participaciones en películas mexicanas, fue “Bule bule”, y con ese abrieron su actuación.

Algunos asistentes comenzaron a bailar y se sintió una atmósfera sesentera. Hombres y mujeres, algunos jóvenes y otros no tanto, comenzaron a agitar sus cuerpos, y movían sus brazos como si estuvieran pintando una cerca a dos manos. Las iban cabezas de un lado a otro, mientras los pies parecían rematar algún insecto en el suelo. Por ahí también se vio “El paso del bucito”, (una mano en la nariz, la otra en lo alto, y luego haces como te zambulles en el agua).

“La chica ye yé”, “El juego de simón”, la balada “Es tiempo de llorar”, “Hey Lupe” y “Tú serás mi baby” también fueron parte del repertorio.

Los vocalistas del grupo, los hermanos Estrada, Frankie, Blanca e Irma, elogiaron la belleza del puerto y agradecieron a los empresarios haberlos invitado a esta presentación.

Cantaron “Popotitos”, “Fueron esos días” y cerraron su actuación con “Perro lanudo”, “Diablo con vestido azul” y “La plaga”, que fueron las más solicitadas por el público.

Los Rockin Devil’s dejaron el escenario para Los Apson, grupo creado en 1979. El audio de presentación para los originarios de Agua Prieta Sonora, de ahí su nombre, destacó que su música es atemporal y sin fronteras.

Alrededor de las 11:20 comenzaron con el tema “De hoy en ocho”, “Por eso estamos como estamos” y “Popeye”.

“Cuando era un jovencito”, otro de los éxitos de Los Apson, animó a bailar a una pareja que andaría por los 60 y tantos años; él de pelo blanco y ella, de cabellera entrecana. “No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor”, dice la canción “Cuando era jovencito”, y él señalaba a la mujer de manera pícara, y ella se abochornaba.

De la balada al rock and roll y viceversa, el grupo presentó “Seguro servidor”, “Solo un sueño”, “Por qué se fue”, “Atrás de la raya”, “Llegó el cartero” y “Susy Q”.

La más pedida por el público la dejaron para el cierre, fue “No señor apache”. Sonaron las primeras notas del tema y se escuchó el “grito de guerra”. “¿Qué hago yo aquí?... No señor apache, no me pegue usted. No señor apache, pues me va a doler. Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir, pero me dijo mi mamá ‘ándale, hijito, vete a luchar’”, cantaron Los Apson y el público los acompañó en toda la canción.

El grupo Yndio fue el estelar del "Increíble Baile del Recuerdo", en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La poca voz de Yndio

El frío no perdonó y alcanzó si acaso a los 18 grados centígrados. Alrededor de las 00:20 horas del sábado, cuando se presentó la carta fuerte y lo más esperado de la noche, el Grupo Yndio, ya algunas personas comenzaban a abandonar el baile.

La actuación del grupo de Hermosillo, Sonora, que este año celebra 46 años de trayectoria musical, comenzó con “Nos pertenecemos”. Era la primera canción y algunas personas comentaban que la voz de Hilde Lara “no estaba bien”.

Serían las bajas temperaturas o el mismo paso del tiempo, pero el vocalista tenía apoyarse en el coro de sus músicos.

Margarita, quien asistió acompañada de su esposo Pedro, se sintió decepcionada. “Ya vámonos, yo vine a ver a este grupo, y aunque están bonitas sus canciones, el cantante anda mal de su voz”. Ambos se levantaron y se fueron.

“Llamada telefónica”, “Nos dijimos adiós” fueron parte de los éxitos que recordó la agrupación.

El frío arreciaba, pero las parejas que bailaban abrazadas lo sentían poco al ritmo de “Eres tú”, “No llores amigo” y “Dame un beso y dime adiós”.

Entre otros temas ofrecieron “Melodía desencadenada” y “Me haces falta”, para cerrar su presentación cerca de las 01:20 horas.